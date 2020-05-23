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Захват заложников в отделении Альфа-банка в Москве

Фото: © Александр Щербак/ТАСС
23 мая стало известно, что неизвестный мужчина удерживает заложников в отделении "Альфа-банка" на Земляном валу в Москве. Он угрожал взорвать здание. Преступника задержали правоохранители во время штурма здания, никто не пострадал, сообщает ТАСС.

Хронология события

* Днем на службу "02" поступило сообщение о том, что неизвестный удерживает людей в банке в центре Москвы. Он взял в заложники шестерых человек, пятерым из которых удалось самим выйти из банка.

* Экстренные службы оцепили место происшествия. Движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляной вала до Верхнего Сусального переулка было перекрыто.

* Захватчик зашел в отделение банка с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и заявил, что он заминирован. У преступника был в руках желтый пакет, где, по его словам, находится взрывное устройство.
* Один из Telegram-каналов сообщил, что захватчик одет в костюм курьера сервиса Delivery Club. В компании заявили, что у них нет сведений, подтверждающих участие реального курьера в этом инциденте.

* По информации источника, злоумышленник требовал крупную сумму денег.

* Примерно в районе 15:13 появилась информация, что оперативники задержали преступника во время штурма. Никто не пострадал. В банке находились захватчик и один заложник. Отмечается, что при задержании подозреваемый сопротивления не оказывал, он вел себя спокойно и вел прямой эфир на своей странице в социальной сети.

* По информации источника в правоохранительных органах, задержанный находился в неадекватном состоянии, его направят на экспертизу. На месте происшествия также обнаружена бутылка вина, которое злоумышленник распивал в банке.

П* о предварительным данным, у мужчины был только муляж взрывного устройства. Сотрудники полиции проводят экспертизу.

* Полиция установила его личность. По данным ГУ МВД по Москве, это житель России, приехавший из другого региона.

Возбуждено уголовное дело.

* Руководство "Альфа-банка" поощрит сотрудников отделения, которое было захвачено. В банке отметили, что сотрудники "действовали четко по инструкции, что позволило избежать ситуации с массовым захватом посетителей и сотрудников в заложники".
ТАСС
Категории: в России, чп и криминал
Ключевые слова: банк, заложник, захват
География: Россия, Москва
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добавлена сегодня, 23 мая, 17:03

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