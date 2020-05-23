Предсказано снижение пенсионного возраста в России 🔊 Воспроизвести Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости



В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. Об этом заявила агентству «Прайм» доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.



По словам эксперта, подобная мера станет вынужденной, в случае если в стране после эпидемии коронавируса сократится число вакансий. В таких условиях рабочие места придется освободить для молодежи, которая еще не заработала на пособия в отличие от так называемых предпенсионеров, которые защищены государственным пособием.



«В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым. Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5-2 миллиона человек – в зависимости от численности безработных», — предсказала Мирзабалаева.



Она отметила, что снижение пенсионного возраста должно быть дифференцированным и гибким, однако подчеркнула, что коррективы в любом случае близки. При этом эксперт уточнила, что, вероятнее всего, ожидать их следует уже не в этом году.



Ранее в мае сообщалось, что правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию. Отмечалось, что до конца этого года на заслуженный отдых смогут претендовать те, кому до пенсии остается три года. Общий стаж на это никак не повлияет. По словам эксперта, подобная мера станет вынужденной, в случае если в стране после эпидемии коронавируса сократится число вакансий. В таких условиях рабочие места придется освободить для молодежи, которая еще не заработала на пособия в отличие от так называемых предпенсионеров, которые защищены государственным пособием.«В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым. Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5-2 миллиона человек – в зависимости от численности безработных», — предсказала Мирзабалаева.Она отметила, что снижение пенсионного возраста должно быть дифференцированным и гибким, однако подчеркнула, что коррективы в любом случае близки. При этом эксперт уточнила, что, вероятнее всего, ожидать их следует уже не в этом году.Ранее в мае сообщалось, что правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию. Отмечалось, что до конца этого года на заслуженный отдых смогут претендовать те, кому до пенсии остается три года. Общий стаж на это никак не повлияет. Lenta.ru Категории: в России Ключевые слова: Россия, пенсия, возраст, Предпенсионер — статья прочитана 136 раз Комментарии