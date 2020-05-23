Украина отказалась участвовать во встрече Совбеза ООН по Крыму 🔊 Воспроизвести г. Красноперекопск, Крым. Фото из архива "Обзора"







Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН по "формуле Арриа", посвященное ситуации в Крыму, сообщает



Встречу инициировала Россия.



Пренебрежение



В российском постпредстве выразили сожаление решением зарубежных коллег.



Своим решением, напомнили в постпредстве, представители других стран нарушили сложившуюся практику проведения подобных встреч. К тому, же они "продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма, о судьбе которых они якобы пекутся". Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН по "формуле Арриа", посвященное ситуации в Крыму, сообщает РИА Новости. Встречу инициировала Россия.В российском постпредстве выразили сожаление решением зарубежных коллег.Своим решением, напомнили в постпредстве, представители других стран нарушили сложившуюся практику проведения подобных встреч. К тому, же они "продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма, о судьбе которых они якобы пекутся". Стало откровением



Во встрече приняли участие представители Германии, Франции и еще ряд членов Евросоюза, а также Китая, ЮАР, Индонезии и другие страны.



Как отметили российские дипломаты, для западных коллег стало откровением услышать о причинах, побудивших жителей Крыма сделать выбор в пользу воссоединения с Россией "после антиконституционного переворота в Киеве в феврале 2014 года".



При этом утверждения перебравшихся на Украину "псевдокрымчан" о нарушениях прав человека в республике развенчали сами жители полуострова, отметили в постпредстве.



Достойный уровень



Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов в комментарии РИА Новости Крым счел прошедшую встречу успешной.



"По моему мнению, видеоконференция прошла успешно и выгодно отличалась от аналогичного мероприятия 6 марта этого года, которое было организовано в



Молохов выразил сожаление решением Киева проигнорировать встречу, а также критику в ее адрес.



"Вынужден констатировать, что любая попытка диалога с крымчанами киевская элита по-прежнему воспринимает в штыки", – заключил он.



Симферопольский аэропорт. Фото из архива "Обзора"







Продолжение "диалога"



Мероприятие прошло в продолжение заседания, состоявшегося 6 марта. Тогда его организовали постпредства Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании, США в сотрудничестве с миссией Украины в ООН.



Американская, британская и эстонская стороны в очередной раз обвинили Россию в "оккупации" Крыма и массовых нарушениях прав человека на полуострове.



При этом во встрече не смог принять участие ни один житель Крыма. Хотя такие заседания подразумевают консультации, куда могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.



Организаторы, в свою очередь объяснили свое решение тем, что выступающих было и так много.



В частности, выступить не смогли заместитель муфтия мусульман Крыма Асадуллах Баиров и глава украинской общины Крыма Во встрече приняли участие представители Германии, Франции и еще ряд членов Евросоюза, а также Китая, ЮАР, Индонезии и другие страны.Как отметили российские дипломаты, для западных коллег стало откровением услышать о причинах, побудивших жителей Крыма сделать выбор в пользу воссоединения с Россией "после антиконституционного переворота в Киеве в феврале 2014 года".При этом утверждения перебравшихся на Украину "псевдокрымчан" о нарушениях прав человека в республике развенчали сами жители полуострова, отметили в постпредстве.Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов в комментарии РИА Новости Крым счел прошедшую встречу успешной."По моему мнению, видеоконференция прошла успешно и выгодно отличалась от аналогичного мероприятия 6 марта этого года, которое было организовано в ООН Украиной. Нынешняя конференция представляла собой действительно честный интерактивный диалог со всеми заинтересованными лицами, желающими знать правду жизни на полуострове. В целом был показан очень достойный уровень", – сказал он.Молохов выразил сожаление решением Киева проигнорировать встречу, а также критику в ее адрес."Вынужден констатировать, что любая попытка диалога с крымчанами киевская элита по-прежнему воспринимает в штыки", – заключил он.Мероприятие прошло в продолжение заседания, состоявшегося 6 марта. Тогда его организовали постпредства Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании, США в сотрудничестве с миссией Украины в ООН.Американская, британская и эстонская стороны в очередной раз обвинили Россию в "оккупации" Крыма и массовых нарушениях прав человека на полуострове.При этом во встрече не смог принять участие ни один житель Крыма. Хотя такие заседания подразумевают консультации, куда могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.Организаторы, в свою очередь объяснили свое решение тем, что выступающих было и так много.В частности, выступить не смогли заместитель муфтия мусульман Крыма Асадуллах Баиров и глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. РИА Новости Категории: в России, в Европе, политика Ключевые слова: Украина, Совбез ООН, Крым — статья прочитана 159 раз Комментарии