Восемь граждан Литвы освобождены из рабства в Испании 🔊 Воспроизвести В Мадриде. Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов







Из рабства в Испании освобождены восемь граждан Литвы, местная полиция задержала двух соотечественников, подозреваемых в торговле людьми, сообщил Департамент полиции.



На этой неделе в Валенсии была осуществлена полицейская операция, во время которой были освобождены восемь литовцев в возрасте от 29 до 44 лет, задержаны также их соотечественники - мужчина и женщина, подозреваемые в торговле людьми. В отношении еще двух человек проводится расследование.



Также проведены три обыска, во время которых были обнаружены карточки удостоверения личности, принадлежащие пострадавшим, прошения о предоставления номера карточки иностранца, записи о труде, данные о зарплате, банковские карточки и более 10 тыс. евро, которые, как предполагается, отняты у содержавшихся в рабстве людей. На этой неделе в Валенсии была осуществлена полицейская операция, во время которой были освобождены восемь литовцев в возрасте от 29 до 44 лет, задержаны также их соотечественники - мужчина и женщина, подозреваемые в торговле людьми. В отношении еще двух человек проводится расследование.Также проведены три обыска, во время которых были обнаружены карточки удостоверения личности, принадлежащие пострадавшим, прошения о предоставления номера карточки иностранца, записи о труде, данные о зарплате, банковские карточки и более 10 тыс. евро, которые, как предполагается, отняты у содержавшихся в рабстве людей. Есть предположение, что преступники действовали в международном масштабе, они пользовались жертвами по причине их уязвимости: плохого знания языка, ограниченных финансовых возможностей, социальной изоляции и прочих причин.



Соотечественники, использовавшие литовцев, занимались документами своих жертв, вели их банковские дела, посредничали в трудоустройстве. Стремясь к тому, чтобы люди, которых держали в рабстве, не обращались в полицию, преступники отняли у них все документы, банковские карточки, строго контролировали их жизнь, осуществляли физическое и психическое насилие.



По информации полиции, досудебное расследование подозрений использования граждан Литвы в регионе Валенсии было начато в мае. BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: Литва, Испания, гражданин, рабство — статья прочитана 168 раз Комментарии