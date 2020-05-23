Библиотерапия против стресса и хандры 🔊 Воспроизвести Фото: "Обзор"







- Подводя некоторые промежуточные итоги, можно сказать: самоизоляция имела и положительный эффект: люди стали больше читать. Кто-то вспомнил давно забытое удовольствие от чтения художественной литературы. Кто-то наконец-то добрался до книг по специальности, которые давно купил и планировал прочитать. Кто-то, возможно, впервые понял, что книги — одно из величайших изобретений человечества. Я же хочу рассказать о том, что с помощью книг можно… лечиться. Многие догадываются, но не все знают о существовании библиотерапии, - пишет Елена Набиева в



История терапии



О благотворном влиянии книг люди подозревали давно. Так, еще в XVIII веке врач Т. Сандейгем выписывал «Дон Кихота» в качестве лекарства. Но только в начале XXI века это явление стало бурно развиваться: сегодня существует более 40 определений термина «библиотерапия». Одни авторы считают, что чтение помогает развивать ум и поддерживать психическое здоровье. Другие считают, что это наука, которая изучает закономерности восприятия письменной речи. Третьи развивают представление о библиотерапии как об одном из направлений педагогики. - Подводя некоторые промежуточные итоги, можно сказать: самоизоляция имела и положительный эффект: люди стали больше читать. Кто-то вспомнил давно забытое удовольствие от чтения художественной литературы. Кто-то наконец-то добрался до книг по специальности, которые давно купил и планировал прочитать. Кто-то, возможно, впервые понял, что книги — одно из величайших изобретений человечества. Я же хочу рассказать о том, что с помощью книг можно… лечиться. Многие догадываются, но не все знают о существовании библиотерапии, - пишет Елена Набиева в "Тюменских известиях". О благотворном влиянии книг люди подозревали давно. Так, еще в XVIII веке врач Т. Сандейгем выписывал «Дон Кихота» в качестве лекарства. Но только в начале XXI века это явление стало бурно развиваться: сегодня существует более 40 определений термина «библиотерапия». Одни авторы считают, что чтение помогает развивать ум и поддерживать психическое здоровье. Другие считают, что это наука, которая изучает закономерности восприятия письменной речи. Третьи развивают представление о библиотерапии как об одном из направлений педагогики.



Вы удивитесь, узнав, что термин «библиотерапия» появился в 1916 году в США. Я, по крайней мере, удивилась, когда узнала: всегда считала США в большей степени «смотрящей» нацией, не читающей. Родился этот термин в недрах Ассоциации больничных библиотек США. Американцы активно развивали метод врачевания с помощью книг, и сегодня за океаном библиотерапия разделяется на два вида. Первая (клиническая) лечит душевнобольных людей. Вторая (психогигиеническая) помогает людям с разными заболеваниями, которые находятся в угнетенном состоянии из-за своей болезни.



Во многих странах Европы (Франция, Италия, Швейцария, Германия) библиотерапия в большей степени ориентирована на групповую работу. Собираются, читают вслух прозу/поэзию, а потом под руководством специалиста обсуждают ее. Это помогает людям избавиться от негативных мыслей, страхов и стрессов. В университетах даже есть такая специальность «библиотерапевт», хотя порой этим занимаются и социальные работники. Кстати, особой популярностью такая форма лечения пользуется в скандинавских странах. Это легко представить, учитывая их малолюдность и особенности климата.



В России примеры использования библиотерапии были еще в XIX веке. Так, киевский библиотекарь Должиков называл больничные библиотеки «аптеками для души» (вслед за Рамзесом II) и использовал их при лечении. Продвигал идею исцеления книгой и знаменитый советский книговед, библиограф Николай Рубакин. Он даже предложил новую науку — библиологическая психология. Но идея была отвергнута из-за… названия! В стране атеистов такое не прижилось: ощущался религиозный подтекст.



Метод начал изучаться в 40-е годы XX века. В период Великой Отечественной войны библиотекари при госпиталях обнаружили четкую взаимосвязь между прочитанными книгами и выздоровлением. Бывали случаи, когда неправильно подобранная литература усугубляла и без того тяжелое состояние пациента. В 1950-е годы начались серьезные научные изыскания в этой области и даже выдвигался вопрос создания советской библиотерапевтической науки.



Но официально метод был признан (или возрожден?) психотерапевтом И.З. Вельвовским. В 1967 году в санатории «Березовские минеральные воды» (сегодня это Украина) он открыл первый в стране кабинет библиотерапии. А в 1980 году такой же кабинет был основан при санатории «Драугисте» (Литва). Здесь же спустя три года научно-исследовательская лаборатория по курортологии выпустила первое методическое пособие «Некоторые аспекты библиотерапии».



Сегодня в России есть следующие центры библиотерапии. Это Алтайская государственная академия культуры и искусств с Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В.Я. Шишкова. Они с середины 80-х разрабатывают методы библиотерапии, ориентированные на различные социальные группы.



Сегодня на постсоветском пространстве в этом направлении работает Харьковский психоневрологический институт. Продолжает развиваться прибалтийская школа, которая изучает влияние книги на людей разной этнической принадлежности. Белорусская школа рассматривает библиотерапию как средство реадаптации населения к посткатастрофным условиям жизни.



Что и как читать



Узнав историю предмета, можно перейти к практике. Все адепты этого метода признают: библиотерапия ориентирована на возраст читающего. С этим трудно спорить: интересы взрослой аудитории значительно отличаются от детской. Но даже детская аудитория требует разного подхода, Так, для детей с гиперактивным поведением специалисты рекомендуют успокаивающую литературу. Гипоактивным детям, поведение которых характеризуется эмоциональной зажатостью и склонностью к депрессиям, наоборот, советуют приключенческую литературу, которая стимулирует эмоциональный отклик.



Если вас заинтересует, то вы можете познакомиться со следующими книгами: Ю.Н. Дрешер. «Библиотерапия: теория и практика», Э. Берту, С. Элдеркин. «Книга как лекарство: скорая литературная помощь от А до Я», Д. Бернс. «Терапия настроения. Клинически доказанный способ победить депрессию без таблеток» и Н.Т. Оганесян. «Библиотерапия: самоактуализация психических состояний через поэзию». Я же использовала рекомендации из статьи, написанной психологом А.Е. Алексейчиком в далеком 1985 году. Все его рекомендации относительно выбора литературы и сегодня не потеряли своей актуальности.







Биографическая литература показывает, как выдающиеся личности преодолевают жизненные трудности, и это помогает человеку лучше понять себя. Здесь срабатывает метод идентификации, помогающий найти много общего с мыслями выдающихся людей. Чтение научно-фантастической литературы, наоборот, дает примеры выхода за границы привычного (и нормального). Это способствует осознанию крайности своих ощущений, чувств, проявлений и влияет на поведение человека.







Философская литература дает понять человеку неизбежность конфликта внешнего и внутреннего между тем, что может быть и что есть. Такое осознание дает успокоение и помогает сформировать цельное представление о мире. Фольклор не только знакомит с мировоззрением народа, но и помогает найти оптимальное решение в различных жизненных ситуациях.







Юмористическая и сатирическая литература успешно учат психологической защите, улучшают коммуникативные навыки, помогают формированию позитивного взгляда на жизнь. Драматургия также учит диалогу и правилам общения. Читая пьесу, человеку легче отождествить себя с героем, а это, в свою очередь, развивает воображение.







Приключенческая литература и детективы побуждают читателя к смелости, находчивости, тренируют интуицию, уделяют внимание негативным чувствам, а также разоблачают романтическое понимание жизни. Публицистика помогает соотносить реальность с идеалом, помогает избавляться от влияния авторитетов.



Как ни парадоксально, но классическая литература настолько многопланова, что трудно просчитать ее эффект. К тому же известные произведения, которые изучались в школе, тянут за собой шлейф ассоциаций, который надо будет преодолевать. Именно поэтому специалисты стараются брать малоизвестные произведения классиков. Наверное, будет оправдан выбор «Анны Карениной» в ситуации переживания измены, но не очевидным является чтение «Обломова» Гончарова с целью успокоения.



Я поддерживаю идею А. Брайена о том, что библиотерапевт сродни диетологу, а чтение определенных книг — диете. Но в моем случае я и врач, и пациент. Не только потому, что у меня филологическое образование, но и потому, что я почти профессиональный читатель. Поделюсь и своим опытом.



Во-первых, конечно же, у меня есть несколько книжных полок, которые ждут своего прочтения. Здесь есть художественная (отечественная и зарубежная), научно-популярная, специальная (о журналистике), историческая, философская и литература по саморазвитию. К последней категории я отношу не только книги типа «Век живи — век учись» К. Петерсона, Д. Колба, но и такие, как «Охота на простака. Экономика манипуляций и обмана» Дж. Акерлофа, Р. Шиллера. Ведь они учат, как правильно принимать экономические решения. А покупать и — реже — продавать нам приходится почти каждый день.



Наличие книг, которые ты хотел бы прочитать, — ключевой момент, потому что когда тебе захочется сесть за книгу, она должна быть в домашней библиотеке. Я точно знаю: если мне грустно, я могу протянуть руку к книжной полке и взять оттуда «лекарство». Для поднятия настроения могу почитать Михаила Задорнова, Юрия Полякова или зарубежных авторов Тонино Бенаквиста, Сомерсета Моэма.



Библиотерапия начинается с искреннего интереса к книге, поэтому важно пробовать разные жанры и авторов. Когда вы узнаете, что именно вас вдохновляет, заряжает энергией, угнетает, раздражает в книгах, то сможете сами себе «выписывать рецепт». Восприятие книг настолько индивидуальный, почти интимный процесс, что я стараюсь не давать советы. Кого-то восхищают произведения Эриха Марии Ремарка, а я зареклась читать его. Для меня каждая книга этого автора — это море слез и океан отчаяния. Настолько пронзительная проза, что после прочтения мне необходима пара дней для душевной «реабилитации».







Надеюсь, благодаря книгам самоизоляция будет полезна для нашего душевного здоровья! Попробуйте методы библиотерапии и убедитесь сами, что она работает! Мы же будем отталкиваться от того, что библиотерапия — это воздействие на пациента с помощью чтения специально подобранной литературы с целью нормализации или оптимизации его психического состояния. Более того, один исследователь из Стерлитамака предлагает использовать библиотерапию в качестве профилактики суицидов.Вы удивитесь, узнав, что термин «библиотерапия» появился в 1916 году в США. Я, по крайней мере, удивилась, когда узнала: всегда считала США в большей степени «смотрящей» нацией, не читающей. Родился этот термин в недрах Ассоциации больничных библиотек США. Американцы активно развивали метод врачевания с помощью книг, и сегодня за океаном библиотерапия разделяется на два вида. Первая (клиническая) лечит душевнобольных людей. Вторая (психогигиеническая) помогает людям с разными заболеваниями, которые находятся в угнетенном состоянии из-за своей болезни.Во многих странах Европы (Франция, Италия, Швейцария, Германия) библиотерапия в большей степени ориентирована на групповую работу. Собираются, читают вслух прозу/поэзию, а потом под руководством специалиста обсуждают ее. Это помогает людям избавиться от негативных мыслей, страхов и стрессов. В университетах даже есть такая специальность «библиотерапевт», хотя порой этим занимаются и социальные работники. Кстати, особой популярностью такая форма лечения пользуется в скандинавских странах. Это легко представить, учитывая их малолюдность и особенности климата.В России примеры использования библиотерапии были еще в XIX веке. Так, киевский библиотекарь Должиков называл больничные библиотеки «аптеками для души» (вслед за Рамзесом II) и использовал их при лечении. Продвигал идею исцеления книгой и знаменитый советский книговед, библиограф Николай Рубакин. Он даже предложил новую науку — библиологическая психология. Но идея была отвергнута из-за… названия! В стране атеистов такое не прижилось: ощущался религиозный подтекст.Метод начал изучаться в 40-е годы XX века. В период Великой Отечественной войны библиотекари при госпиталях обнаружили четкую взаимосвязь между прочитанными книгами и выздоровлением. Бывали случаи, когда неправильно подобранная литература усугубляла и без того тяжелое состояние пациента. В 1950-е годы начались серьезные научные изыскания в этой области и даже выдвигался вопрос создания советской библиотерапевтической науки.Но официально метод был признан (или возрожден?) психотерапевтом И.З. Вельвовским. В 1967 году в санатории «Березовские минеральные воды» (сегодня это Украина) он открыл первый в стране кабинет библиотерапии. А в 1980 году такой же кабинет был основан при. Здесь же спустя три года научно-исследовательская лаборатория по курортологии выпустила первое методическое пособие «Некоторые аспекты библиотерапии».Сегодня в России есть следующие центры библиотерапии. Это Алтайская государственная академия культуры и искусств с Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В.Я. Шишкова. Они с середины 80-х разрабатывают методы библиотерапии, ориентированные на различные социальные группы.Сегодня на постсоветском пространстве в этом направлении работает Харьковский психоневрологический институт. Продолжает развиваться прибалтийская школа, которая изучает влияние книги на людей разной этнической принадлежности. Белорусская школа рассматривает библиотерапию как средство реадаптации населения к посткатастрофным условиям жизни.Узнав историю предмета, можно перейти к практике. Все адепты этого метода признают: библиотерапия ориентирована на возраст читающего. С этим трудно спорить: интересы взрослой аудитории значительно отличаются от детской. Но даже детская аудитория требует разного подхода, Так, для детей с гиперактивным поведением специалисты рекомендуют успокаивающую литературу. Гипоактивным детям, поведение которых характеризуется эмоциональной зажатостью и склонностью к депрессиям, наоборот, советуют приключенческую литературу, которая стимулирует эмоциональный отклик.Если вас заинтересует, то вы можете познакомиться со следующими книгами: Ю.Н. Дрешер. «Библиотерапия: теория и практика», Э. Берту, С. Элдеркин. «Книга как лекарство: скорая литературная помощь от А до Я», Д. Бернс. «Терапия настроения. Клинически доказанный способ победить депрессию без таблеток» и Н.Т. Оганесян. «Библиотерапия: самоактуализация психических состояний через поэзию». Я же использовала рекомендации из статьи, написанной психологом А.Е. Алексейчиком в далеком 1985 году. Все его рекомендации относительно выбора литературы и сегодня не потеряли своей актуальности.Биографическая литература показывает, как выдающиеся личности преодолевают жизненные трудности, и это помогает человеку лучше понять себя. Здесь срабатывает метод идентификации, помогающий найти много общего с мыслями выдающихся людей. Чтение научно-фантастической литературы, наоборот, дает примеры выхода за границы привычного (и нормального). Это способствует осознанию крайности своих ощущений, чувств, проявлений и влияет на поведение человека.Философская литература дает понять человеку неизбежность конфликта внешнего и внутреннего между тем, что может быть и что есть. Такое осознание дает успокоение и помогает сформировать цельное представление о мире. Фольклор не только знакомит с мировоззрением народа, но и помогает найти оптимальное решение в различных жизненных ситуациях.Юмористическая и сатирическая литература успешно учат психологической защите, улучшают коммуникативные навыки, помогают формированию позитивного взгляда на жизнь. Драматургия также учит диалогу и правилам общения. Читая пьесу, человеку легче отождествить себя с героем, а это, в свою очередь, развивает воображение.Приключенческая литература и детективы побуждают читателя к смелости, находчивости, тренируют интуицию, уделяют внимание негативным чувствам, а также разоблачают романтическое понимание жизни. Публицистика помогает соотносить реальность с идеалом, помогает избавляться от влияния авторитетов.Как ни парадоксально, но классическая литература настолько многопланова, что трудно просчитать ее эффект. К тому же известные произведения, которые изучались в школе, тянут за собой шлейф ассоциаций, который надо будет преодолевать. Именно поэтому специалисты стараются брать малоизвестные произведения классиков. Наверное, будет оправдан выбор «Анны Карениной» в ситуации переживания измены, но не очевидным является чтение «Обломова» Гончарова с целью успокоения.Я поддерживаю идею А. Брайена о том, что библиотерапевт сродни диетологу, а чтение определенных книг — диете. Но в моем случае я и врач, и пациент. Не только потому, что у меня филологическое образование, но и потому, что я почти профессиональный читатель. Поделюсь и своим опытом.Во-первых, конечно же, у меня есть несколько книжных полок, которые ждут своего прочтения. Здесь есть художественная (отечественная и зарубежная), научно-популярная, специальная (о журналистике), историческая, философская и литература по саморазвитию. К последней категории я отношу не только книги типа «Век живи — век учись» К. Петерсона, Д. Колба, но и такие, как «Охота на простака. Экономика манипуляций и обмана» Дж. Акерлофа, Р. Шиллера. Ведь они учат, как правильно принимать экономические решения. А покупать и — реже — продавать нам приходится почти каждый день.Наличие книг, которые ты хотел бы прочитать, — ключевой момент, потому что когда тебе захочется сесть за книгу, она должна быть в домашней библиотеке. Я точно знаю: если мне грустно, я могу протянуть руку к книжной полке и взять оттуда «лекарство». Для поднятия настроения могу почитать Михаила Задорнова, Юрия Полякова или зарубежных авторов Тонино Бенаквиста, Сомерсета Моэма.Библиотерапия начинается с искреннего интереса к книге, поэтому важно пробовать разные жанры и авторов. Когда вы узнаете, что именно вас вдохновляет, заряжает энергией, угнетает, раздражает в книгах, то сможете сами себе «выписывать рецепт». Восприятие книг настолько индивидуальный, почти интимный процесс, что я стараюсь не давать советы. Кого-то восхищают произведения Эриха Марии Ремарка, а я зареклась читать его. Для меня каждая книга этого автора — это море слез и океан отчаяния. Настолько пронзительная проза, что после прочтения мне необходима пара дней для душевной «реабилитации».Надеюсь, благодаря книгам самоизоляция будет полезна для нашего душевного здоровья! Попробуйте методы библиотерапии и убедитесь сами, что она работает! Категории: общество, образование, в России Ключевые слова: Библиотерапия — статья прочитана 176 раз Комментарии