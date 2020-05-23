Дождались!

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Чрезвычайный комитет Литовской федерации футбола (ЛФФ) утвердил новое расписание игр высшей литовской лиги - Лиги А.



Ещё до возобновления чемпионата руководство ЛФФ и Лиги А решило сократить сезон. Из запланированных шести кругов будут сыграны только четыре.



«Во время карантина велись постоянные дискуссии с участием представителей клубами и лиги. В итоге было решено, что матчи будут проходить по выходным, с пятницы по воскресенье, расписание составлено с учётом пожеланий всех клубов.



Клубы хотели сократить сезон и закончить играть в конце октября – в начале ноября. Пожелание клубов было учтено, и нам удалось подготовить расписание игр в соответствии с просьбами клубов. Всего в этом году будет сыграно 60 матчей», - сказал генеральный секретарь ЛФФ Эдгарас Станкявичюс. Ещё до возобновления чемпионата руководство ЛФФ и Лиги А решило сократить сезон. Из запланированных шести кругов будут сыграны только четыре.«Во время карантина велись постоянные дискуссии с участием представителей клубами и лиги. В итоге было решено, что матчи будут проходить по выходным, с пятницы по воскресенье, расписание составлено с учётом пожеланий всех клубов.Клубы хотели сократить сезон и закончить играть в конце октября – в начале ноября. Пожелание клубов было учтено, и нам удалось подготовить расписание игр в соответствии с просьбами клубов. Всего в этом году будет сыграно 60 матчей», - сказал генеральный секретарь ЛФФ Эдгарас Станкявичюс. В настоящее время на сайте Лиги А обнародованы даты матчей, вплоть до 12-го тура, расписание второй части чемпионата может быть подкорректировано турнирами УЕФА.



Во втором туре встречаются: «Жальгирис» – «Ритеряй» (30 мая, 15.00), «Банга» - «Панявежис» (30 мая, 17.00), «Судува» – «Кауно Жальгирис» (1 июня, 18.00).



Стоит отметить, что мариямпольская «Судува» решила провести свой матч не 31 мая, а на день позже, чтобы очередное послабление карантинных ограничений, которое предполагается с 1 июня, позволило бы большему количеству болельщиков посетить поединок своей команды с гостями из Каунаса.



Напомним, что в чемпионате Литвы по футболу команды до карантина успели сыграть только первый тур. Вот его результаты:



«Жальгирис» (Вильнюс) – «Панявежис» - 4:0, «Судува» (Мариямполе) – «Банга» (Гаргждай) – 1:0, «Ритеряй» (Вильнюс) – «Кауно Жальгирис» - 0:3.



Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, футбол, чемпионат, Лига А, чемпионат Литвы по футболу, чемпиона Литвы — статья прочитана 92 раза Комментарии