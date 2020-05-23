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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Гражданам Литвы разрешили транзит через Польшу
Гражданам Литвы разрешили находиться на территории Польши для проезда, но не более 12 часов. Об этом сообщили на странице министерства иностранных дел Литвы в Facebook.
Отмечается, что с 21 мая в Польше вступили в силу поправки, которые позволяют гражданам стран ЕС пересекать территорию страны по пути к месту жительства. Вместе с тем в Польше продлили запрет на международные перевозки, сообщает ИА REGNUM.
Напомним, с 11 мая граждане Польши могут приезжать в Литву для деловых, научных и рабочих целей. Кроме того, с 15 мая между Латвией, Литвой и Эстонией отменили ограничения на перемещение.
Категории: в Европе
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