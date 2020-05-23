Гражданам Литвы разрешили транзит через Польшу 🔊 Воспроизвести







Гражданам Литвы разрешили находиться на территории Польши для проезда, но не более 12 часов. Об этом сообщили на странице министерства иностранных дел Литвы в Facebook.



Отмечается, что с 21 мая в Польше вступили в силу поправки, которые позволяют гражданам стран ЕС пересекать территорию страны по пути к месту жительства. Вместе с тем в Польше продлили запрет на международные перевозки, сообщает



Напомним, с 11 мая граждане Польши могут приезжать в Литву для деловых, научных и рабочих целей. Кроме того, с 15 мая между Латвией, Литвой и Эстонией отменили ограничения на перемещение. Гражданам Литвы разрешили находиться на территории Польши для проезда, но не более 12 часов. Об этом сообщили на странице министерства иностранных дел Литвы в Facebook.Отмечается, что с 21 мая в Польше вступили в силу поправки, которые позволяют гражданам стран ЕС пересекать территорию страны по пути к месту жительства. Вместе с тем в Польше продлили запрет на международные перевозки, сообщает ИА REGNUM. Напомним, с 11 мая граждане Польши могут приезжать в Литву для деловых, научных и рабочих целей. Кроме того, с 15 мая между Латвией, Литвой и Эстонией отменили ограничения на перемещение. ИА “Regnum” Категории: в Европе Ключевые слова: Литва, польша, транзит — статья прочитана 141 раз Комментарии