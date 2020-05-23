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Украина ввела пошлины на спички из РФ и Белоруссии

Фото: "Обзор"




Украина ввела антидемпинговые пошлины на спички, произведённые в России и Белоруссии. Об этом сообщила 22 мая пресс-служба министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

По данным ведомства, размер пошлины составляет 45,79% для российских спичек и 21,32% — для белорусских, сообщает ИА REGNUM.

Украинские власти продлили действие пошлины в размере 123% на импорт изделий из чёрных металлов без электрической изоляции (кроме изделий из нержавеющей стали и изделий для гражданской авиации) производства КНР, а также ввели пошлину в размере 51,52% на импорт стальных китайских бесшовных труб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина ввела пошлину в размере 65% на импорт некоторых видов угля из России.
ИА “Regnum”
Категории: экономика, в Европе
Ключевые слова: Россия, Белоруссия, Украина, демпинг, спички
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добавлена сегодня, 23 мая, 10:20

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