Украина ввела пошлины на спички из РФ и Белоруссии 🔊 Воспроизвести Фото: "Обзор"







Украина ввела антидемпинговые пошлины на спички, произведённые в России и Белоруссии. Об этом сообщила 22 мая пресс-служба министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.



По данным ведомства, размер пошлины составляет 45,79% для российских спичек и 21,32% — для белорусских, сообщает



Украинские власти продлили действие пошлины в размере 123% на импорт изделий из чёрных металлов без электрической изоляции (кроме изделий из нержавеющей стали и изделий для гражданской авиации) производства КНР, а также ввели пошлину в размере 51,52% на импорт стальных китайских бесшовных труб.



Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина ввела пошлину в размере 65% на импорт некоторых видов угля из России. По данным ведомства, размер пошлины составляет 45,79% для российских спичек и 21,32% — для белорусских, сообщает ИА REGNUM. Украинские власти продлили действие пошлины в размере 123% на импорт изделий из чёрных металлов без электрической изоляции (кроме изделий из нержавеющей стали и изделий для гражданской авиации) производства КНР, а также ввели пошлину в размере 51,52% на импорт стальных китайских бесшовных труб.Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина ввела пошлину в размере 65% на импорт некоторых видов угля из России. ИА “Regnum” Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: Россия, Белоруссия, Украина, демпинг, спички — статья прочитана 138 раз Комментарии