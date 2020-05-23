Мужчины обвинили девушку в домогательствах на борту самолета и решили судиться 🔊 Воспроизвести Фото: Alex Wong / Getty Images/lenta.ru







В США игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) подал в суд на перевозчика United Airlines из-за того, что подвергся сексуальным домогательствам на борту самолета. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на ABC News.



В феврале темнокожий футболист, имя которого не раскрывается, летел из Лос-Анджелеса домой, в штат Нью-Джерси. По словам спортсмена, сидевшая рядом девушка начала издеваться над ним и совершать «сексуальные посягательства»: щупать за колени, бедра и интимные части тела.



Кроме того, утверждает футболист, пассажирка сорвала с него медицинскую маску, которая была надета по требованиям безопасности во время пандемии коронавируса. Свой поступок она объяснила тем, что внешний «вид попутчика ее испугал». В феврале темнокожий футболист, имя которого не раскрывается, летел из Лос-Анджелеса домой, в штат Нью-Джерси. По словам спортсмена, сидевшая рядом девушка начала издеваться над ним и совершать «сексуальные посягательства»: щупать за колени, бедра и интимные части тела.Кроме того, утверждает футболист, пассажирка сорвала с него медицинскую маску, которая была надета по требованиям безопасности во время пандемии коронавируса. Свой поступок она объяснила тем, что внешний «вид попутчика ее испугал». По прилете игрок составил иск в суд, где описал ситуацию на борту, и добавил, что «умолял женщину остановиться и оставить его в покое, но та его игнорировала».



Также издание приводит показания другого пассажира, который утверждает, что несколько раз жаловался на поведение незнакомки экипажу. Но реакция бортпроводников последовала только тогда, когда девушка схватила футболиста за половые органы, а затем пересела и сделала то же самое с ним. После этого нарушительницу порядка попросили уйти на другой ряд.



Впоследствии оба мужчины получили от авиакомпании ваучеры на 150 долларов, однако их адвокаты посчитали, что этого недостаточно. Защитники заявили, что пассажиры были «подвергнуты риску причинения вреда и теперь страдают от эмоционального расстройства, включая проявления депрессии, потерю удовольствия от жизни и страха перед полетами».



«Мы подаем иск в надежде, что он будет одним из последних в своем роде», — заявили юристы в беседе с прессой, отметив, что хотели бы добиться возмещения вреда за сексуальные посягательства, насилие, а также халатность со стороны перевозчика.



Ответчиками по делу является авиакомпания и несколько неназванных бортпроводников. О претензиях пассажиров к девушке не сообщается.



Ранее стало известно, что обвиненный в изнасиловании пассажирки бортпроводник выиграл дело и получил 20 тысяч долларов компенсации. Инцидент произошел в 2018 году, свидетелями обвинения выступили коллеги мужчины, заявившие, что «слышали подозрительные шорохи». Категории: общество Ключевые слова: самолет, домогательства — статья прочитана 159 раз Комментарии