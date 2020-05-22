Пакистанский Airbus A320 упал на жилые дома недалеко от города Карачи 🔊 Воспроизвести Фото: AFP







Самолёт авиакомпании «Пакистанские авиалинии» потерпел крушение в пятницу, 22 мая, недалеко от города Карачи (провинция Синд). Сообщается, что лайнер упал на жилые кварталы недалеко от аэропорта. На борту находились, по различным неофициальным данным, от 90 до 112 человек. Точное число погибших и пострадавших пока не называется, сообщает



Чуть позже появилась информация о том, что на месте крушения Airbus A320 в Пакистане найден живой ребенок, сообщает Самолёт авиакомпании «Пакистанские авиалинии» потерпел крушение в пятницу, 22 мая, недалеко от города Карачи (провинция Синд). Сообщается, что лайнер упал на жилые кварталы недалеко от аэропорта. На борту находились, по различным неофициальным данным, от 90 до 112 человек. Точное число погибших и пострадавших пока не называется, сообщает russian.rt.com. Чуть позже появилась информация о том, что на месте крушения Airbus A320 в Пакистане найден живой ребенок, сообщает Mirror со ссылкой на местные СМИ.



На месте крушения продолжают работать армейские силы быстрого реагирования и пожарные бригады.



Пассажирский самолет Airbus A-320, потерпевший крушение под Карачи, через полтора часа после вылета из пакистанского Лахора сделал попытку посадки, которая была прервана на высоте около 84 метров, сигнал был потерян в 12.40 мск на высоте около 160 метров, свидетельствуют данные сервиса мониторинга движения самолетов Flightradar24, сообщает На кадрах, распространенных местным телевидением , виден человек, который выносит младенца из района падения самолета. Семья ребенка, очевидно, проживала в одном из домов, на который упал лайнер. О состоянии родителей ничего не сообщается.На месте крушения продолжают работать армейские силы быстрого реагирования и пожарные бригады.Пассажирский самолет Airbus A-320, потерпевший крушение под Карачи, через полтора часа после вылета из пакистанского Лахора сделал попытку посадки, которая была прервана на высоте около 84 метров, сигнал был потерян в 12.40 мск на высоте около 160 метров, свидетельствуют данные сервиса мониторинга движения самолетов Flightradar24, сообщает РИА Новости. Категории: в мире Ключевые слова: Airbus A320, Карачи — статья прочитана 83 раза Комментарии