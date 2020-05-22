Три четверти школ Литвы завершат учебный год в удалённом режиме 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







После того, как с понедельника правительство Литвы разрешило возобновить в школах начальное образование, а со следующей недели - основное и среднее, лишь несколько школ страны планируют продолжать учебный год в обычном режиме, в классах, показывают приведенные самоуправлениями данные, сообщило в пятницу Министерство образования, науки и спорта.



"Большинство школ, почти 75% постановили, что будут продолжать обучение только в удаленном режиме. В четвертой части школ уроки будут проводиться смешанным способом - часть уроков будет проходить в удаленном режиме, а часть практических занятий и лабораторных работ будет проводиться в школе", - говорится в сообщении министерства.



Как сообщает Минобразования, информацию к вечеру пятницу предоставили почти 700 школ. В стране по программам общего образования работает в общей сложности 1055 школ, в них обучается 320 тыс. учеников. "Большинство школ, почти 75% постановили, что будут продолжать обучение только в удаленном режиме. В четвертой части школ уроки будут проводиться смешанным способом - часть уроков будет проходить в удаленном режиме, а часть практических занятий и лабораторных работ будет проводиться в школе", - говорится в сообщении министерства.Как сообщает Минобразования, информацию к вечеру пятницу предоставили почти 700 школ. В стране по программам общего образования работает в общей сложности 1055 школ, в них обучается 320 тыс. учеников. BNS Категории: образование Ключевые слова: учебный год — статья прочитана 55 раз Комментарии