WADA не выявило связи между терапевтическими исключениями и завоеванием медалей 🔊 Воспроизвести











Терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE), согласно исследованию Всемирного антидопингового агентства (WADA), не имеет значительной связи с завоеванием олимпийских медалей. Результаты исследования опубликованы на сайте организации, сообщает



Исследование было проведено директором медицинского департамента WADA Аланом Вернеком и менеджером по TUE Дэвидом Хили. Эксперты рассматривали пять Олимпийских игр с 2010 по 2018 год, чтобы выявить, завоевывают ли спортсмены, использующие TUE, больше медалей, чем те, кто выступает без терапевтического использования субстанций.



"Данные показали, что количество спортсменов, выступавших с TUE (в индивидуальных соревнованиях) на любых из Олимпийских игр, составило менее 1%. Кроме того, анализ показывает, что нет никакой значимой связи между выступлением с TUE и вероятностью завоевания медали, - заявил Вернек. - Программа TUE является необходимой частью спорта, позволяющей спортсменам с законными медицинскими условиями соревноваться на равных с остальными. Программа имеет подавляющее признание со стороны спортсменов, врачей и антидопинговых заинтересованных сторон, к тому же существует строгий процесс, позволяющий избежать злоупотребления TUE". В ходе пяти Олимпийских игр спортсмены с TUE завоевали 21 медальТерапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE), согласно исследованию Всемирного антидопингового агентства (WADA), не имеет значительной связи с завоеванием олимпийских медалей. Результаты исследования опубликованы на сайте организации, сообщает ТАСС. Исследование было проведено директором медицинского департамента WADA Аланом Вернеком и менеджером по TUE Дэвидом Хили. Эксперты рассматривали пять Олимпийских игр с 2010 по 2018 год, чтобы выявить, завоевывают ли спортсмены, использующие TUE, больше медалей, чем те, кто выступает без терапевтического использования субстанций."Данные показали, что количество спортсменов, выступавших с TUE (в индивидуальных соревнованиях) на любых из Олимпийских игр, составило менее 1%. Кроме того, анализ показывает, что нет никакой значимой связи между выступлением с TUE и вероятностью завоевания медали, - заявил Вернек. - Программа TUE является необходимой частью спорта, позволяющей спортсменам с законными медицинскими условиями соревноваться на равных с остальными. Программа имеет подавляющее признание со стороны спортсменов, врачей и антидопинговых заинтересованных сторон, к тому же существует строгий процесс, позволяющий избежать злоупотребления TUE".



Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные WADA вещества.



В ходе пяти Олимпийских игр было проведено 20 139 соревнований и вручено 2062 медали. Спортсмены с TUE принимали участие в 0,9% (181) соревнований, завоевав 21 медаль.Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные WADA вещества. Категории: спорт Ключевые слова: допинг, WADA — статья прочитана 73 раза Комментарии