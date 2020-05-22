Рак в Литве не поспевает за коронавирусом? 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







В пятницу в Литве стало известно о еще одной смерти от коронавируса - в вильнюсской клинике Сантарос.



"Сегодня поступила информация о смерти одного из пациентов от заболевания COVID-19, этот пациент был госпитализирован в Отделение торакальной хирургии, он относился к возрастной группе 71–80 лет и у него были сопутствующие онкологические заболевания", - сказала на пресс-конференции в пятницу заведующая Отделом контроля над инфекционными заболеваниями Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Гинрета Мегелинскене.



По ее словам, в официальную статистику смертей это случай будет включен в субботу. По официальным данным пятницы, от коронавируса умер 61 человек, еще восемь заразившихся умерли из-за других причин.



За минувшие сутки в Литве было подтверждено 11 новых случаев коронавируса, совокупное количество подтвержденных случаев составляет 1604, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.



Продолжают болеть COVID-19 424 зараженных, 1111 человек выздоровели. "Сегодня поступила информация о смерти одного из пациентов от заболевания COVID-19, этот пациент был госпитализирован в Отделение торакальной хирургии, он относился к возрастной группе 71–80 лет и у него были сопутствующие онкологические заболевания", - сказала на пресс-конференции в пятницу заведующая Отделом контроля над инфекционными заболеваниями Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Гинрета Мегелинскене.По ее словам, в официальную статистику смертей это случай будет включен в субботу. По официальным данным пятницы, от коронавируса умер 61 человек, еще восемь заразившихся умерли из-за других причин.За минувшие сутки в Литве было подтверждено 11 новых случаев коронавируса, совокупное количество подтвержденных случаев составляет 1604, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.Продолжают болеть COVID-19 424 зараженных, 1111 человек выздоровели. Инф. «Обзора», BNS Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, смерть, онкология, коронавирус — статья прочитана 173 раза Комментарии