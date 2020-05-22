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Работодатели готовы пойти навстречу Литовскому государству, а государство не готово?

Фото из архива "Обзора"
Объединяющие работодателей бизнес-организации во время кризиса возьмут обязательство не снижать работникам зарплаты, если парламент Литвы утвердит предложения президента Гитанаса Науседы снизить на 5 процентов подоходный налог (ПН) и на 50 евро повысить не облагаемый налогами уровень доходов (ННУД).

Литовская конфедерация бизнеса (ЛКБ) в понедельник планирует подписать с администрацией президента соответствующий меморандум, подтвердил агентству BNS президент ЛКБ Данас Арлаускас.

"В понедельник мы подписываем меморандум о снижении ПН на 5% и повышении ННУД на 50 евро. Подпишем меморандум с бизнес-организациями, что мы обязуемся не снижать зарплаты на столько, на сколько будет снижение из-за этих налогов", - сказал BNS Д. Арлаускас.
По его словам, это предложение также поддерживают и профсоюзы, меморандум подпишет и президент Литвы.

Однако председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене говорит, что профсоюзы еще не решили, подписать ли меморандум. По ее словам, это выяснится после того, как в пятницу этот вопрос будет поставлен на голосование в правлении конфедерации.

Президент предлагает Сейму временно, до конца года снизить подоходный налог с 20% до 15% применительно к доходам в размере до трех средних зарплат, а также ускорить увеличение ННУД на 50 евро.

Минфин и премьер не согласны со снижением ПН. Как утверждает Минфин, вполне вероятно, что часть работодателей будет использовать снижение ПН как средство ликвидности - на столько же снизит зарплаты до налогов, сохранив такие же доходы "на руки".
Инф. «Обзора», BNS
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: подоходный налог, Работодатель
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добавлена сегодня, 22 мая, 17:20

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