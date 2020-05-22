Работодатели готовы пойти навстречу Литовскому государству, а государство не готово?

Литовская конфедерация бизнеса (ЛКБ) в понедельник планирует подписать с администрацией президента соответствующий меморандум, подтвердил агентству BNS президент ЛКБ Данас Арлаускас.
"В понедельник мы подписываем меморандум о снижении ПН на 5% и повышении ННУД на 50 евро. Подпишем меморандум с бизнес-организациями, что мы обязуемся не снижать зарплаты на столько, на сколько будет снижение из-за этих налогов", - сказал BNS Д. Арлаускас.
По его словам, это предложение также поддерживают и профсоюзы, меморандум подпишет и президент Литвы.
Однако председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене говорит, что профсоюзы еще не решили, подписать ли меморандум. По ее словам, это выяснится после того, как в пятницу этот вопрос будет поставлен на голосование в правлении конфедерации.
Президент предлагает Сейму временно, до конца года снизить подоходный налог с 20% до 15% применительно к доходам в размере до трех средних зарплат, а также ускорить увеличение ННУД на 50 евро.
Минфин и премьер не согласны со снижением ПН. Как утверждает Минфин, вполне вероятно, что часть работодателей будет использовать снижение ПН как средство ликвидности - на столько же снизит зарплаты до налогов, сохранив такие же доходы "на руки".
Однако председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене говорит, что профсоюзы еще не решили, подписать ли меморандум. По ее словам, это выяснится после того, как в пятницу этот вопрос будет поставлен на голосование в правлении конфедерации.
Президент предлагает Сейму временно, до конца года снизить подоходный налог с 20% до 15% применительно к доходам в размере до трех средних зарплат, а также ускорить увеличение ННУД на 50 евро.
Минфин и премьер не согласны со снижением ПН. Как утверждает Минфин, вполне вероятно, что часть работодателей будет использовать снижение ПН как средство ликвидности - на столько же снизит зарплаты до налогов, сохранив такие же доходы "на руки".