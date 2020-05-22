Президент Литвы: необходимо создать равные условия получения помощи ЕС 🔊 Воспроизвести Гитанас Науседа. Фото: lrp.lt







Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что в свете создания в Евросоюзе фонда ассигнований для борьбы с последствиями коронакризиса необходимо сформировать равные условия для всех государств-членов, желающих им воспользоваться.



Такую позицию администрация президента выразила после беседы главы государства с президентом Словении.



"С учетом нынешней ситуации, необходимо рассмотреть повышенный бюджет ЕС и создать Фонд восстановления Европы, соответствующий финансовым потребностям. Руководствуясь объективными экономическими критериями, важно создать равные условия для использования финансовых возможностей, предоставляемых Фондом восстановления Европы, всеми государствами-членами", – говорится в сообщении группы президента по вопросам коммуникации. Такую позицию администрация президента выразила после беседы главы государства с президентом Словении."С учетом нынешней ситуации, необходимо рассмотреть повышенный бюджет ЕС и создать Фонд восстановления Европы, соответствующий финансовым потребностям. Руководствуясь объективными экономическими критериями, важно создать равные условия для использования финансовых возможностей, предоставляемых Фондом восстановления Европы, всеми государствами-членами", – говорится в сообщении группы президента по вопросам коммуникации.



На следующей неделе Еврокомиссия планирует представить проект Фонда восстановления Европы и обновленный многолетний проект бюджета ЕС. На этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что одобряет идею того, чтобы фонд финансировался за счет кредитных средств Еврокомиссии.



Вероятно, что основная часть средств фонда достанется странам Южной Европы, которые в наибольшей степени пострадали от пандемии. Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция, выступающие за строгую фискальную политику, до сих пор сопротивлялись тому, чтобы взятые совместно в кредит средства распределялись в форме прямой помощи, которую не нужно будет возвращать.



Фото: lrp.lt







В четверг Г. Науседа сказал журналистам, что Литва открыта к дискуссиям, но будет ждать деталей и оценивать возможности Литвы воспользоваться европейскими средствами.



"Мы открыты к дискуссиям, но, прежде всего, хотели бы видеть детали. Мы будем стремиться к такой финансовой модели, которая бы была наиболее полезной Литве", – сказал президент.



"Мы должны будем балансировать между двумя вещами – с одной стороны, проблемы моральной ответственности, ведь страны должны по большей части брать на себя решение собственных проблем и последствия своей ответственности, но, с другой стороны, мы должны учитывать, не навредят ли такие решения стабильности и прочности еврозоны. Сегодня эти вопросы открыты", – сказал Г. Науседа. Как говорится в сообщении, направление Политики смычки остается одним из основных мер восстановления Европы после кризиса, поэтому финансированию этой сферы, как и политики сельского хозяйства, следует уделять особое внимание.На следующей неделе Еврокомиссия планирует представить проект Фонда восстановления Европы и обновленный многолетний проект бюджета ЕС. На этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что одобряет идею того, чтобы фонд финансировался за счет кредитных средств Еврокомиссии.Вероятно, что основная часть средств фонда достанется странам Южной Европы, которые в наибольшей степени пострадали от пандемии. Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция, выступающие за строгую фискальную политику, до сих пор сопротивлялись тому, чтобы взятые совместно в кредит средства распределялись в форме прямой помощи, которую не нужно будет возвращать.В четверг Г. Науседа сказал журналистам, что Литва открыта к дискуссиям, но будет ждать деталей и оценивать возможности Литвы воспользоваться европейскими средствами."Мы открыты к дискуссиям, но, прежде всего, хотели бы видеть детали. Мы будем стремиться к такой финансовой модели, которая бы была наиболее полезной Литве", – сказал президент."Мы должны будем балансировать между двумя вещами – с одной стороны, проблемы моральной ответственности, ведь страны должны по большей части брать на себя решение собственных проблем и последствия своей ответственности, но, с другой стороны, мы должны учитывать, не навредят ли такие решения стабильности и прочности еврозоны. Сегодня эти вопросы открыты", – сказал Г. Науседа. BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: бюджет, президент, ЕС, Еврокомиссия, Гитанас Науседа — статья прочитана 173 раза Комментарии