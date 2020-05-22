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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Сицилийский вулкан Этна выбросил столб пепла и дыма на 4, 5 км
Вулкан Этна, который проснулся на Сицилии в конце апреля текущего года, вновь проявил активность, выбросив в ночь на 22 мая в небо столб пепла с дымом на высоту 4,5 км. Об этом 22 мая сообщает ИА REGNUM со ссылкой на местное издание La Nuova Sicilia.
По данным издания, данная деятельность была замечена на так называемом юго-восточном Новом кратере вулкана, образовавшемся в 2007 году.
Также указывается, что вулкан проявлял активность в течение трех часов, которая затем начала спадать, а облако с выбросами вулкана рассеялось в юго-западном направлении.
Отметим, последний раз вулкан Этан проявлял активность в конце апреле текущего года, когда кроме пепла и дыма из его кратера вытекли лавовые потоки.
Категории: в Европе
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