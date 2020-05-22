Сицилийский вулкан Этна выбросил столб пепла и дыма на 4, 5 км 🔊 Воспроизвести Фото: pixabay.com







Вулкан Этна, который проснулся на Сицилии в конце апреля текущего года, вновь проявил активность, выбросив в ночь на 22 мая в небо столб пепла с дымом на высоту 4,5 км. Об этом 22 мая сообщает



По данным издания, данная деятельность была замечена на так называемом юго-восточном Новом кратере вулкана, образовавшемся в 2007 году.



Также указывается, что вулкан проявлял активность в течение трех часов, которая затем начала спадать, а облако с выбросами вулкана рассеялось в юго-западном направлении.



Отметим, последний раз вулкан Этан проявлял активность в конце апреле текущего года, когда кроме пепла и дыма из его кратера вытекли лавовые потоки. Вулкан Этна, который проснулся на Сицилии в конце апреля текущего года, вновь проявил активность, выбросив в ночь на 22 мая в небо столб пепла с дымом на высоту 4,5 км. Об этом 22 мая сообщает ИА REGNUM со ссылкой на местное издание La Nuova Sicilia.По данным издания, данная деятельность была замечена на так называемом юго-восточном Новом кратере вулкана, образовавшемся в 2007 году.Также указывается, что вулкан проявлял активность в течение трех часов, которая затем начала спадать, а облако с выбросами вулкана рассеялось в юго-западном направлении.Отметим, последний раз вулкан Этан проявлял активность в конце апреле текущего года, когда кроме пепла и дыма из его кратера вытекли лавовые потоки. Категории: в Европе Ключевые слова: вулкан, Этна — статья прочитана 57 раз Комментарии