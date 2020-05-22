Небо в отказах: к чему приведет выход Вашингтона из очередного соглашения 🔊 Воспроизвести США покинут Договор об открытом небе через полгода после официального уведомления других участников



Фото из архива "Обзора"







Москва ждет от Вашингтона официального уведомления о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Пока оно не поступит, решение об ответных действиях приниматься не будет, заявили «Известиям» в МИД РФ. Согласно условиям соглашения, окончательный выход США из договора произойдет через полгода после официального оповещения остальных его участников. Тем временем опрошенные «Известиями» дипломаты и эксперты сошлись во мнении, что отказ Вашингтона от ДОН — еще один шаг в сторону развала международной системы контроля над вооружениями. Следующим на этом пути может стать российско-американский Договор о СНВ-III, срок действия которого истекает в 2021 году, сообщают Москва ждет от Вашингтона официального уведомления о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Пока оно не поступит, решение об ответных действиях приниматься не будет, заявили «Известиям» в МИД РФ. Согласно условиям соглашения, окончательный выход США из договора произойдет через полгода после официального оповещения остальных его участников. Тем временем опрошенные «Известиями» дипломаты и эксперты сошлись во мнении, что отказ Вашингтона от ДОН — еще один шаг в сторону развала международной системы контроля над вооружениями. Следующим на этом пути может стать российско-американский Договор о СНВ-III, срок действия которого истекает в 2021 году, сообщают "Известия". Прелюдия к гонке вооружений



21 мая президент США Дональд Трамп анонсировал выход Вашингтона из Договора по открытому небу. По его словам, причина этого шага в том, что Россия якобы нарушает положения соглашения.



— Поскольку они не соблюдали, мы выходим [из договора]. В то же время это очень хороший шанс заключить новую договоренность или вернуть соглашение, — заявил американский лидер журналистам на лужайке Белого дома перед своим отлетом в Детройт.



Согласно договору, о своем отказе от ДОН государство-участник должно уведомить других подписантов не позднее чем за шесть месяцев до даты предполагаемого выхода. Однако, как сообщили «Известиям» в МИД РФ, официального уведомления российские представители пока не получили. До тех пор решение об ответных шагах приниматься не будет, подчеркнули в ведомстве.



Что же касается обвинений Вашингтона, то в Москве их отвергают — по словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, никаких нарушений по договору с российской стороны нет.



В ООН, комментируя данные о выходе США, выразили обеспокоенность «эрозией российско-американского режима контроля над вооружениями». Как заявил представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик, «расторжение таких договоренностей без какой-либо замены может привести к дестабилизирующим действиям, таким как начало новой гонки вооружений, ведущей к возможным просчетам».



Фото из архива "Обзора"



За решением Вашингтона выйти из договора не стоит ничего хорошего, сказал «Известиям» зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Александр Алимов.



— Договор заключался в русле курса на укрепление мер доверия и безопасности. А доверие сейчас необходимо как никогда — его дефицит близок к тотальному. «Ястребов» в Вашингтоне, может, это и устраивает, но в целом пользу для США от развала системы международных договоренностей я не вижу, — констатировал дипломат.



По оценке главы Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате РФ Сергея Орджоникидзе, нынешняя администрация США ведет дело к обрушению всех международных договоров по ограничению вооружений.



— С точки зрения безопасности международных отношений это будет большой ошибкой американского руководства. Такой шаг станет своего рода прелюдией к новой гонке вооружений, — сказал «Известиям» дипломат, подчеркнув, что ДОН тесно увязан с другим важным соглашением — российско-американским Договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который истекает в феврале 2021 года и продление которого сейчас находится под вопросом.



Борьба претензий



Отношения России и США в рамках ДОН постепенно обострялись начиная с 2017 года. У Вашингтона к Москве две основные претензии — ограничение наблюдательных полетов над Калининградской областью в 500 км в 2014 году и отказ в таких полетах над 10-километровой зоной вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией, которые, с точки зрения РФ, являются суверенными государствами.



Ряд претензий к США есть и у российской стороны: ограничение полетов на малых высотах (в частности, в районе города Вашингтон), сокращение пространства для наблюдения над Гавайскими островами и отказ в ночевке экипажам на авиабазах Робинс и Элсворт в штатах Джорджия и Южная Дакота, а также ограничение полетов над Алеутскими островами. В ответ на это Москва объявила об отказе американским экипажам в ночевках на трех российских аэродромах.



По словам Александра Грушко, эти сложные технические вопросы должны решаться специальной комиссией, которая оценивает действие договора и рассматривает претензии сторон.



— Ничто не мешает продолжению обсуждения этих технических вопросов, которые сегодня США пытаются выдать как некие нарушения со стороны РФ. Для этого абсолютно необязательно выходить из договора, — подчеркнул дипломат. — А вот если из договора выйти, никаких решений технических вопросов не будет. Не будет самого инструмента, который в течение вот уже больше 20 лет служил интересам поддержания мира и безопасности в Европе и был составной частью системы военной безопасности, где все элементы взаимосвязаны.



Фото из архива "Обзора"



За судьбой договора пристально следят в Североатлантическом альянсе — в связи с заявлением США на 22 мая, по сообщениям СМИ, было созвано экстренное заседание Совета НАТО. При этом, учитывая, что многие союзники Вашингтона по альянсу высказываются за сохранение соглашения, выход США из него вовсе не означает, что документ перестанет существовать.



Примеру Вашингтона вряд ли последуют другие страны, подписавшие договор, считает первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Это «чисто американский выкрутас», заявил «Известиям» дипломат.



Выход США из ДОН в американском экспертном сообществе обсуждали давно, и на то было несколько причин, отметил эксперт клуба «Валдай» Ричард Вайц.



— Во-первых, США получают эквивалентные разведданные с помощью своих спутников и других национальных технических средств. Во-вторых, модернизация устаревающего американского парка авианаблюдения потребует более $100 млн. В-третьих, правительство США считает, что Россия не полностью соблюдает соглашение, — отметил он в беседе с «Известиями».



При этом выйти из договора может и Москва. Однако это не в ее интересах, поскольку тогда у РФ не будет возможности наблюдать за американскими военными базами в Европе, подытожил эксперт. 21 мая президент США Дональд Трамп анонсировал выход Вашингтона из Договора по открытому небу. По его словам, причина этого шага в том, что Россия якобы нарушает положения соглашения.— Поскольку они не соблюдали, мы выходим [из договора]. В то же время это очень хороший шанс заключить новую договоренность или вернуть соглашение, — заявил американский лидер журналистам на лужайке Белого дома перед своим отлетом в Детройт.Согласно договору, о своем отказе от ДОН государство-участник должно уведомить других подписантов не позднее чем за шесть месяцев до даты предполагаемого выхода. Однако, как сообщили «Известиям» в МИД РФ, официального уведомления российские представители пока не получили. До тех пор решение об ответных шагах приниматься не будет, подчеркнули в ведомстве.Что же касается обвинений Вашингтона, то в Москве их отвергают — по словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, никаких нарушений по договору с российской стороны нет.В ООН, комментируя данные о выходе США, выразили обеспокоенность «эрозией российско-американского режима контроля над вооружениями». Как заявил представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик, «расторжение таких договоренностей без какой-либо замены может привести к дестабилизирующим действиям, таким как начало новой гонки вооружений, ведущей к возможным просчетам».За решением Вашингтона выйти из договора не стоит ничего хорошего, сказал «Известиям» зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Александр Алимов.— Договор заключался в русле курса на укрепление мер доверия и безопасности. А доверие сейчас необходимо как никогда — его дефицит близок к тотальному. «Ястребов» в Вашингтоне, может, это и устраивает, но в целом пользу для США от развала системы международных договоренностей я не вижу, — констатировал дипломат.По оценке главы Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате РФ Сергея Орджоникидзе, нынешняя администрация США ведет дело к обрушению всех международных договоров по ограничению вооружений.— С точки зрения безопасности международных отношений это будет большой ошибкой американского руководства. Такой шаг станет своего рода прелюдией к новой гонке вооружений, — сказал «Известиям» дипломат, подчеркнув, что ДОН тесно увязан с другим важным соглашением — российско-американским Договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), который истекает в феврале 2021 года и продление которого сейчас находится под вопросом.Отношения России и США в рамках ДОН постепенно обострялись начиная с 2017 года. У Вашингтона к Москве две основные претензии — ограничение наблюдательных полетов над Калининградской областью в 500 км в 2014 году и отказ в таких полетах над 10-километровой зоной вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией, которые, с точки зрения РФ, являются суверенными государствами.Ряд претензий к США есть и у российской стороны: ограничение полетов на малых высотах (в частности, в районе города Вашингтон), сокращение пространства для наблюдения над Гавайскими островами и отказ в ночевке экипажам на авиабазах Робинс и Элсворт в штатах Джорджия и Южная Дакота, а также ограничение полетов над Алеутскими островами. В ответ на это Москва объявила об отказе американским экипажам в ночевках на трех российских аэродромах.По словам Александра Грушко, эти сложные технические вопросы должны решаться специальной комиссией, которая оценивает действие договора и рассматривает претензии сторон.— Ничто не мешает продолжению обсуждения этих технических вопросов, которые сегодня США пытаются выдать как некие нарушения со стороны РФ. Для этого абсолютно необязательно выходить из договора, — подчеркнул дипломат. — А вот если из договора выйти, никаких решений технических вопросов не будет. Не будет самого инструмента, который в течение вот уже больше 20 лет служил интересам поддержания мира и безопасности в Европе и был составной частью системы военной безопасности, где все элементы взаимосвязаны.За судьбой договора пристально следят в Североатлантическом альянсе — в связи с заявлением США на 22 мая, по сообщениям СМИ, было созвано экстренное заседание Совета НАТО. При этом, учитывая, что многие союзники Вашингтона по альянсу высказываются за сохранение соглашения, выход США из него вовсе не означает, что документ перестанет существовать.Примеру Вашингтона вряд ли последуют другие страны, подписавшие договор, считает первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Это «чисто американский выкрутас», заявил «Известиям» дипломат.Выход США из ДОН в американском экспертном сообществе обсуждали давно, и на то было несколько причин, отметил эксперт клуба «Валдай» Ричард Вайц.— Во-первых, США получают эквивалентные разведданные с помощью своих спутников и других национальных технических средств. Во-вторых, модернизация устаревающего американского парка авианаблюдения потребует более $100 млн. В-третьих, правительство США считает, что Россия не полностью соблюдает соглашение, — отметил он в беседе с «Известиями».При этом выйти из договора может и Москва. Однако это не в ее интересах, поскольку тогда у РФ не будет возможности наблюдать за американскими военными базами в Европе, подытожил эксперт. Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, Договор об открытом небе — статья прочитана 114 раз Комментарии