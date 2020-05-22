Как неогнестрельное оружие в суде стало огнестрельным 🔊 Воспроизвести Валерий Иванов







В 1-м районном суде Вильнюса завершился уголовный процесс в отношении гражданина России, известного публициста и философа Валерия Иванова. Литовская прокуратура обвиняет российского соотечественника в хранении неисправного сигнального револьвера, а поводом к обыску послужило подозрение литовской охранки в причастности Иванова к «делу Палецкиса» о якобы шпионаже в пользу России, сообщает



На заключительном судебном заседании прокурор Марюс Зубкаускас сказал, что хотя найденный револьвер был в неисправности, но это не отменяет нарушения подсудимым закона Литовской Республики о хранении огнестрельного оружия категории «С» (согласно ст. 253 УК ЛР, это преступление влечёт за собой наказание сроком до 5 лет тюрьмы). В 1-м районном суде Вильнюса завершился уголовный процесс в отношении гражданина России, известного публициста и философа Валерия Иванова. Литовская прокуратура обвиняет российского соотечественника в хранении неисправного сигнального револьвера, а поводом к обыску послужило подозрение литовской охранки в причастности Иванова к «делу Палецкиса» о якобы шпионаже в пользу России, сообщает eadaily.com. На заключительном судебном заседании прокурор Марюс Зубкаускас сказал, что хотя найденный револьвер был в неисправности, но это не отменяет нарушения подсудимым закона Литовской Республики о хранении огнестрельного оружия категории «С» (согласно ст. 253 УК ЛР, это преступление влечёт за собой наказание сроком до 5 лет тюрьмы). «Однако, учитывая возраст подсудимого и состояние его здоровья, обвинение считает, что прибегать к тюремному заключению нет необходимости, а наказание определить в три года условного ограничения прав, с невозможностью покидать г. Вильнюс без разрешения полицейских властей, и определения материального наказания в размере до 1000 евро, который Иванов должен будет выплатить в государственную казну в течение двух лет», — заявил прокурор.



В свою очередь адвокат подсудимого Ришардас Бурда попросил суд полностью оправдать Валерия Иванова из-за отсутствия состава преступления.



«Предмет был в нерабочем состоянии, а каких либо сведений о том, что Иванов специально сделал это, чтобы затем иметь возможность привести найденный у него револьвер в действующее состояние, у следствия нет, а сам Валерий Иванов — историк, философ, занимающийся научной и общественно-культурной деятельностью, никак не подходил для роли члена какой-то разбойной банды», — сказал адвокат.



По его словам, «следователи во время обыска, изымая различные записи из рабочего кабинета Иванова, фактически случайно наткнулись на инкриминируемый ему предмет, но никак точно не зафиксировали в протоколе и на видео обстоятельства данной находки». Эти обстоятельства свидетельствовали о том, что данные найденный предмет давно находился в труднодоступном месте платяного шкафа. Результаты судебной экспертизы показали, что найденный у Иванова пистолет был не действующим, и на прямой вопрос, а если бы после принятия в 2014 г. в Литве закона о регистрации огнестрельного оружия категории «С» Иванов принёс бы этот предмет в полицию для регистрации, то эксперт Бальсис ответил в суде, что он данный револьвер не зарегистрировал бы, поскольку он находится в нерабочем состоянии.



Сам Валерий Иванов в своем последнем слове сказал:







«Я знал, что у меня нет никакого огнестрельного оружия, а тот предмет, который мне подарил в своё время мой приятель, таковым ни в коей мере не может являться. И даже как просто имитацию — пугач — я его никогда не использовал, ибо этот предмет валялся у меня в дальнем углу шкафа в течение многих лет и был мною практически забыт. Qui prodest? — кому выгодно было в течение полутора лет заниматься этим абсолютно никчемным делом с затратой денег и времени работников юриспруденции, отвлекая их от расследования в Литве важнейших дел по коррупции и т. д., — могу только догадываться…», — подытожил Валерий Иванов. «Полностью отрицаю свою вину в инкриминируемом мне преступлении. Я не имел такое оружие при себе, поскольку найденный в моей комнате стартовый револьвер марки Umarex mod. Champion № 244236 не является огнестрельным оружием по квалификации самой фирмы изготовителя данного стартового револьвера (суду представлено факсимиле соответствующей справки изготовителя, где однозначно указывается, что данный револьвер является сигнальным — ни газовым, ни каким-либо ещё. — EADaily ). Согласно ст. 5 закона Литовской Республики о контроле оружия и боеприпасов, к категории С относятся только „газовые пистолеты (револьверы)“. Ни один из экспертов, исследовавших данный стартовый револьвер, не назвал его действующим, т. е. готовым без каких-либо дополнительных усилий произвести выстрел шумовым патроном, поскольку „спусковой механизм и детали в нём не взаимодействовали“, „были не настоящими“».«Я знал, что у меня нет никакого огнестрельного оружия, а тот предмет, который мне подарил в своё время мой приятель, таковым ни в коей мере не может являться. И даже как просто имитацию — пугач — я его никогда не использовал, ибо этот предмет валялся у меня в дальнем углу шкафа в течение многих лет и был мною практически забыт. Qui prodest? — кому выгодно было в течение полутора лет заниматься этим абсолютно никчемным делом с затратой денег и времени работников юриспруденции, отвлекая их от расследования в Литве важнейших дел по коррупции и т. д., — могу только догадываться…», — подытожил Валерий Иванов. В свою очередь адвокат подсудимого Ришардас Бурда попросил суд полностью оправдать Валерия Иванова из-за отсутствия состава преступления.По его словам, «следователи во время обыска, изымая различные записи из рабочего кабинета Иванова, фактически случайно наткнулись на инкриминируемый ему предмет, но никак точно не зафиксировали в протоколе и на видео обстоятельства данной находки». Эти обстоятельства свидетельствовали о том, что данные найденный предмет давно находился в труднодоступном месте платяного шкафа. Результаты судебной экспертизы показали, что найденный у Иванова пистолет был не действующим, и на прямой вопрос, а если бы после принятия в 2014 г. в Литве закона о регистрации огнестрельного оружия категории «С» Иванов принёс бы этот предмет в полицию для регистрации, то эксперт Бальсис ответил в суде, что он данный револьвер не зарегистрировал бы, поскольку он находится в нерабочем состоянии.Сам Валерий Иванов в своем последнем слове сказал: Категории: чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: суд, Валерий Иванов, револьвер — статья прочитана 168 раз Комментарии