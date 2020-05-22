Клайпедский СПГ-терминал становится всё выгоднее и выгоднее 🔊 Воспроизвести Ассоциативное фото из архива "Обзора"







Находящийся в госуправлении оператор терминалов углеводородов в Клайпедском порту – компания Klaipedos nafta - рассматривает возможность оборудовать на терминале сжиженного природного газа (СПГ) электростанцию, а обещанная государством помощь в 10 млн евро лишь повысит вероятность реализации проекта, утверждают представители компании.



Директор службы СПГ Klaipedos nafta Арунас Молис заявил, что пар, образующийся в хранилищах судна-терминала СПГ, может быть использован для производства электроэнергии.



"Кроме основной своей задачи – регазификации, судно-хранилище Клайпедского терминала СПГ могло бы выполнять и функцию производства электроэнергии", – сообщил агентству BNS А. Молис. Директор службы СПГ Klaipedos nafta Арунас Молис заявил, что пар, образующийся в хранилищах судна-терминала СПГ, может быть использован для производства электроэнергии."Кроме основной своей задачи – регазификации, судно-хранилище Клайпедского терминала СПГ могло бы выполнять и функцию производства электроэнергии", – сообщил агентству BNS А. Молис. По его словам, если проект будет одобрен, то судно и причал нужно будет соединить спецкабелем, проложенным по дну Куршского залива. Уже были консультации с потенциальными поставщиками, создана финансовая модель.



"Пока не принято решение о реализации такой электростанции, подсчеты являются конфиденциальными, однако помощь значительно укрепила бы вероятность реализации проекта", – сказал А. Молис.



Как утверждает Klaipedos nafta, на судне-хранилище Independence установлены четыре двигателя, которые производят электроэнергию из газа, они используются в процессах регазификации и в прочих нуждах терминала. В зависимости от интенсивности регазификации не использованными остается газовый пар, который можно было бы направить на производство электроэнергии.



В прошлом году бывший тогда гендиректором Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс сообщил BNS о рассмотрении возможности использования газового пара для производства электроэнергии, чтобы снизить затраты на содержание терминала. По его словам, в этом случае речь идет о генерирующих мощностях в 26-30 мегаватт, однако реализация проекта очень сложна.



BNS не уточняет, даже в весьма приблизительных цифрах, как быстро мог бы окупиться такой проект, если его реализация - "очень сложная". Инф. «Обзора», BNS Категории: технологии, в странах Балтии Ключевые слова: Клайпеда, электростанция, СПГ, Klaipedos nafta, СПГ-терминал — статья прочитана 73 раза Комментарии