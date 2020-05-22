|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах коронавируса
В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах коронавируса, объявил в пятницу президент страны Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.
"Я приспущу влаги на всех федеральных зданиях и национальных монументах на следующие три дня в память об американцах, которые потеряли жизнь из-за коронавируса", - написал он в Twitter.
Кроме того, в понедельник, когда отмечается День памяти погибших в войнах, флаги тоже будут приспущены, добавил Трамп.
По последним данным, в США от коронавируса скончалось более 94 тысяч человек.
Ключевые слова: США, Трамп, коронавирус
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|