В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах коронавируса 🔊 Воспроизвести Иллюстрация: sam.lrv.lt







В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах коронавируса, объявил в пятницу президент страны Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.



"Я приспущу влаги на всех федеральных зданиях и национальных монументах на следующие три дня в память об американцах, которые потеряли жизнь из-за коронавируса", - написал он в Twitter.



Кроме того, в понедельник, когда отмечается День памяти погибших в войнах, флаги тоже будут приспущены, добавил Трамп.



По последним данным, в США от коронавируса скончалось более 94 тысяч человек. "Я приспущу влаги на всех федеральных зданиях и национальных монументах на следующие три дня в память об американцах, которые потеряли жизнь из-за коронавируса", - написал он в Twitter.Кроме того, в понедельник, когда отмечается День памяти погибших в войнах, флаги тоже будут приспущены, добавил Трамп.По последним данным, в США от коронавируса скончалось более 94 тысяч человек. Категории: в мире, здоровье Ключевые слова: США, Трамп, коронавирус — статья прочитана 91 раз Комментарии