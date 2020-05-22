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В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах коронавируса

Иллюстрация: sam.lrv.lt




В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах коронавируса, объявил в пятницу президент страны Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

"Я приспущу влаги на всех федеральных зданиях и национальных монументах на следующие три дня в память об американцах, которые потеряли жизнь из-за коронавируса", - написал он в Twitter.

Кроме того, в понедельник, когда отмечается День памяти погибших в войнах, флаги тоже будут приспущены, добавил Трамп.

По последним данным, в США от коронавируса скончалось более 94 тысяч человек.
Категории: в мире, здоровье
Ключевые слова: США, Трамп, коронавирус
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добавлена сегодня, 22 мая, 12:40

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