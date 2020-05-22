Коронавирус уменьшил объём промпроизводства и продаж в Литве 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







В апреле этого года, по сравнению с мартом, промпроизводство и продажи в Литве в сопоставимых ценах сократились на 8,3% до 1,5 млрд евро. Без вычета влияния количества рабочих дней промышленный спад составил 14%.



За четыре первых месяца этого года, по сравнению с январем-апрелем 2019 года, производство и продажи промпродукции с вычетом влияния количества рабочих дней сократились на 4,5% до 6,9 млрд евро (без вычета – на 3,6%), сообщил Департамент статистики.



За месяц производство основных фармацевтических изделий и препаратов сократилось на 62%, продукции сектора производства моторных транспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 31,5%, текстильных изделий – на 26,8%, прочих транспортных средств и производственного оборудования – на 21%, производство мебели – на 20,4%, рафинированных нефтепродуктов – на 17,3%. За четыре первых месяца этого года, по сравнению с январем-апрелем 2019 года, производство и продажи промпродукции с вычетом влияния количества рабочих дней сократились на 4,5% до 6,9 млрд евро (без вычета – на 3,6%), сообщил Департамент статистики.За месяц производство основных фармацевтических изделий и препаратов сократилось на 62%, продукции сектора производства моторных транспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 31,5%, текстильных изделий – на 26,8%, прочих транспортных средств и производственного оборудования – на 21%, производство мебели – на 20,4%, рафинированных нефтепродуктов – на 17,3%. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, продажи, промпроизводство — статья прочитана 137 раз Комментарии