|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Коронавирус уменьшил объём промпроизводства и продаж в Литве
В апреле этого года, по сравнению с мартом, промпроизводство и продажи в Литве в сопоставимых ценах сократились на 8,3% до 1,5 млрд евро. Без вычета влияния количества рабочих дней промышленный спад составил 14%.
За четыре первых месяца этого года, по сравнению с январем-апрелем 2019 года, производство и продажи промпродукции с вычетом влияния количества рабочих дней сократились на 4,5% до 6,9 млрд евро (без вычета – на 3,6%), сообщил Департамент статистики.
За месяц производство основных фармацевтических изделий и препаратов сократилось на 62%, продукции сектора производства моторных транспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 31,5%, текстильных изделий – на 26,8%, прочих транспортных средств и производственного оборудования – на 21%, производство мебели – на 20,4%, рафинированных нефтепродуктов – на 17,3%.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, продажи, промпроизводство
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|