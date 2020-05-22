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В Крыму призвали ООН решить проблему водной блокады полуострова

Вода в Северо-Крымский канал нынче попадает только после дождей. Фото из архива "Обзора"




Организация Объединённых Наций должна отреагировать на водную блокаду полуострова со стороны Украины и найти ресурсы для решения этой проблемы.

Об этом в ходе неформальной видеоконференции в Совете Безопасности ООН по формуле Арриа относительно ситуации в Крыму заявил бывший руководитель крымско-татарской телерадиокомпании «Миллет», депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.

Парламентарий отметил, что эта тема крайне редко звучит в мировых СМИ, хотя поговорить есть о чём. Мусаев подчеркнул, что блэкаут и водная блокада Крыма противоречат основам международного права.

«Как в XXI веке можно отключить 2,5 миллионам людей воду и электроэнергию? Шесть лет в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу, который строили многие страны», — напомнил депутат.
«Уверен, что на площадке ООН нужно найти ресурсы для решения и этой проблемы», — приводит ТАСС слова Мусаева.

При этом он подчеркнул, что вопрос подачи воды должен решаться с учётом того, что полуостров — российская территория.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после проведения соответствующего референдума. Вскоре новый украинский режим перекрыл Северо-Крымский канал для того, чтобы оставить жителей полуострова без воды. Эти поставки обеспечивали до 90% потребностей республики в воде.

В марте 2020 года депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») обратилась к властям Украины с призывом снять водную блокаду полуострова. По её словам, перекрытие Северо-Крымского канала является преступлением, а дамбу, которую построил предыдущий президент Украины Пётр Порошенко, нужно разрушить, как Берлинскую стену.

Источник: ИА REGNUM
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Украина, канал, вода, Крым
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добавлена сегодня, 22 мая, 11:20

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