В Крыму призвали ООН решить проблему водной блокады полуострова 🔊 Воспроизвести Вода в Северо-Крымский канал нынче попадает только после дождей. Фото из архива "Обзора"







Организация Объединённых Наций должна отреагировать на водную блокаду полуострова со стороны Украины и найти ресурсы для решения этой проблемы.



Об этом в ходе неформальной видеоконференции в Совете Безопасности ООН по формуле Арриа относительно ситуации в Крыму заявил бывший руководитель крымско-татарской телерадиокомпании «Миллет», депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.



Парламентарий отметил, что эта тема крайне редко звучит в мировых СМИ, хотя поговорить есть о чём. Мусаев подчеркнул, что блэкаут и водная блокада Крыма противоречат основам международного права.



«Как в XXI веке можно отключить 2,5 миллионам людей воду и электроэнергию? Шесть лет в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу, который строили многие страны», — напомнил депутат. Об этом в ходе неформальной видеоконференции в Совете Безопасности ООН по формуле Арриа относительно ситуации в Крыму заявил бывший руководитель крымско-татарской телерадиокомпании «Миллет», депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.Парламентарий отметил, что эта тема крайне редко звучит в мировых СМИ, хотя поговорить есть о чём. Мусаев подчеркнул, что блэкаут и водная блокада Крыма противоречат основам международного права.«Как в XXI веке можно отключить 2,5 миллионам людей воду и электроэнергию? Шесть лет в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу, который строили многие страны», — напомнил депутат.



При этом он подчеркнул, что вопрос подачи воды должен решаться с учётом того, что полуостров — российская территория.



Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после проведения соответствующего референдума. Вскоре новый украинский режим перекрыл Северо-Крымский канал для того, чтобы оставить жителей полуострова без воды. Эти поставки обеспечивали до 90% потребностей республики в воде.



В марте 2020 года депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») обратилась к властям Украины с призывом снять водную блокаду полуострова. По её словам, перекрытие Северо-Крымского канала является преступлением, а дамбу, которую построил предыдущий президент Украины Пётр Порошенко, нужно разрушить, как Берлинскую стену.



Источник: ИА REGNUM «Уверен, что на площадке ООН нужно найти ресурсы для решения и этой проблемы», — приводит ТАСС слова Мусаева.При этом он подчеркнул, что вопрос подачи воды должен решаться с учётом того, что полуостров — российская территория.Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после проведения соответствующего референдума. Вскоре новый украинский режим перекрыл Северо-Крымский канал для того, чтобы оставить жителей полуострова без воды. Эти поставки обеспечивали до 90% потребностей республики в воде.В марте 2020 года депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия») обратилась к властям Украины с призывом снять водную блокаду полуострова. По её словам, перекрытие Северо-Крымского канала является преступлением, а дамбу, которую построил предыдущий президент Украины Пётр Порошенко, нужно разрушить, как Берлинскую стену. Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Украина, канал, вода, Крым — статья прочитана 150 раз Комментарии