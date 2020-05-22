Международный день национальных общин в Клайпеде 🔊 Воспроизвести Выступает мэр Клайпеды В.Грубляускас







Представители разных национальностей многонациональной Клайпеды собрались 21 мая в центре города у памятника Рыбака, чтобы отметить Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.



Пришли представители азербайджанской, армянской, белорусской, еврейской, латышской, немецкой, польской, русской, татарской, украинской национальных общин приморского города.



Праздник начался небольшим концертом, в котором прозвучали песни на разных языках.



Собравшихся с праздником тепло и сердечно поздравил мэр города Витаутас Грубляускас и искренне порадовался, что в таких непростых условиях коронавируса люди пришли отметить важный праздник, побыть вместе, пообщаться, поддержать и пожелать друг другу оптимизма, здоровья, мира. Пришли представители азербайджанской, армянской, белорусской, еврейской, латышской, немецкой, польской, русской, татарской, украинской национальных общин приморского города.Праздник начался небольшим концертом, в котором прозвучали песни на разных языках.Собравшихся с праздником тепло и сердечно поздравил мэр города Витаутас Грубляускас и искренне порадовался, что в таких непростых условиях коронавируса люди пришли отметить важный праздник, побыть вместе, пообщаться, поддержать и пожелать друг другу оптимизма, здоровья, мира.











Мэр обратился к присутствующим с приветствием на всех десяти языках национальных общин, которые представлены в Клайпеде при городском Центре национальных культур, и вручил небольшие подарки-сувениры с символикой города.







Организовал яркое объединяющее мероприятие творческий коллектив Центра национальных культур города (Директор Елена Буткявичиене) при поддержке Клайпедской мэрии.



В мероприятии приняли участие самодеятельные артисты, представлявшие разные общины Клайпеды.



Центр национальных культур Клайпеды к Международному дню общин подготовил



Фото организаторов



Яркие и своеобразные национальные костюмы, в которых были представители общин, явились красивым сплачивающим моментом. Красиво и торжественно на балтийском ветру развевались флаги стран, представленных на мероприятии общин.Мэр обратился к присутствующим с приветствием на всех десяти языках национальных общин, которые представлены в Клайпеде при городском Центре национальных культур, и вручил небольшие подарки-сувениры с символикой города.Организовал яркое объединяющее мероприятие творческий коллектив Центра национальных культур города (Директор Елена Буткявичиене) при поддержке Клайпедской мэрии.В мероприятии приняли участие самодеятельные артисты, представлявшие разные общины Клайпеды.Центр национальных культур Клайпеды к Международному дню общин подготовил виртуальную выставку национальных костюмов общин города. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Клайпеда, национальные меньшинства, белорусский, памятник Рыбака География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 186 раз Комментарии