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Рамзана Кадырова с поражением легких госпитализировали в Москве – СМИ

Фото: twitter.com


У лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова заподозрили коронавирусную инфекцию. Как пишет Baza, ссылаясь на источник, накануне его на самолете доставили в одну из московских клиник.

Политик якобы стал жаловаться на недомогание еще несколько дней назад. Он списал симптомы на ОРВИ, однако его самочувствие быстро ухудшалось, передает ИА "Общественная служба новостей".

У Кадырова диагностировали поражение лёгких. Он ждет результатов анализа на COVID-19.

Накануне глава Чечни призвал жителей провести праздник Ураза-Байрам дома, в самоизоляции. Он рекомендовал исключить физические контакты и не посещать родных и близких.

По последним данным в стране зафиксировали 317 554 случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали 3099 пациентов, вылечились более 92 тысяч человек.
osnmedia.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в России
Ключевые слова: Чечня, контроль, Кадыров, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Россия
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добавлена сегодня, 21 мая, 21:00

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