Рамзана Кадырова с поражением легких госпитализировали в Москве – СМИ 🔊 Воспроизвести Фото: twitter.com



У лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова заподозрили коронавирусную инфекцию. Как пишет Baza, ссылаясь на источник, накануне его на самолете доставили в одну из московских клиник.



Политик якобы стал жаловаться на недомогание еще несколько дней назад. Он списал симптомы на ОРВИ, однако его самочувствие быстро ухудшалось, передает



У Кадырова диагностировали поражение лёгких. Он ждет результатов анализа на COVID-19.



Накануне глава Чечни призвал жителей провести праздник Ураза-Байрам дома, в самоизоляции. Он рекомендовал исключить физические контакты и не посещать родных и близких.



По последним данным в стране зафиксировали 317 554 случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали 3099 пациентов, вылечились более 92 тысяч человек. У лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова заподозрили коронавирусную инфекцию. Как пишет Baza, ссылаясь на источник, накануне его на самолете доставили в одну из московских клиник.Политик якобы стал жаловаться на недомогание еще несколько дней назад. Он списал симптомы на ОРВИ, однако его самочувствие быстро ухудшалось, передает ИА "Общественная служба новостей" У Кадырова диагностировали поражение лёгких. Он ждет результатов анализа на COVID-19.Накануне глава Чечни призвал жителей провести праздник Ураза-Байрам дома, в самоизоляции. Он рекомендовал исключить физические контакты и не посещать родных и близких.По последним данным в стране зафиксировали 317 554 случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали 3099 пациентов, вылечились более 92 тысяч человек. osnmedia.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в России Ключевые слова: Чечня, контроль, Кадыров, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Россия — статья прочитана 175 раз Комментарии