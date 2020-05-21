|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Рамзана Кадырова с поражением легких госпитализировали в Москве – СМИ
У лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова заподозрили коронавирусную инфекцию. Как пишет Baza, ссылаясь на источник, накануне его на самолете доставили в одну из московских клиник.
Политик якобы стал жаловаться на недомогание еще несколько дней назад. Он списал симптомы на ОРВИ, однако его самочувствие быстро ухудшалось, передает ИА "Общественная служба новостей".
У Кадырова диагностировали поражение лёгких. Он ждет результатов анализа на COVID-19.
Накануне глава Чечни призвал жителей провести праздник Ураза-Байрам дома, в самоизоляции. Он рекомендовал исключить физические контакты и не посещать родных и близких.
По последним данным в стране зафиксировали 317 554 случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали 3099 пациентов, вылечились более 92 тысяч человек.
osnmedia.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в России
Ключевые слова: Чечня, контроль, Кадыров, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Россия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|