Focus Германия : российское спецсудно у острова Рюген вновь разжигает конфликт вокруг «Северного потока — 2» 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Михаил Голенков



Cудно-трубоукладчик Газпрома «Академик Черский» стоит в немецком порту и ждет сигнала продолжить строительство «Северного потока — 2». Там же находится российское судно «Фортуна». Автор статьи в Focus уверен, что если строительство газопровода возобновится, США отреагируют гневно.



Строительство газопровода «Северный поток — 2» заморожено с конца прошлого года из-за санкций США. Сейчас судно-трубоукладчик Газпрома стоит в немецком порту. Возможна новая эскалация конфликта.



Долгое время вокруг работ по «Северному потоку — 2» была тишина. Но в конце 2019 года они остановились после того, как Конгресс США под руководством Дональда Трампа ввел санкции против компаний, предоставивших суда для строительства газопровода, и их руководства. Тогда зарегистрированная в Швейцарии компания Allseas отозвала свой трубоукладчик Pioneering Spirit. Строительство газопровода «Северный поток — 2» заморожено с конца прошлого года из-за санкций США. Сейчас судно-трубоукладчик Газпрома стоит в немецком порту. Возможна новая эскалация конфликта.Долгое время вокруг работ по «Северному потоку — 2» была тишина. Но в конце 2019 года они остановились после того, как Конгресс США под руководством Дональда Трампа ввел санкции против компаний, предоставивших суда для строительства газопровода, и их руководства. Тогда зарегистрированная в Швейцарии компания Allseas отозвала свой трубоукладчик Pioneering Spirit. «Академик Черский» в немецком порту



Но несколько дней назад трубоукладчик «Академик Черский» встал на стоянку в порту Зассниц-Мукран на острове Рюген, около 300 км к северу от Берлина. По всей вероятности, он должен проложить оставшиеся 160 км трубопровода общей протяженностью 2460 км.



Трубоукладчик «Академик Черский» был построен китайской компанией Jiangsu Hantong Ship Heave Industry и введен в эксплуатацию в 2015 году. Вначале он ходил под флагом Гибралтара, в 2016 году его продали Газпрому. Длина судна — 150 м, вес — более 19 тысяч тонн. В феврале 2020 года судно вышло из Японского моря и за время пандемии коронавируса миновало Тихий океан, прошло вокруг полуострова Сомали и наконец достигло Балтийского моря.



Кроме того, в порту Зассниц-Мукран несколько месяцев стоит на якоре российский трубоукладчик «Фортуна». Когда должны возобновиться работы, пока не известно. Вероятно, США отреагируют на них с гневом.



США хотят не допустить завершения строительства «Северного потока — 2»



«Если Газпром задействует „Академика Черского", чтобы достроить „Северный поток — 2", президент США должен будет ввести санкции против Газпрома. Против менеджеров компании будет введен запрет на въезд в США, а вся их активы будут заморожены, и это только начало», — заявил республиканский сенатор Тед Круз.



Официально США опасаются, что с «Северным потоком» усилится зависимость Европы от российского газа. И все же у США есть определенные экономические интересы, связанные с санкциями. Для Трампа важно улучшить условия для экспорта в собственной газовой промышленности.



Проект финансируется Газпромом и пятью европейскими компаниями: OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper и Shell. О том, когда и как будет задействовано специальное судно, представитель «Северного потока — 2» ничего не сказал. «Догадки мы не комментируем», — заявил он.



Однако он отметил, что остановленный 20 декабря из-за санкций США проект имеет все необходимые разрешения, и строительство проходит в соответствии с международным правом. Более 2300 из 2460 километров трубопровода из России в Германию уже проложены. Для оставшихся 6% консорциуму нужно искать новые решения.



«„Северный поток — 2" и поддерживающие наш проект компании уверены, что как можно более оперативный ввод в эксплуатацию трубопровода — в интересах энергетической безопасности Европы, европейских потребителей, экономической конкурентоспособности ЕС и экологических обязательств», — подчеркнул представитель компании.



Дальнейший спор вокруг «Северного потока — 2»



Оператора газопровода ожидал еще один удар. Федеральное сетевое агентство отклонило ходатайство компании Nord Stream 2 AG об исключении газопровода из регулирующих норм ЕС в немецких территориальных водах. Оно обосновало свое решение в прошлую пятницу тем, что трубопровод из России в Германию на 23 мая 2019 года не был полностью достроен. С этого дня действует измененная газовая директива ЕС. Так, поставщик газа сейчас не может быть одновременно и оператором трубопровода. Доступ к трубопроводу должен быть предоставлен третьим лицам.



Автор: Эгмонд Хайдт (Egmond Haidt) для Focus, Германия, перевод Но несколько дней назад трубоукладчик «Академик Черский» встал на стоянку в порту Зассниц-Мукран на острове Рюген, около 300 км к северу от Берлина. По всей вероятности, он должен проложить оставшиеся 160 км трубопровода общей протяженностью 2460 км.Трубоукладчик «Академик Черский» был построен китайской компанией Jiangsu Hantong Ship Heave Industry и введен в эксплуатацию в 2015 году. Вначале он ходил под флагом Гибралтара, в 2016 году его продали Газпрому. Длина судна — 150 м, вес — более 19 тысяч тонн. В феврале 2020 года судно вышло из Японского моря и за время пандемии коронавируса миновало Тихий океан, прошло вокруг полуострова Сомали и наконец достигло Балтийского моря.Кроме того, в порту Зассниц-Мукран несколько месяцев стоит на якоре российский трубоукладчик «Фортуна». Когда должны возобновиться работы, пока не известно. Вероятно, США отреагируют на них с гневом.«Если Газпром задействует „Академика Черского", чтобы достроить „Северный поток — 2", президент США должен будет ввести санкции против Газпрома. Против менеджеров компании будет введен запрет на въезд в США, а вся их активы будут заморожены, и это только начало», — заявил республиканский сенатор Тед Круз.Официально США опасаются, что с «Северным потоком» усилится зависимость Европы от российского газа. И все же у США есть определенные экономические интересы, связанные с санкциями. Для Трампа важно улучшить условия для экспорта в собственной газовой промышленности.Проект финансируется Газпромом и пятью европейскими компаниями: OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper и Shell. О том, когда и как будет задействовано специальное судно, представитель «Северного потока — 2» ничего не сказал. «Догадки мы не комментируем», — заявил он.Однако он отметил, что остановленный 20 декабря из-за санкций США проект имеет все необходимые разрешения, и строительство проходит в соответствии с международным правом. Более 2300 из 2460 километров трубопровода из России в Германию уже проложены. Для оставшихся 6% консорциуму нужно искать новые решения.«„Северный поток — 2" и поддерживающие наш проект компании уверены, что как можно более оперативный ввод в эксплуатацию трубопровода — в интересах энергетической безопасности Европы, европейских потребителей, экономической конкурентоспособности ЕС и экологических обязательств», — подчеркнул представитель компании.Оператора газопровода ожидал еще один удар. Федеральное сетевое агентство отклонило ходатайство компании Nord Stream 2 AG об исключении газопровода из регулирующих норм ЕС в немецких территориальных водах. Оно обосновало свое решение в прошлую пятницу тем, что трубопровод из России в Германию на 23 мая 2019 года не был полностью достроен. С этого дня действует измененная газовая директива ЕС. Так, поставщик газа сейчас не может быть одновременно и оператором трубопровода. Доступ к трубопроводу должен быть предоставлен третьим лицам.Автор: Эгмонд Хайдт (Egmond Haidt) для Focus, Германия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Германия, Еврокомиссия, маршрут, СП-2 — статья прочитана 183 раза Комментарии