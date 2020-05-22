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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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NYT: Трамп намерен 22 мая объявить о выходе США из Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп намерен в пятницу уведомить российские власти о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации. Официально в Белом доме информацию не комментируют.
По оценке газеты, выход США из ДОН может свидетельствовать о намерении американских властей отказаться от продления в 2021 году Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, был разработан при активном участии Москвы. По оценке МИД РФ, договор является важной мерой укрепления доверия и безопасности.
ТАСС
Ключевые слова: договор, полеты, Трамп, денонсация
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