Голосами правящих отклонен институт контролера разведки Литвы 🔊 Воспроизвести



В четверг голосами правящих было отклонено предложение оппозиции рассмотреть учреждение института контролера по разведке.



За подготовленные консерваторами поправки к Закону о разведке на стадии выдвижения проголосовали 40 депутатов, "против" были девять, 43 воздержались.



Против проекта голосовали, либо воздержались "аграрии", социал-трудовики, члены фракции Избирательной акции поляков Литвы Союза христианских семей.



Председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО), "аграрий" Дайнюс Гайжаускас отметил, что институт контролера разведки нужен, но агитировал не поддерживать проект оппозиции.



"Это очень важный институт. После расследования парламентских контролеров правительство готовит специальный проект закона. Почему вы все время пытаетесь тем или иным образом подорвать хорошие идеи своим проектом, который бы я назвал дилетантским нагромождением хороших намерений, абсолютно не несущим ничего хорошего, и лишь дискредитирующим попытки создать институт омбудсмена", – сказал Д. Гайжаускас. В четверг голосами правящих было отклонено предложение оппозиции рассмотреть учреждение института контролера по разведке.За подготовленные консерваторами поправки к Закону о разведке на стадии выдвижения проголосовали 40 депутатов, "против" были девять, 43 воздержались.Против проекта голосовали, либо воздержались "аграрии", социал-трудовики, члены фракции Избирательной акции поляков Литвы Союза христианских семей.Председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО), "аграрий" Дайнюс Гайжаускас отметил, что институт контролера разведки нужен, но агитировал не поддерживать проект оппозиции."Это очень важный институт. После расследования парламентских контролеров правительство готовит специальный проект закона. Почему вы все время пытаетесь тем или иным образом подорвать хорошие идеи своим проектом, который бы я назвал дилетантским нагромождением хороших намерений, абсолютно не несущим ничего хорошего, и лишь дискредитирующим попытки создать институт омбудсмена", – сказал Д. Гайжаускас. "Почему мы так делаем? Потому, что вы не делаете", – парировал ему консерватор, член КНБО и инициатор поправок Арвидас Анушаускас.



Бывший глава этого комитета, ныне член Смешанной группы сейма Витаутас Бакас сказал, что еще в 2018 году сейм поднимал вопрос омбудсмена, но правительство за это время не выдвинуло никаких инициатив.



А. Анушаускас сказал, что контролер по разведке нужен для того, чтобы разведывательные органы или отдельные их сотрудники не манипулировали своими полномочиями.



По его словам, парламентский контроль не является таким эффективным, каким могла бы быть контролерская служба, которая могла бы получать больше информации, чем политики и встречаться с работниками разведки.



Согласно проекту поправок оппозиции, контролер по разведке выполнял бы независимый контроль деятельности разведорганов. Он оценивал бы соответствие действий органов и их работников законам, обоснованность и законность применения разведметодов, рассматривал бы личные жалобы.



Консерваторы зарегистрировали этот проект в начале года, когда в сейм попал выдвинутый президентом проект поправок к закону, расширяющий полномочия разведки.



Позднее институт омбудсмена по разведке предложил создать и КНБО, который весной проводил расследование по данным информатора о возможно незаконном сборе информации в Департаменте госбезопасности.



Комитет по результатам расследования констатировал, что ДГБ действовал законно при проверке окружения кандидатов в президенты, однако указал отказаться от практики устных поручений проверки лиц. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: президент, разведка, закон, контролер, критика География: Литва — статья прочитана 117 раз Комментарии