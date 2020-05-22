Бывший советник президента Литвы Дайва Ульбинате будет баллотироваться в сейм 🔊 Воспроизвести



Бывший советник экс-президента Литвы Дали Грибаускайте Дайва Ульбинайте в четверг сообщила, что будет самостоятельно баллотироваться в Cейм на предстоящих парламентских выборах.



Об этом Д. Ульбинайте сообщила в своем профиле в социальной сети "Фейсбук", за место в парламенте он поборется в Дзукийском одномандатном округе.



"Проводя все больше времени с людьми моего края, я вижу, что частная деятельность может подождать, мои знания, идеи и опыт сейчас нужнее здесь и могут послужить Дзукии и всему государству, поскольку для стабилизации жизни требуются быстрые и действенные решения", – написала бывший советник президента Дали Грибаускайте.



"Мы вступили в сложный период: кризис здравоохранения сменяется социально-экономическим, затем, скорее всего, последует долговая горячка, а затем потянутся и застаревшие проблемы, не получившие политической воли", – добавила она.



BNS пока не удалось связаться с Д. Ульбинайте, которая в последнее время оказывала консультационные услуги.



С 2009 года она была советником Д. Грибаускайте, в этот период она временно отстранялась от должности, когда суды рассматривали дело о разглашении гостайны. Д. Ульбинайте была оправдана по этому делу. Бывший советник экс-президента Литвы Дали Грибаускайте Дайва Ульбинайте в четверг сообщила, что будет самостоятельно баллотироваться в Cейм на предстоящих парламентских выборах.Об этом Д. Ульбинайте сообщила в своем профиле в социальной сети "Фейсбук", за место в парламенте он поборется в Дзукийском одномандатном округе."Проводя все больше времени с людьми моего края, я вижу, что частная деятельность может подождать, мои знания, идеи и опыт сейчас нужнее здесь и могут послужить Дзукии и всему государству, поскольку для стабилизации жизни требуются быстрые и действенные решения", – написала бывший советник президента Дали Грибаускайте."Мы вступили в сложный период: кризис здравоохранения сменяется социально-экономическим, затем, скорее всего, последует долговая горячка, а затем потянутся и застаревшие проблемы, не получившие политической воли", – добавила она.BNS пока не удалось связаться с Д. Ульбинайте, которая в последнее время оказывала консультационные услуги.С 2009 года она была советником Д. Грибаускайте, в этот период она временно отстранялась от должности, когда суды рассматривали дело о разглашении гостайны. Д. Ульбинайте была оправдана по этому делу. BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: сейм, выборы, Даля Грибаускайте, кандидаты, депутаты, Дайва Ульбинайте — статья прочитана 181 раз Комментарии