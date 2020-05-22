СКЗ обязала прекратить конкурс на строительство Национального стадиона Литвы 🔊 Воспроизвести



Служба конкурсных закупок (СКЗ) обязала власти Вильнюса прекратить конкурс на строительство и концессию Национального стадиона стоимостью 156 млн евро.



В выводах СКЗ, копией которых располагает BNS, указано, что договор концессии должен был разделить риски государства и самоуправления, однако после изменения модели финансирования проекта весь риск пришелся на них, поэтому запланированный к подписанию договор с компанией Axis industries концерна Icor не может считаться договор концессии.



"Мы оценивали последние процедуры, переговоры, их результат и установили, что все же была утрачена сама суть концессии, которая говорит, что частный сектор должен взять на себя все или большую часть рисков. При переговорах с этим единственным концессионером получилось так, что большая часть рисков перешла к госсектору. Тогда, если у концессионера не остается обычных рисков, это перестает соответствовать сути концессии", - сказала BNS временная глава СКЗ Йовита Пяткувене. Служба конкурсных закупок (СКЗ) обязала власти Вильнюса прекратить конкурс на строительство и концессию Национального стадиона стоимостью 156 млн евро.В выводах СКЗ, копией которых располагает BNS, указано, что договор концессии должен был разделить риски государства и самоуправления, однако после изменения модели финансирования проекта весь риск пришелся на них, поэтому запланированный к подписанию договор с компанией Axis industries концерна Icor не может считаться договор концессии."Мы оценивали последние процедуры, переговоры, их результат и установили, что все же была утрачена сама суть концессии, которая говорит, что частный сектор должен взять на себя все или большую часть рисков. При переговорах с этим единственным концессионером получилось так, что большая часть рисков перешла к госсектору. Тогда, если у концессионера не остается обычных рисков, это перестает соответствовать сути концессии", - сказала BNS временная глава СКЗ Йовита Пяткувене. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что решение СКЗ будет обжаловано в суде.



"Конечно, мы обжалуем в суде, но понимая протяженность процесса, не питаю иллюзий. Уже сейчас с большой энергией мы подготовим новый плана стадиона, поскольку у Вильнюса он все равно будет", – написал он в социальной сети "Фейсбук".



Позднее на пресс-конференции Р. Шимашюс подтвердил, что Вильнюсская мэрия рассмотрит возможность строительства одного лишь стадиона, без прочих объектов, а также оценит и прочие возможные места его строительства.



"Рассматриваем и другие возможности, такие как строительство не всего многофункционального комплекса. Поскольку там было более десяти спортивных объектов, где одновременно могли находиться почти 2 тыс. человек, особенно детей, которые бы могли заниматься спортом. Возможен лишь стадион в том или ином месте", – сказал на пресс-конференции Р. Шимашюс.



По его словам, если будет принято решение строить стадион, то, скорее всего, будет объявлен конкурс не концессии, а публичных закупок, также будет подготовлен новый проект.



После длившихся несколько лет конкурсных процедур договор концессии на 156 млн евро мэрия планировала подписать договор с победителем конкурса Axis industries и финансистом проекта Baltcap еще в марте. Его одобрил как совет самоуправления, так и правительство.



Однако в марте СКЗ не разрешил подписать договор. Его подписание было остановлено по просьбе Генпрокуратуры и Службы финансовых расследований, чтобы выяснить, обосновано и законно ли повышение стоимости концессии после переговоров.



Попытки построить соответствующий международным требованиям стадион в вильнюсском микрорайоне Шешкине предпринимаются с 1987 года, последний раз строительство было начато в 2008 году, но его пришлось остановить из-за прекращения финансирования. BNS Категории: спорт, экономика Ключевые слова: конкурс, строительство, убытки, нацстадион География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 66 раз Комментарии