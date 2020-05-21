Мужской праздник в Германии отмечают, несмотря на вирус

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21 мая в Германии отмечается так называемый День отца. Что разрешено, а что запрещено немецким папам в этом году из-за пандемии? Выясняла



День отца в Германии - это всегда выходной, так как отмечается вместе с праздником Вознесения Господня (Christi Himmelfahrt). В этом году праздник пришелся на 21 мая. Согласно предположениям статистиков, большинство отцов в этом году отметит свой законный праздник так, как им и положено: в кругу семьи. Празднование с группой единомышленников организовать сейчас значительно сложнее, поскольку действуют ограничительные меры: больше двух не собираться, соблюдать дистанцию и так далее. 21 мая в Германии отмечается так называемый День отца. Что разрешено, а что запрещено немецким папам в этом году из-за пандемии? Выясняла DW День отца в Германии - это всегда выходной, так как отмечается вместе с праздником Вознесения Господня (Christi Himmelfahrt). В этом году праздник пришелся на 21 мая. Согласно предположениям статистиков, большинство отцов в этом году отметит свой законный праздник так, как им и положено: в кругу семьи. Празднование с группой единомышленников организовать сейчас значительно сложнее, поскольку действуют ограничительные меры: больше двух не собираться, соблюдать дистанцию и так далее.







В этом году полицейских на дорогах, а также в парках и лесах будет на 15 - 20 процентов больше, потому что им придется не просто успокаивать нетрезвых отцов, а еще и следить за соблюдением коронавирусных предписаний. В некоторых федеральных землях решили в этом году ограничить продажу горячительных напитков, а заодно и прикрыть рестораны и питейные заведения.







Вообще отцам в Германии в этом году приходится тяжелее, чем в прошлом. Согласно опросу, проведенному институтом социологических исследований Forsa в апреле и мае этого года, 42 процента мужчин, чьим детям менее 18 лет, заявили, что главным стрессовым фактором для них в это непростое время является необходимость заниматься воспитанием и образованием собственных детей. В то время как в ноябре прошлого года лишь треть опрошенных мужчин испытывали дискомфорт в этой связи, зато половина опрошенных тогда жаловалась на стресс, связанный с работой. Сейчас, судя по данным опроса, неприятности и сложности на работе отошли для отцов немецких семейств на второй план. В обычное время, без коронавируса, отцы традиционно объединяются в группы и, щедро нагружая прогулочные тележки пивными бочками, банками, бутылками, а также закуской, отправляются в увеселительный поход в близлежащие парки или леса. День отца очень не любят полицейские, поскольку такого количества нетрезвых водителей на дорогах Германии не бывает ни в один другой день в году. Возможно, найдутся и такие отцы, которые отправятся праздновать в одиночку (как тот, что на заглавном снимке), вооружившись гаджетами и общаясь с друзьями виртуально.В этом году полицейских на дорогах, а также в парках и лесах будет на 15 - 20 процентов больше, потому что им придется не просто успокаивать нетрезвых отцов, а еще и следить за соблюдением коронавирусных предписаний. В некоторых федеральных землях решили в этом году ограничить продажу горячительных напитков, а заодно и прикрыть рестораны и питейные заведения.Вообще отцам в Германии в этом году приходится тяжелее, чем в прошлом. Согласно опросу, проведенному институтом социологических исследований Forsa в апреле и мае этого года, 42 процента мужчин, чьим детям менее 18 лет, заявили, что главным стрессовым фактором для них в это непростое время является необходимость заниматься воспитанием и образованием собственных детей. В то время как в ноябре прошлого года лишь треть опрошенных мужчин испытывали дискомфорт в этой связи, зато половина опрошенных тогда жаловалась на стресс, связанный с работой. Сейчас, судя по данным опроса, неприятности и сложности на работе отошли для отцов немецких семейств на второй план. Загрузка... dw.com Категории: культура, общество, здоровье Ключевые слова: Германия, праздник, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 158 раз Комментарии