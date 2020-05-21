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Украина намерена подать в морской трибунал меморандум против России



По словам замглавы МИД, Киев потребует компенсации для моряков, задержанных в конце 2018 года при входе в Керченский пролив.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что 22 мая Киев подаст меморандум против России в Международный морской трибунал в связи с задержанием кораблей при входе в Керченский пролив в ноябре 2018 года, сообщает ЛАЙФ.

Енин отметил, что Киев потребует от России моральной и материальной компенсации для моряков.

— Безусловно, мы исследовали лучшие мировые практики, в том числе практику Европейского суда по правам человека, и мы, безусловно, на максимальном уровне будем требовать компенсацию ущерба нашим морякам, причём как материального, так и компенсации их моральных убытков, — приводит слова замглавы МИД "Интерфакс Украина".
Заместитель министра иностранных дел Незалежной также подчеркнул, что дипведомство в полном объёме работает над кейсами против России и ни один процесс не приостановлен.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Моряков задержали, они находились под арестом до сентября 2019 года, а позже их передали Украине в рамках обмена заключёнными.

В ноябре 2019 года Россия передала Незалежной все три арестованных корабля, после чего ВМС Украины заявили, что с судов украли унитазы, плафоны и вооружение. Позже СМИ сообщили о возобновлении следственных действий по делу украинских моряков.
life.ru
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: суд, санкции, ФСБ, бойкот, Крым, захват, корабли, военное положение
География: Украина
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добавлена сегодня, 21 мая, 19:00

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