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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Богатые тоже плачут. Россияне стали тратить меньше денег на Bentley и Rolls Royce
Раньше продажи таких автомобилей только увеличивались, сообщает ЛАЙФ.
По данным аналитического агентства "Автостат", за нерабочий апрель 2020 года жители России приобрели всего лишь 66 новых авто премиум-сегмента. Это на 62% меньше, чем за тот же месяц прошлого года (172 шт.). Более 40% от общего числа проданных в период самоизоляции машин этого класса пришлось на марку Bentley (27 шт.).
Второе место по продажам люксовых машин в России занял другой британский бренд — Rolls-Royce (12 шт.). А продажи люксовых Mercedes-Benz Maybach S-Class сильно упали: на этот раз за немецким брендом только третье место. В апреле дилеры Mercedes продали всего девять таких машин. Кроме того, в прошлом месяце на российских дорогах появилось восемь новых автомобилей Lamborghini, пять Ferrari, четыре Maserati и один Aston Martin.
life.ru
Ключевые слова: автомобили, продажи, люкс
География: Россия
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