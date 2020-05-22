Большой поворот?

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Беларусь делает ставку на сотрудничество с Китаем за счет консервации ЕАЭС и Союзного государства



Если представить отношения между средней восточноевропейской страной и азиатским гигантом без пандемии, то мы могли бы исходить из устоявшихся представлений о том, что диспропорция потенциалов и далее будет оказывать решающее воздействие на их связи вне зависимости от контекста. Китайская политика описывалась бы как «мягкое наступление» на регионы, которые в силу географического положения и стратегического выбора больше тяготеют либо к России, либо к Европейскому союзу. Также одной из новейших тем докоронавирусной эпохи стало противодействие США китайской торговой и экономической экспансии, которая была оформлена в инициативу «Пояс и путь». Так ли уж меняется мир, чтобы говорить о том, что былые принципы не будут работать? Пример не самых обсуждаемых в Восточной Европе отношений показывает, что фактор пандемии является триггером тех новейших процессов, которые были отмечены на рубеже 2019-2020 годов. Если представить отношения между средней восточноевропейской страной и азиатским гигантом без пандемии, то мы могли бы исходить из устоявшихся представлений о том, что диспропорция потенциалов и далее будет оказывать решающее воздействие на их связи вне зависимости от контекста. Китайская политика описывалась бы как «мягкое наступление» на регионы, которые в силу географического положения и стратегического выбора больше тяготеют либо к России, либо к Европейскому союзу. Также одной из новейших тем докоронавирусной эпохи стало противодействие США китайской торговой и экономической экспансии, которая была оформлена в инициативу «Пояс и путь». Так ли уж меняется мир, чтобы говорить о том, что былые принципы не будут работать? Пример не самых обсуждаемых в Восточной Европе отношений показывает, что фактор пандемии является триггером тех новейших процессов, которые были отмечены на рубеже 2019-2020 годов.



Тем не менее отказываться от сотрудничества с бывшей советской республикой, которая фактически единственная не считала социалистическое советское прошлое ошибкой, китайские коммунисты не могли. Эти идеологические настроения стали «изюминкой» отношений тогда, когда с другими странами региона Восточной Европы в ход шел исключительно прагматизм. Удавалось ли Минску капитализировать этот идеологический аспект или нет? Отчасти. Там, где мы видим сотрудничество в военно-технической сфере, например, совместное создание ракетной системы залпового огня «Полонез» с дальностью полетов более 300 км, что для Восточной Европы является нерядовым случаем.



Необходимо отметить, что политическое партнерство, помимо признания его стратегическим обеими сторонами, углубляется постоянно за счет все большей его конкретизации, например, сотрудничества разных уровней исполнительной власти, местных органов, общественных организаций и ассоциаций. Экономическое же сотрудничество выражалось в разных формах кооперации, но самым важным является индустриальный парк «Великий камень», который Си Цзиньпин назвал жемчужиной «Пояса и пути». Накануне пандемии в отношениях намечался существенный (для Беларуси) рост торговли за счет увеличения доли несырьевого направления. Необходимо отметить, что львиную долю белорусского экспорта составляют калийные удобрения, но если в 2015 году они составили чуть более 80%, то в 2019-м их доля была около 50%. Как подчеркивается на сайте Посольства Республики Беларусь в Китае, это произошло за счет увеличения экспорта сельхозпродукции и товаров деревообработки. Общий объем торговли за 2019 год составил $4,6 млрд, из них на Беларусь приходилось $712,6 млн, что означает существенное отрицательное торговое сальдо.



Евразийская интеграция и проект Союзного государства все больше обесцениваются в глазах официального Минска, ставка делается на развитие экономической интеграции с китайскими партнерами



Начало отношений в эпоху коронавируса можно условно отсчитывать с решения Беларуси 29 января отправить в Китай самолет с гуманитарной помощью. Это был груз на 20 тонн, который включал медпрепараты и медоборудование. Ранняя реакция белорусских властей потом неоднократно вспоминалась в китайских властных кругах и компаниях. Несмотря на прагматичность китайской внешней политики, такие символичные жесты капитализируются со временем. В условиях, когда все чаще звучит критика в адрес китайских властей за сокрытие фактов на раннем этапе эпидемии, а также некорректную статистическую информацию, поддержка Беларуси увеличивает этот новый формирующийся капитал на «рынке» мировой политики. За доставкой гуманитарного груза последовало также новое назначение посла Беларуси в Китай Николая Снопкова, бывшего заместителя главы Администрации президента РБ. При этом президент подчеркнул, что новому послу поручено совершить прорыв в отношениях, так как Китай для Беларуси будет иметь все большее значение. И при этом добавлял, что для кадрового состава администрации это потеря, но миссия того стоит (если перефразировать слова Лукашенко). Это были не просто общие слова, а конкретный месседж.



Евразийская интеграция, как и проект Союзного государства, все больше обесценивается в глазах официального Минска, ставка делается на развитие экономической интеграции с китайскими партнерами. Аргументируя свое предположение, я хотела бы обратить внимание на заявления министра экономики Александра Червякова на расширенном заседании коллегии ведомства: «Беларусь при выстраивании своей экономической политики не может опираться на интеграцию в ЕАЭС как определяющий фактор развития». Схожие мысли прозвучали и относительного Союзного государства. По мнению министра, для Беларуси ЕАЭС становится площадкой, потенциал которой можно использовать для развития отношений с третьими странами. Кроме того, перспективными продолжают оставаться проекты соглашений о торговле услугами и осуществлении инвестиций, которые условно не подпадают под нормы ЕАЭС!



24 марта состоялась встреча президента Беларуси с послом Китая в РБ Цуй Цимином, на которой обсуждался вопрос о будущем визите Си Цзиньпина, а также паузе, которая возникла во взаимной торговле из-за пандемии (статистика станет доступна в конце июня). Минск готовился к визиту Си Цзиньпина в мае 2020 года после запланированного визита в Москву 9 мая, но ситуация существенным образом изменилась. Во время встречи обсуждались вопросы развития индустриального парка, а также сооружение спортивных объектов. Эта встреча стала прологом подготовки нового этапа в двусторонних отношениях, который наступит с их подписанием и реализацией.



В частности, 8 апреля Министерство сельского хозяйства и Рабочий комитет китайских ассоциаций малых и средних предприятий по проекту «Пояс и путь» подписали Меморандум о намерениях по стратегическому сотрудничеству сроком на пять лет. Документ предполагает увеличение экспорта в Китай сельхозпродукции (мяса птицы, льна, молочных продуктов) и высококачественного сырья для китайской традиционной медицины, создание совместных предприятий и укрепление инвестиционного сотрудничества. Фактически рабочий комитет является институциональным элементом между белорусскими предприятиями и китайским правительством. Кроме того, это ассоциация китайских производителей и переработчиков.



22 апреля посол Николай Снопков провел две важные встречи с председателем правления корпорации CITIC Construction, на которой обсуждали две темы: строительство спортивных объектов и сельское хозяйство. Скорее всего, корпорация получит контракт на строительство крупных объектов в Беларуси и будет способствовать экспорту белорусских продуктов на китайский рынок.



Минск и Пекин стоят на пороге нового этапа отношений: готовится инструмент гибкой экономической интеграции в рамках проекта «Пояс и путь»



Самым интересным событием является подписание 30 апреля Меморандума о взаимопонимании между Минэкономики РБ и Министерством коммерции КНР о совместном исследовании целесообразности заключения Соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций между Беларусью и Китаем. В случае подписания Соглашения между сторонами будет запущен новый этап двусторонних отношений, предполагающий прямые иностранные инвестиции и сопряжение производственных потенциалов, сбалансирование двусторонней торговли. Фактически речь идет о подготовке инструмента гибкой экономической интеграции в рамках проекта «Пояс и путь».



Белорусско-китайские отношения, находясь под воздействием неблагоприятного фактора пандемии и развиваясь под лозунгом «Друг познается в беде», стоят на пороге нового этапа отношений, который означает больший поворот Минска в сторону Китая за счет консервации ЕАЭС и Союзного государства.



Автор: Роза Турарбекова (Rosa Turarbekova) – доцент кафедры международных отношений Белорусского государственного университета (БГУ) с 2000 года. Работала приглашенным профессором в ЕГУ (Литва), заместителем декана Университета «Кайнар» (Казахстан). Является автором аналитических публикаций в СМИ на тему регионального конструирования Евразии. Сфера академических интересов: политический ислам и политические системы в Центральной Азии, региональное конструирование Евразии для издания Отношения Беларуси и Китая, по мнению официального Минска, являются особыми в силу ряда причин. Еще в 2006-2007 годах белорусское руководство, оказавшись под угрозой введения санкций со стороны ЕС и США, с одной стороны, и спорами в нефтегазовой сфере с союзником Россией – с другой, находилось в поисках опоры за пределами этих двух ключевых сил в регионе. Президент Беларуси Александр Лукашенко видел в Пекине «третьего игрока», который может со временем стать для его страны необходимой опорой в ситуации «между молотом и наковальней». Экспортно ориентированный характер небольшой белорусской экономики мотивировал главу государства быть весьма активным в этом направлении. Специфика национальной экономики Беларуси, большая доля государственного сектора, «вертикаль власти» предполагали, что «наказы» президента будут иметь директивный характер. Но прагматичное и рыночно настроенное китайское руководство видело отношения с Беларусью несколько иначе.Тем не менее отказываться от сотрудничества с бывшей советской республикой, которая фактически единственная не считала социалистическое советское прошлое ошибкой, китайские коммунисты не могли. Эти идеологические настроения стали «изюминкой» отношений тогда, когда с другими странами региона Восточной Европы в ход шел исключительно прагматизм. Удавалось ли Минску капитализировать этот идеологический аспект или нет? Отчасти. Там, где мы видим сотрудничество в военно-технической сфере, например, совместное создание ракетной системы залпового огня «Полонез» с дальностью полетов более 300 км, что для Восточной Европы является нерядовым случаем.Необходимо отметить, что политическое партнерство, помимо признания его стратегическим обеими сторонами, углубляется постоянно за счет все большей его конкретизации, например, сотрудничества разных уровней исполнительной власти, местных органов, общественных организаций и ассоциаций. Экономическое же сотрудничество выражалось в разных формах кооперации, но самым важным является индустриальный парк «Великий камень», который Си Цзиньпин назвал жемчужиной «Пояса и пути». Накануне пандемии в отношениях намечался существенный (для Беларуси) рост торговли за счет увеличения доли несырьевого направления. Необходимо отметить, что львиную долю белорусского экспорта составляют калийные удобрения, но если в 2015 году они составили чуть более 80%, то в 2019-м их доля была около 50%. Как подчеркивается на сайте Посольства Республики Беларусь в Китае, это произошло за счет увеличения экспорта сельхозпродукции и товаров деревообработки. Общий объем торговли за 2019 год составил $4,6 млрд, из них на Беларусь приходилось $712,6 млн, что означает существенное отрицательное торговое сальдо.Начало отношений в эпоху коронавируса можно условно отсчитывать с решения Беларуси 29 января отправить в Китай самолет с гуманитарной помощью. Это был груз на 20 тонн, который включал медпрепараты и медоборудование. Ранняя реакция белорусских властей потом неоднократно вспоминалась в китайских властных кругах и компаниях. Несмотря на прагматичность китайской внешней политики, такие символичные жесты капитализируются со временем. В условиях, когда все чаще звучит критика в адрес китайских властей за сокрытие фактов на раннем этапе эпидемии, а также некорректную статистическую информацию, поддержка Беларуси увеличивает этот новый формирующийся капитал на «рынке» мировой политики. За доставкой гуманитарного груза последовало также новое назначение посла Беларуси в Китай Николая Снопкова, бывшего заместителя главы Администрации президента РБ. При этом президент подчеркнул, что новому послу поручено совершить прорыв в отношениях, так как Китай для Беларуси будет иметь все большее значение. И при этом добавлял, что для кадрового состава администрации это потеря, но миссия того стоит (если перефразировать слова Лукашенко). Это были не просто общие слова, а конкретный месседж.Евразийская интеграция, как и проект Союзного государства, все больше обесценивается в глазах официального Минска, ставка делается на развитие экономической интеграции с китайскими партнерами. Аргументируя свое предположение, я хотела бы обратить внимание на заявления министра экономики Александра Червякова на расширенном заседании коллегии ведомства: «Беларусь при выстраивании своей экономической политики не может опираться на интеграцию в ЕАЭС как определяющий фактор развития». Схожие мысли прозвучали и относительного Союзного государства. По мнению министра, для Беларуси ЕАЭС становится площадкой, потенциал которой можно использовать для развития отношений с третьими странами. Кроме того, перспективными продолжают оставаться проекты соглашений о торговле услугами и осуществлении инвестиций, которые условно не подпадают под нормы ЕАЭС!24 марта состоялась встреча президента Беларуси с послом Китая в РБ Цуй Цимином, на которой обсуждался вопрос о будущем визите Си Цзиньпина, а также паузе, которая возникла во взаимной торговле из-за пандемии (статистика станет доступна в конце июня). Минск готовился к визиту Си Цзиньпина в мае 2020 года после запланированного визита в Москву 9 мая, но ситуация существенным образом изменилась. Во время встречи обсуждались вопросы развития индустриального парка, а также сооружение спортивных объектов. Эта встреча стала прологом подготовки нового этапа в двусторонних отношениях, который наступит с их подписанием и реализацией.В частности, 8 апреля Министерство сельского хозяйства и Рабочий комитет китайских ассоциаций малых и средних предприятий по проекту «Пояс и путь» подписали Меморандум о намерениях по стратегическому сотрудничеству сроком на пять лет. Документ предполагает увеличение экспорта в Китай сельхозпродукции (мяса птицы, льна, молочных продуктов) и высококачественного сырья для китайской традиционной медицины, создание совместных предприятий и укрепление инвестиционного сотрудничества. Фактически рабочий комитет является институциональным элементом между белорусскими предприятиями и китайским правительством. Кроме того, это ассоциация китайских производителей и переработчиков.22 апреля посол Николай Снопков провел две важные встречи с председателем правления корпорации CITIC Construction, на которой обсуждали две темы: строительство спортивных объектов и сельское хозяйство. Скорее всего, корпорация получит контракт на строительство крупных объектов в Беларуси и будет способствовать экспорту белорусских продуктов на китайский рынок.Самым интересным событием является подписание 30 апреля Меморандума о взаимопонимании между Минэкономики РБ и Министерством коммерции КНР о совместном исследовании целесообразности заключения Соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций между Беларусью и Китаем. В случае подписания Соглашения между сторонами будет запущен новый этап двусторонних отношений, предполагающий прямые иностранные инвестиции и сопряжение производственных потенциалов, сбалансирование двусторонней торговли. Фактически речь идет о подготовке инструмента гибкой экономической интеграции в рамках проекта «Пояс и путь».Белорусско-китайские отношения, находясь под воздействием неблагоприятного фактора пандемии и развиваясь под лозунгом «Друг познается в беде», стоят на пороге нового этапа отношений, который означает больший поворот Минска в сторону Китая за счет консервации ЕАЭС и Союзного государства.для издания IPG ipg-journal.io Категории: политика, в мире Ключевые слова: Беларусь, сотрудничество, Китай, пандемия География: Белоруссия — статья прочитана 182 раза Комментарии