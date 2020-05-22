Вильнюсский фестиваль «Sirenos»: открытое предложение для творцов театра 🔊 Воспроизвести Примечательно, что организаторы фестиваля в макете-анонсе мероприятия не боятся использовать букву, которой нет в литовском алфавите







Вильнюсский международный театральный фестиваль «Sirenos" ("Сирены") в этом году состоится. Однако в корне меняется его художественная программа: зарубежные спектакли отменены, в весь бюджет фестиваля перераспределяется с тем, чтобы поощрить театральных деятелей Литвы создавать новые формы театра, подходящие для развития в условиях пандемии, и представить их осенью, во время обычного фестиваля.



Для команды фестиваля это трудное и радикальное, но хорошо обдуманное решение, отвечающее ценностям фестиваля и способное поддержать оказавшихся в чрезвычайно сложной ситуации мастеров театра. Международная составляющая фестиваля будет сохранена, поскольку в фестивальную программу будут включены мастер-классы известных зарубежных режиссёров и менторские программы. Мастерством и прозорливостью с литовскими создателями театра согласились поделиться в числе прочих и Стефан Каэги (Rimini Protokoll), Gob Squad, режиссёр Oliver Frljič, коллектив «Blast Theory». Для команды фестиваля это трудное и радикальное, но хорошо обдуманное решение, отвечающее ценностям фестиваля и способное поддержать оказавшихся в чрезвычайно сложной ситуации мастеров театра. Международная составляющая фестиваля будет сохранена, поскольку в фестивальную программу будут включены мастер-классы известных зарубежных режиссёров и менторские программы. Мастерством и прозорливостью с литовскими создателями театра согласились поделиться в числе прочих и Стефан Каэги (Rimini Protokoll), Gob Squad, режиссёр Oliver Frljič, коллектив «Blast Theory».



Представить свои идеи приглашаются все профессионалы сценического искусства и представители смежных искусств.



Информация о подаче заявок



Идеи на открытое приглашение можно предлагать до 9 июня 2020 года. На один проект предполагается выделить до 13 000 евро. Заявки будет обсуждать художественный совет "Сирен", зарубежные эксперты и члены команды фестиваля. Отобранные проекты будут объявлены 23 июня 2020 г.



Форму заявки можно заполнить



Информация для справок: info@sirenos.lt



Проведение фестиваля этого года намечено на 24 сентября - 10 октября.



Вильнюсский международный театральный фестиваль «Sirenos" финансирует Совет по культуре Литвы. Организаторы фестиваля объявляют открытое приглашение литовским театральным деятелям за лето подготовить проекты, которые отражали бы темы происходящих сегодня в мире социальных, политических, психологических переломов и соответствовали бы требованиям, выдвигаемым к театру во время карантина: относительно небольшие группы зрителей или виртуальные театральные формы.Представить свои идеи приглашаются все профессионалы сценического искусства и представители смежных искусств.Идеи на открытое приглашение можно предлагать до 9 июня 2020 года. На один проект предполагается выделить до 13 000 евро. Заявки будет обсуждать художественный совет "Сирен", зарубежные эксперты и члены команды фестиваля. Отобранные проекты будут объявлены 23 июня 2020 г.Форму заявки можно заполнить здесь == >> Информация для справок: info@sirenos.ltПроведение фестиваля этого года намечено на 24 сентября - 10 октября.Вильнюсский международный театральный фестиваль «Sirenos" финансирует Совет по культуре Литвы. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: фестиваль, «Sirenos» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 88 раз Комментарии