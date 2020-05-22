Украина захотела получить от НАТО 200 млрд долларов 🔊 Воспроизвести



Киев вправе получить 200 млрд долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме, считает бывший замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, экс-депутат Верховной Рады Андрей Сенченко.



В эфире телеканала «Черноморская ТРК» украинский политик заявил, что если бы Киев отказался от подписания документа, возникла бы угроза распространения в мире «ядерных ракетных технологий» и ядерных компонентов.



«И это особая опасность, и поэтому все страны НАТО, и в особенности наши страны-гаранты, они явились выгодополучателями», – приводит его слова Киев вправе получить 200 млрд долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме, считает бывший замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, экс-депутат Верховной Рады Андрей Сенченко.В эфире телеканала «Черноморская ТРК» украинский политик заявил, что если бы Киев отказался от подписания документа, возникла бы угроза распространения в мире «ядерных ракетных технологий» и ядерных компонентов.«И это особая опасность, и поэтому все страны НАТО, и в особенности наши страны-гаранты, они явились выгодополучателями», – приводит его слова ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости». Сенченко заявил, что натовские страны на протяжении последних 26 лет были бы вынуждены нести огромные расходы в случае, если бы Украина осталась обладательницей ядерного оружия. Альянсу пришлось бы выделять гораздо больше средств на оборону, чем им было затрачено, уверен он.



«И вот на эту тему есть определенные расчеты, а сколько выиграли эти страны и на какую долю из этого может рассчитывать Украина. И мы считаем, что прямой выигрыш составил как минимум 1 трлн долларов за это время как минимум, и Украина имеет право ну хотя бы на 20% от этого экономического эффекта – 200 млрд», – заключил экс-депутат Верховной рады.



В начале марта замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев выразил сожаление, что у Украины пока нет «атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву».



Российский сенатор Алексей Пушков в этой связи отметил, что «было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия». vz.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: нато, Европа, ОМП, базы География: Украина — статья прочитана 123 раза Комментарии