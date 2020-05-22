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Президент Грузии заявила, что выступает за прямой диалог с Россией



Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выступает за прямой диалог с Россией, но считает, что в нынешней ситуации он не может принести результатов.

«В любом случае я за прямой диалог, потому что у стран есть два пути: один — это путь войны, а второй — диалога. Другого пути я не знаю. Если кто-то знает о существовании третьего пути, пусть сообщит», — цитирует Зурабишвили RT со ссылкой на «Рустави 2».

Она отметила, что всегда была и будет сторонницей диалога, однако «диалог ради диалога никогда не был выходом из ситуации».

«Должны существовать такие обстоятельства, которые дадут нам возможность принести пользу для страны», — добавила она.

В конце 2019 года лидер грузинской партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе выступила против идеи переговоров по отношениям России и Грузии в нормандском формате.

По её словам, между странами должен идти прямой диалог.
russian.rt.com
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: Россия, президент, Грузия, конфликт, отношения
статья прочитана 154 раза
добавлена сегодня, 22 мая, 11:00

Комментарии

совет редакции
22 мая, 11:02
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срочно направьте информацию Габрилюкасу
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