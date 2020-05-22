Президент Грузии заявила, что выступает за прямой диалог с Россией 🔊 Воспроизвести



Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выступает за прямой диалог с Россией, но считает, что в нынешней ситуации он не может принести результатов.



«В любом случае я за прямой диалог, потому что у стран есть два пути: один — это путь войны, а второй — диалога. Другого пути я не знаю. Если кто-то знает о существовании третьего пути, пусть сообщит», — цитирует Зурабишвили



Она отметила, что всегда была и будет сторонницей диалога, однако «диалог ради диалога никогда не был выходом из ситуации».



«Должны существовать такие обстоятельства, которые дадут нам возможность принести пользу для страны», — добавила она.



В конце 2019 года лидер грузинской партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе выступила против идеи переговоров по отношениям России и Грузии в нормандском формате.



По её словам, между странами должен идти прямой диалог. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выступает за прямой диалог с Россией, но считает, что в нынешней ситуации он не может принести результатов.«В любом случае я за прямой диалог, потому что у стран есть два пути: один — это путь войны, а второй — диалога. Другого пути я не знаю. Если кто-то знает о существовании третьего пути, пусть сообщит», — цитирует Зурабишвили RT со ссылкой на «Рустави 2».Она отметила, что всегда была и будет сторонницей диалога, однако «диалог ради диалога никогда не был выходом из ситуации».«Должны существовать такие обстоятельства, которые дадут нам возможность принести пользу для страны», — добавила она.В конце 2019 года лидер грузинской партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе выступила против идеи переговоров по отношениям России и Грузии в нормандском формате.По её словам, между странами должен идти прямой диалог. russian.rt.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, президент, Грузия, конфликт, отношения — статья прочитана 154 раза Комментарии