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Президент Грузии заявила, что выступает за прямой диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выступает за прямой диалог с Россией, но считает, что в нынешней ситуации он не может принести результатов.
«В любом случае я за прямой диалог, потому что у стран есть два пути: один — это путь войны, а второй — диалога. Другого пути я не знаю. Если кто-то знает о существовании третьего пути, пусть сообщит», — цитирует Зурабишвили RT со ссылкой на «Рустави 2».
Она отметила, что всегда была и будет сторонницей диалога, однако «диалог ради диалога никогда не был выходом из ситуации».
«Должны существовать такие обстоятельства, которые дадут нам возможность принести пользу для страны», — добавила она.
В конце 2019 года лидер грузинской партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе выступила против идеи переговоров по отношениям России и Грузии в нормандском формате.
По её словам, между странами должен идти прямой диалог.
russian.rt.com
Комментарии
совет редакции
22 мая, 11:02
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срочно направьте информацию Габрилюкасу
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