Загрузка... Во Франции дети во время карантина в доме у дедушки нашли золотые слитки 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Павел Лисицын Слиток золота. Архивное фото



Дети, приехавшие проводить карантин в доме дедушки во французском регионе Центр - Долина Луары, обнаружили в старых простынях два килограммовых слитка золота на сумму около 100 тысяч евро, передает



Чтобы скоротать время изоляции дома, дети, возраст которых составляет около 10 лет, принялись строить домик из простыней.



"Отец посоветовал им взять бабушкино постельное белье, которое лежало в неиспользуемой комнате. Но вместо стебельков лаванды, как это обычно было принято, дети нашли между простыней что-то тяжелое", - сообщает телеканал. Дети, приехавшие проводить карантин в доме дедушки во французском регионе Центр - Долина Луары, обнаружили в старых простынях два килограммовых слитка золота на сумму около 100 тысяч евро, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.Чтобы скоротать время изоляции дома, дети, возраст которых составляет около 10 лет, принялись строить домик из простыней."Отец посоветовал им взять бабушкино постельное белье, которое лежало в неиспользуемой комнате. Но вместо стебельков лаванды, как это обычно было принято, дети нашли между простыней что-то тяжелое", - сообщает телеканал.







После окончания карантина семья направилась к эксперту, который подтвердил, что слитки действительно золотые. Выяснилось, что слитки были приобретены еще в 1967 году.



В настоящее время семья готовится к аукциону, где находка будет продана. Он состоится 16 июня. По словам комиссара торгов Филиппа Руяка, если в начале года слиток стоил 43 тысячи евро, то сейчас курс подрос - до 52 тысяч. Ожидается, что к июню цена возрастет снова - до примерно 54 тысяч. Не заинтересовавшись находкой, они положили ее на место и рассказали отцу лишь несколько часов спустя. Глава семейства полагал, что в комнате лежали столовые приборы, так любимые усопшей бабушкой. Однако вместо них лежали два слитка цельного золота по килограмму каждый.После окончания карантина семья направилась к эксперту, который подтвердил, что слитки действительно золотые. Выяснилось, что слитки были приобретены еще в 1967 году.В настоящее время семья готовится к аукциону, где находка будет продана. Он состоится 16 июня. По словам комиссара торгов Филиппа Руяка, если в начале года слиток стоил 43 тысячи евро, то сейчас курс подрос - до 52 тысяч. Ожидается, что к июню цена возрастет снова - до примерно 54 тысяч. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, здоровье, в Европе, история Ключевые слова: золото, Франция, находка, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 157 раз Комментарии