Украина откроет границы со всеми соседями, кроме России и Белоруссии 🔊 Воспроизвести © EPA-EFE/MARKIIAN LYSEIKO



Поводом для сохранения ограничений в отношении двух стран правительство Украины назвало сложную эпидемическую обстановку, сообщает



Правительство Украины приняло решение открыть 66 международных пунктов пропуска на границе с Молдавией и Евросоюзом, работа которых была остановлена для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее решение принято на заседании.



"Кабмин открывает все международные пункты пропуска, кроме границы с Российской Федерацией и Белоруссией", - сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Поводом для сохранения ограничений в отношении двух стран названа сложная эпидемическая обстановка. Поводом для сохранения ограничений в отношении двух стран правительство Украины назвало сложную эпидемическую обстановку, сообщает ТАСС Правительство Украины приняло решение открыть 66 международных пунктов пропуска на границе с Молдавией и Евросоюзом, работа которых была остановлена для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее решение принято на заседании."Кабмин открывает все международные пункты пропуска, кроме границы с Российской Федерацией и Белоруссией", - сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Поводом для сохранения ограничений в отношении двух стран названа сложная эпидемическая обстановка. Принятый проект постановления правительства предполагает возобновление работы 66 пунктов пропуска на границе с Молдавией, Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. В начале мая Украина уже открыла пешеходный пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей.



Киев 7 апреля в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса закрыл все пешеходные переходы на границе, но сохранил работу 19 из 230 международных пунктов пропуска транспорта. Позже были закрыты еще десять пунктов пропуска на границе с Молдавией, Польшей и Румынией. ТАСС Категории: политика, общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Украина — статья прочитана 22 раза Комментарии