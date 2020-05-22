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Украина откроет границы со всеми соседями, кроме России и Белоруссии

© EPA-EFE/MARKIIAN LYSEIKO


Поводом для сохранения ограничений в отношении двух стран правительство Украины назвало сложную эпидемическую обстановку, сообщает ТАСС.

Правительство Украины приняло решение открыть 66 международных пунктов пропуска на границе с Молдавией и Евросоюзом, работа которых была остановлена для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее решение принято на заседании.

"Кабмин открывает все международные пункты пропуска, кроме границы с Российской Федерацией и Белоруссией", - сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Поводом для сохранения ограничений в отношении двух стран названа сложная эпидемическая обстановка.
Принятый проект постановления правительства предполагает возобновление работы 66 пунктов пропуска на границе с Молдавией, Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. В начале мая Украина уже открыла пешеходный пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей.

Киев 7 апреля в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса закрыл все пешеходные переходы на границе, но сохранил работу 19 из 230 международных пунктов пропуска транспорта. Позже были закрыты еще десять пунктов пропуска на границе с Молдавией, Польшей и Румынией.
ТАСС
Категории: политика, общество, здоровье
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Украина
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добавлена сегодня, 22 мая, 09:00

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