Подозреваемый во взяточничестве мэр Кельмеского района отстранен на полгода – суд 🔊 Воспроизвести



Участковый суд Шяуляй в четверг удовлетворил просьбу прокурора и на полгода отстранил от занимаемой должности подозреваемого во взяточничестве мэра Кельмеского района, социал-демократа Вацловаса Андрулиса.



Это сообщила BNS пресс-атташе суда Нийоле Дамуле.



Мэр Кельмеского района почти двое суток был под арестом, в четверг после заседания суда его освободили под подписку о невыезде.



В. Андрулису предъявлены подозрения во взяточничестве, за что грозит штраф или лишение свободы на срок до семи лет.



Как утверждает Служба спецрасследований (ССР), мэр подозревается в том, что требовал взятку в размере 10 тыс. евро за благоприятствование в реализации проекта самоуправления по обустройству общественных пространств.



Согласно подозрениям, во вторник мэр принял часть этой взятки - 5 тыс. евро, тогда он и был задержан сотрудниками ССР.



В частности, сотрудники ССР изъяли в самоуправлении Кельмеского района необходимые документы и т. д.



Контроль над досудебным расследованием осуществляет и руководство им осуществляет прокурор Отдела расследований организованной преступности и коррупции Шяуляйской окружной прокуратуры.



В. Андрулис избран мэром в прошлом году на выборах в советы самоуправлений и мэров. Его кандидатуру выдвинула Литовская социал-демократическая партия. Участковый суд Шяуляй в четверг удовлетворил просьбу прокурора и на полгода отстранил от занимаемой должности подозреваемого во взяточничестве мэра Кельмеского района, социал-демократа Вацловаса Андрулиса.Это сообщила BNS пресс-атташе суда Нийоле Дамуле.Мэр Кельмеского района почти двое суток был под арестом, в четверг после заседания суда его освободили под подписку о невыезде.В. Андрулису предъявлены подозрения во взяточничестве, за что грозит штраф или лишение свободы на срок до семи лет.Как утверждает Служба спецрасследований (ССР), мэр подозревается в том, что требовал взятку в размере 10 тыс. евро за благоприятствование в реализации проекта самоуправления по обустройству общественных пространств.Согласно подозрениям, во вторник мэр принял часть этой взятки - 5 тыс. евро, тогда он и был задержан сотрудниками ССР.В частности, сотрудники ССР изъяли в самоуправлении Кельмеского района необходимые документы и т. д.Контроль над досудебным расследованием осуществляет и руководство им осуществляет прокурор Отдела расследований организованной преступности и коррупции Шяуляйской окружной прокуратуры.В. Андрулис избран мэром в прошлом году на выборах в советы самоуправлений и мэров. Его кандидатуру выдвинула Литовская социал-демократическая партия. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: суд, арест, взятки, мэр, Кельме География: Литва, Шяуляй — статья прочитана 39 раз Комментарии