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Джоконда, спаси Францию. Новости от FITZROY за 20 мая

Johanna Geron | Reuters


Немцы и пилюли, Венгрия без трансгендеров, “чудище стозевно”

Генеральный директор французской технологической компании “Fabrenovel” Стефан Дистингин выдвинул идею продажи “Моны Лизы”. Того самого творения великого Леонардо да Винчи, что хранится в парижском Лувре и считается бесценным произведением искусства.

Во Франции не спадает напряжение пандемии. Более 180 000 человек заражены вирусом и более 28 000 от него уже скончались.

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Венгерские власти в очередной раз вызвали недовольство сексуальных меньшинств и правозащитников: парламент страны принял норму, которая практически ставит вне закона трансгендеров. За решение, сообщает австрийская Der Standard, проголосовала партия “Фидес — Венгерский гражданский союз”, возглавляемая премьером страны Виктором Орбаном, и имеющая большинство в высшем законодательном органе страны.
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Вязальщица из Исландии Ир Йоухансдоттир считает, что обеспечить дистанцию социальной безопасности несложно, надо только надеть маску пострашней.

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Германское правительство приняло в среду, 20 мая, решение о наделении себя полномочиями “налагать вето на поступающие из-за рубежа предложения о покупке немецких компаний, связанных со здравоохранением”.

По мнению членов кабинета Ангелы Меркель, это решение “призвано обеспечить непрерывность поставок необходимой медицинской продукции населению во время коронавирусного кризиса, а также лекарств и вакцин, как только они будут подготовлены лабораториями к массовому производству”.

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Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
статья прочитана 160 раз
добавлена сегодня, 21 мая, 12:00

Комментарии

прохожий
21 мая, 12:42
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Генеральный директор французской технологической компании “Fabrenovel” Стефан Дистингин выдвинул идею продажи “Моны Лизы”

ничего удивительного. Посмотрите, как она сейчас выглядит
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