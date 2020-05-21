Загрузка... Джоконда, спаси Францию. Новости от FITZROY за 20 мая 🔊 Воспроизвести Johanna Geron | Reuters



Немцы и пилюли, Венгрия без трансгендеров, “чудище стозевно”



Генеральный директор французской технологической компании “Fabrenovel” Стефан Дистингин выдвинул идею продажи “Моны Лизы”. Того самого творения великого Леонардо да Винчи, что хранится в парижском Лувре и считается бесценным произведением искусства.



Во Франции не спадает напряжение пандемии. Более 180 000 человек заражены вирусом и более 28 000 от него уже скончались.



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Венгерские власти в очередной раз вызвали недовольство сексуальных меньшинств и правозащитников: парламент страны принял норму, которая практически ставит вне закона трансгендеров. За решение, сообщает австрийская Der Standard, проголосовала партия “Фидес — Венгерский гражданский союз”, возглавляемая премьером страны Виктором Орбаном, и имеющая большинство в высшем законодательном органе страны. Генеральный директор французской технологической компании “Fabrenovel” Стефан Дистингин выдвинул идею продажи “Моны Лизы”. Того самого творения великого Леонардо да Винчи, что хранится в парижском Лувре и считается бесценным произведением искусства.Во Франции не спадает напряжение пандемии. Более 180 000 человек заражены вирусом и более 28 000 от него уже скончались.* * *Венгерские власти в очередной раз вызвали недовольство сексуальных меньшинств и правозащитников: парламент страны принял норму, которая практически ставит вне закона трансгендеров. За решение, сообщает австрийская Der Standard, проголосовала партия “Фидес — Венгерский гражданский союз”, возглавляемая премьером страны Виктором Орбаном, и имеющая большинство в высшем законодательном органе страны.



Вязальщица из Исландии Ир Йоухансдоттир считает, что обеспечить дистанцию социальной безопасности несложно, надо только надеть маску пострашней.



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Германское правительство приняло в среду, 20 мая, решение о наделении себя полномочиями “налагать вето на поступающие из-за рубежа предложения о покупке немецких компаний, связанных со здравоохранением”.



По мнению членов кабинета Ангелы Меркель, это решение “призвано обеспечить непрерывность поставок необходимой медицинской продукции населению во время коронавирусного кризиса, а также лекарств и вакцин, как только они будут подготовлены лабораториями к массовому производству”.



Подробнее на FITZROY * * *Вязальщица из Исландии Ир Йоухансдоттир считает, что обеспечить дистанцию социальной безопасности несложно, надо только надеть маску пострашней.* * *Германское правительство приняло в среду, 20 мая, решение о наделении себя полномочиями “налагать вето на поступающие из-за рубежа предложения о покупке немецких компаний, связанных со здравоохранением”.По мнению членов кабинета Ангелы Меркель, это решение “призвано обеспечить непрерывность поставок необходимой медицинской продукции населению во время коронавирусного кризиса, а также лекарств и вакцин, как только они будут подготовлены лабораториями к массовому производству”. Загрузка... fitzroymag.com Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 160 раз Комментарии