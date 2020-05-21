Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Участники строительного сектора Литвы в этом году прогнозируют его уменьшение на 30%, показывает проведенный Литовской строительной ассоциацией (ЛСА) опрос предприятий сектора, пишет в четверг газета Kauno diena.



"Предприятия по развитию недвижимости начали останавливать строительство новых проектов, а отдельные частные застройщики, даже после уплаты авансов подрядчикам тоже просят остановить все предстоящие работы", - сказал газете президент ЛСА Далюс Гядвилас.



Он говорит, что если строительный сектор уменьшится почти на треть, государственный бюджет рискует потерять налога на добавленную стоимость на сумму 200 млн евро, подоходного налога на сумму 40 млн евро и взносов социального страхования на 50 млн евро.



По данным опроса, почти 65% компаний отправили работников в простой из-за сокращения объемов работ, почти 80% компаний, работающих с частными заказчиками, сказали, что сталкиваются с запаздыванием расчетов за выполненные работы. Участники строительного сектора Литвы в этом году прогнозируют его уменьшение на 30%, показывает проведенный Литовской строительной ассоциацией (ЛСА) опрос предприятий сектора, пишет в четверг газета Kauno diena."Предприятия по развитию недвижимости начали останавливать строительство новых проектов, а отдельные частные застройщики, даже после уплаты авансов подрядчикам тоже просят остановить все предстоящие работы", - сказал газете президент ЛСА Далюс Гядвилас.Он говорит, что если строительный сектор уменьшится почти на треть, государственный бюджет рискует потерять налога на добавленную стоимость на сумму 200 млн евро, подоходного налога на сумму 40 млн евро и взносов социального страхования на 50 млн евро.По данным опроса, почти 65% компаний отправили работников в простой из-за сокращения объемов работ, почти 80% компаний, работающих с частными заказчиками, сказали, что сталкиваются с запаздыванием расчетов за выполненные работы. * * *



Клайпедский порт и в этом году лидирует по объемам погрузок в странах Балтии, остается на четвертом месте среди портов восточного побережья Балтики, показывают данные, обнародованные его дирекцией.



За четыре месяца этого года Клайпедский порт обслужил 14,652 млн тонн грузов - на 7,5% меньше, чем за такой же период прошлого года.



Грузооборот Рижского порта уменьшился на 25,2% до 8,233 млн тонн, Вентспилского - на 41,1% до 4,772 млн тонн, Лиепайского - на 14,6% до 2,170 млн тонн.



Таллинский объединенный порт не привел данных за январь - апрель. В первом квартале года объемы погрузок в нем были на 2,0% больше, чем год назад - 4,815 млн тонн.



На Бутингском терминале за четыре месяца года было перевалено 2,567 млн тонн нефти - на 13,5% меньше, чем за такой же период прошлого года.



На восточном побережье Балтики по объемам погрузок по-прежнему лидируют российские порты.



* * *



Контролируемая концерном Achemos grupe компания Kruiziniu laivu terminalas (Терминал круизных судов) в этом году выплатит дивидендов на сумму 2,5 млн евро. Так в апреле решили акционеры.



По данным Реестрового центра, выручка компании в прошлом году увеличилась в 1,7 раза до 1,5 млн евро, чистая прибыль уменьшилась на 17,6% до 1 млн евро.



В этом году Терминал круизных судов планирует получить 1,37 млн евро выручки.



Однако в планы компании, скорее всего, внесет коррективы коронавирусный кризис - в этом году многие круизные рейсы судов, которые должны были зайти в Клайпедский порт, отменены: из 66 рейсов уже отменено 35.



* * *



Контролирующая одну из крупнейших розничных торговых сетей в Литве компания Rimi Lietuva в прошлом году выбралась из убытков - она заработала 4,7 млн евро чистой прибыли. В 2018 году чистые убытки компании составляли 2,99 млн евро.



Дивиденды за прошлый год компания платить не будет. 4,5 млн евро она перенесла на следующий финансовый год. Вся подлежащая распределению прибыль составляет 4,7 млн евро.



Выручка компании в прошлом году увеличилась на 3,8% до 336,9 млн евро, указано в представленном Реестровому центру отчете.



Как утверждает Rimi Lietuva, рост доходов обусловлен открытием пяти новых магазинов.



100% акций Rimi Lietuva принадлежит шведской группе Rimi Baltic.



* * *



Бизнес литовских автоперевозчиков в этом году может сократиться на 17%, работу может потерять около 43 тыс. человек, а потери всего сектора могут достигать 829 млн евро.



Такой наиболее вероятный сценарий влияния пандемии на транспортный сектор нарисовала после проведения исследования компания Baltic Institute for Research and Development.



"Можно считать, что литовский сектор автомобильных перевозок сократится примерно на 17%. (...) В 2021 году рост сектора практически получит подобное спаду ускорение и это восстановление будет похожим на восстановление по форме V, сектор уже в конце 2020 года может показать вполне положительные результаты", - сказала на пресс-конференции в четверг глава компании Эгле Стонкуте.



По ее словам, если в конце этого года начнется вторая волна коронавируса, вполне вероятно, что создаваемая сектором добавленная стоимость упадет еще заметнее - на 27%, потери бизнеса составят 1,12 млрд евро, а работу могут потерять 48 тыс. человек.



"И тогда уже восстановление будет больше похоже на форму U или даже L, если в сектор не будет направлена серьезная помощь", - сказала Э. Стонкуте.



В оптимистичном случае спад сектора составит 9%, а потери - 633 млн евро, работу потеряет 34,5 тыс. человек.



Секретарь Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava по транспортной политике Томас Гаруолис говорит, что при восстановлении сектора необходима быстрая и ощутимая помощь государства. По его словам, Литва, наверное, единственная сейчас предоставляет прямую помощь транспортному сектору, однако не хватает специфических средств помощи, направленных на финансирование новых инвестиций, чтобы переориентироваться на новые рынки.



Э. Стонкуте подчеркнула, что транспортный сектор может быть и гарантом восстановления всей экономики страны.



* * *



Финская компания логистики, перевозки и экспедирования грузов Movere получила разрешение приобрести 80% акций литовской компании Movere, занимающейся такой же деятельностью, и владеть пакетом в 100%, сообщил литовский Совет по конкуренции.



Совет констатировал, что в связи с планирующейся к осуществлению концентрацией не будет создано или укреплено доминирующее положение или не будет ограничена конкуренция.



80% акций кедайняйской Movere будет куплено у другой финской компании – производителя удобрений Yara Suomi.



Финская Movere входит в группу Danish Agro Group, в нее входят более 100 компаний в 16-ти странах Северной Европы, а в Литве ей принадлежит компания сельхозуслуг, кобмикормов, сырья и прочей продукции Baltic Agro. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 137 раз Комментарии