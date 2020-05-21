Русский язык полностью будет вытеснен из Украины 🔊 Воспроизвести



На Украине развязана новая война с русскоговорящими гражданами. Остались только две сферы, где использование русского языка не регулируется языковым законом – религиозные обряды и бытовое общение.



Год назад, 15 мая, без пяти минут экс-президент Петр Порошенко на закате каденции своего правления подписал самый противоречивый и очень спорный Закон о языке. Тогда многие считали, что этим он подложил свинью новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому. Как предполагалось, последнему предстояло разгребать далеко идущие последствия этой законодательной нормы.



Однако, Владимир Зеленский, придя к власти за счет, в большинстве своем, русскоязычного электората Украины, стал ярым проводником идей насильственной украинизации в массы. В лучших традициях своего предшественника, которого, благодаря тем же обещаниям он клялся посадить в тюрьму. На Украине развязана новая война с русскоговорящими гражданами. Остались только две сферы, где использование русского языка не регулируется языковым законом – религиозные обряды и бытовое общение.Год назад, 15 мая, без пяти минут экс-президент Петр Порошенко на закате каденции своего правления подписал самый противоречивый и очень спорный Закон о языке. Тогда многие считали, что этим он подложил свинью новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому. Как предполагалось, последнему предстояло разгребать далеко идущие последствия этой законодательной нормы.Однако, Владимир Зеленский, придя к власти за счет, в большинстве своем, русскоязычного электората Украины, стал ярым проводником идей насильственной украинизации в массы. В лучших традициях своего предшественника, которого, благодаря тем же обещаниям он клялся посадить в тюрьму.



Иначе какими мотивами руководствовался Президент, подписывая в марте этого года закон «О полном общем среднем образовании», который с 1 сентября 2020 года закрывает все русскоязычные школы на Украине.



И это несмотря на то, что по результатам исследования Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 21-25 февраля этого года, почти 70% граждан Украины выступают против притеснения русского языка. Согласно опросам, за право сохранить русский язык обучения на всей территории страны выступило 33% опрошенных. Еще 40% населения считают, что школьники могут обучаться на русском языке в тех регионах, где за это выступает большая часть населения.



Русскоязычные школы в Украине еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского союза, - с сентября 2023 года,



- сказала недавно уволенная, вопиюще безграмотная министр образования и науки Украины Анна Новосад.



За последние 15 лет количество русскоязычных школ на Украине сократилось почти в 3 раза! Из более чем полутора тысяч учебных заведений с русским языком преподавания в 2004 году, к 2019 году осталось 622. Из них 194 школы, не считая 43 частных, с русским языком обучения. А количество учащихся сократилось с 1,2 млн. до 277 тысяч.



Государственная стратегия образования предполагает полное уничтожение русскоязычных школ, оставляя нетронутым языковым регулированием только частные заведения. В многомиллионном Киеве, например, по состоянию на 2019 год оставалось всего 4 такие школы. Родители учеников, желающих сохранить свои русскоязычные корни, в полном отчаянии.



Что касается сферы делового общения, то по данным того же опроса КМИС, за то, чтобы государство обеспечило право общения с чиновниками на родном языке русскоязычным гражданам Украины, выступают 37% опрошенных, еще 31% респондентов считают, что такое право нужно сохранить в тех регионах, где за это выступает большинство населения. За доминирование же государственного языка по всей территории во всех сферах жизни высказались 28% участников опроса.



Получается, что именно эти 28% населения Украины Зеленский считает своим народом, и по странному совпадению примерно столько же НЕ проголосовало за его кандидатуру на прошедших президентских выборах.



Чему же тогда удивляться, что той 73% народной поддержки, которая была год назад у бывшего лидера комик-группы «95 Квартал» уже нет и в помине.



По результатам социологического опроса группы Рейтинг, проведенного 12-13 мая 2020 года, если бы выборы состоялись на этой неделе, то за Зеленского проголосовало бы всего 39,3% из тех, кто пошел бы на выборы и уже определился с выбором.



Логично предположить, что если бы учитывали мнение всего избирательного населения страны, то и эта цифра была бы намного ниже. Не в последнюю очередь обрушение рейтинга действующего главы государства эксперты связывают именно с развязыванием «языкового геноцида», на который не решался даже известный своим негативным отношением ко всему русскому экс-президент страны Петр Порошенко.



Что же произошло на Украине за год со дня подписания пресловутого Закона о языке, расколовшего общество чуть ли не до состояния открытой войны и осложнившего дипломатические отношения практически со всеми граничившими с Украиной государствами?



Надо сказать, что все попытки защитить право русскоязычных граждан на существование в своем языковом поле успешно провалились, как внутри страны - в стенах зала заседаний Верховной рады, так и за ее пределами – на уровне Европейского парламента и Венецианской комиссии.



За этот год русский язык на Украине практически полностью изгнан из всех сфер его применения, во всяком случае публично. Даже там, где оставили маленькое окошко в виде разрешительного процента допуска – на радио, телевидении, печатных изданиях, электронных СМИ, информационных технологий и др. предпочитают не рисковать. Чуть зазеваешься, и тут же на тебя обрушится вся мощь контролирующих исполнение закона государственных органов. Или, что еще хуже, гнев обласкиваемых властями неонацистских организаций.



На Украине уже давно нет фильмов на русском языке, однако, оставались еще театры, которые еще принимали русскоязычные труппы и ставили спектакли на языке «агрессора», хоть и с переводом.



Во всех других сферах, будь то заявление в суд, составление протокола полиции, заполнение различных документов в учреждения, медицинские, учебные, коммунальные и др. вам будет предложено заполнить именно на мове. Пока еще сотрудники учреждений относятся с пониманием к «трудностям перевода» населения, однако все чаще возникают конфликты на почве неприятия народом повсеместной украинизации.



Там же, где предполагается прямое человеческое общение – в сфере обслуживания, торговле, общепите, транспортных услугах и т.д. «мовный закон» не только не соблюдается, а даже демонстративно нарушается, в знак протеста наступления на права человека общаться друг с другом на родном языке местного большинства. На этой почве часто возникают конфликты с националистами, вплоть до откровенного применения насилия.



Тотальное давление на граждан, чьим родным языком является русский, развязанное государством, которое по Конституции обязано гарантировать всем равные права и свободы, встречает обратный отпор населения попыткам насильно навязать чуждую им украинизацию.



Широкое распространение получила история, случившаяся в феврале этого года в рейсовом автобусе по маршруту Луцк-Киев. Две волонтерши устроили скандал из-за показа во время движения автобуса российского сериала. При подъезде к Киеву они истерически стали требовать остановить демонстрацию «вражеского продукта», аргументировав свои требования тем, что «русский язык не должен звучать на Украине». Водитель, выполняя инструкцию, спросил мнение пассажиров. Все, кроме дебоширок высказались за дальнейший просмотр кино, одобрительно восприняв решение водителя автобуса высадить так и не угомонившихся скандалисток.



Скандал мог закончиться более плачевно и для водителя, и для пассажиров автобуса, поскольку в Киеве, на конечной маршрута их следования уже ждали неонацистские отморозки из организации С-14 и съемочные группы националистических телеканалов.



Однако, обещанное в соцсетях радикалами шоу не состоялось – кто-то своевременно предупредил водителя, и он высадил пассажиров в другом месте. На волне этого раздутого в СМИ языкового скандала, руководство автопредприятия поспешило заявить об увольнении водителя, вполне резонно опасаясь за сохранность своего имущества – нацистам, уверенным в своей безнаказанности, ничего не стоило бы сжечь в знак возмущения автобусы предприятия.



Такие случаи стали типичными на Украине – подобные конфликты возникают сплошь и рядом, даже в регионах, не относящихся к Юго-Восточной части страны, где традиционно преобладает русский язык общения.



Поэтому борьба за право говорить на своем родном языке не утихает – она то вспыхивает, то затухает, то принимает те или иные формы протеста, но никогда не заканчивается. Даже несмотря на все усиливающееся давление государства, опирающегося на поддержку националистических радикальных группировок, развязавших самый настоящий «языковый геноцид» против русскоязычных граждан Украины.



Автор: Дмитрий БЛАГОЕВ для Весь казус сложившейся ситуации в том, что родным языком общения семьи Зеленского, равно как и большинства из его окружения, которое он привел за собой во власть, является именно русский. Но разве это препятствие для человека, который свою политическую карьеру начал с предательства своих принципов, убеждений, друзей, близких, соратников по партии? Не говоря уже об украинском народе, который он разделил на «правильных» и «неправильных», введя унизительную сегрегацию по языково-политическому признаку - «Своим – всё, чужим – по закону», как завещал фашистский дуче, премьер-министр Италии Бенито Муссолини. Его внучку, кстати, Зеленский недавно помиловал своим указом.Иначе какими мотивами руководствовался Президент, подписывая в марте этого года закон «О полном общем среднем образовании», который с 1 сентября 2020 года закрывает все русскоязычные школы на Украине.И это несмотря на то, что по результатам исследования Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 21-25 февраля этого года, почти 70% граждан Украины выступают против притеснения русского языка. Согласно опросам, за право сохранить русский язык обучения на всей территории страны выступило 33% опрошенных. Еще 40% населения считают, что школьники могут обучаться на русском языке в тех регионах, где за это выступает большая часть населения.Русскоязычные школы в Украине еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского союза, - с сентября 2023 года,- сказала недавно уволенная, вопиюще безграмотная министр образования и науки Украины Анна Новосад.За последние 15 лет количество русскоязычных школ на Украине сократилось почти в 3 раза! Из более чем полутора тысяч учебных заведений с русским языком преподавания в 2004 году, к 2019 году осталось 622. Из них 194 школы, не считая 43 частных, с русским языком обучения. А количество учащихся сократилось с 1,2 млн. до 277 тысяч.Государственная стратегия образования предполагает полное уничтожение русскоязычных школ, оставляя нетронутым языковым регулированием только частные заведения. В многомиллионном Киеве, например, по состоянию на 2019 год оставалось всего 4 такие школы. Родители учеников, желающих сохранить свои русскоязычные корни, в полном отчаянии.Что касается сферы делового общения, то по данным того же опроса КМИС, за то, чтобы государство обеспечило право общения с чиновниками на родном языке русскоязычным гражданам Украины, выступают 37% опрошенных, еще 31% респондентов считают, что такое право нужно сохранить в тех регионах, где за это выступает большинство населения. За доминирование же государственного языка по всей территории во всех сферах жизни высказались 28% участников опроса.Получается, что именно эти 28% населения Украины Зеленский считает своим народом, и по странному совпадению примерно столько же НЕ проголосовало за его кандидатуру на прошедших президентских выборах.Чему же тогда удивляться, что той 73% народной поддержки, которая была год назад у бывшего лидера комик-группы «95 Квартал» уже нет и в помине.По результатам социологического опроса группы Рейтинг, проведенного 12-13 мая 2020 года, если бы выборы состоялись на этой неделе, то за Зеленского проголосовало бы всего 39,3% из тех, кто пошел бы на выборы и уже определился с выбором.Логично предположить, что если бы учитывали мнение всего избирательного населения страны, то и эта цифра была бы намного ниже. Не в последнюю очередь обрушение рейтинга действующего главы государства эксперты связывают именно с развязыванием «языкового геноцида», на который не решался даже известный своим негативным отношением ко всему русскому экс-президент страны Петр Порошенко.Что же произошло на Украине за год со дня подписания пресловутого Закона о языке, расколовшего общество чуть ли не до состояния открытой войны и осложнившего дипломатические отношения практически со всеми граничившими с Украиной государствами?Надо сказать, что все попытки защитить право русскоязычных граждан на существование в своем языковом поле успешно провалились, как внутри страны - в стенах зала заседаний Верховной рады, так и за ее пределами – на уровне Европейского парламента и Венецианской комиссии.За этот год русский язык на Украине практически полностью изгнан из всех сфер его применения, во всяком случае публично. Даже там, где оставили маленькое окошко в виде разрешительного процента допуска – на радио, телевидении, печатных изданиях, электронных СМИ, информационных технологий и др. предпочитают не рисковать. Чуть зазеваешься, и тут же на тебя обрушится вся мощь контролирующих исполнение закона государственных органов. Или, что еще хуже, гнев обласкиваемых властями неонацистских организаций.На Украине уже давно нет фильмов на русском языке, однако, оставались еще театры, которые еще принимали русскоязычные труппы и ставили спектакли на языке «агрессора», хоть и с переводом.Во всех других сферах, будь то заявление в суд, составление протокола полиции, заполнение различных документов в учреждения, медицинские, учебные, коммунальные и др. вам будет предложено заполнить именно на мове. Пока еще сотрудники учреждений относятся с пониманием к «трудностям перевода» населения, однако все чаще возникают конфликты на почве неприятия народом повсеместной украинизации.Там же, где предполагается прямое человеческое общение – в сфере обслуживания, торговле, общепите, транспортных услугах и т.д. «мовный закон» не только не соблюдается, а даже демонстративно нарушается, в знак протеста наступления на права человека общаться друг с другом на родном языке местного большинства. На этой почве часто возникают конфликты с националистами, вплоть до откровенного применения насилия.Тотальное давление на граждан, чьим родным языком является русский, развязанное государством, которое по Конституции обязано гарантировать всем равные права и свободы, встречает обратный отпор населения попыткам насильно навязать чуждую им украинизацию.Широкое распространение получила история, случившаяся в феврале этого года в рейсовом автобусе по маршруту Луцк-Киев. Две волонтерши устроили скандал из-за показа во время движения автобуса российского сериала. При подъезде к Киеву они истерически стали требовать остановить демонстрацию «вражеского продукта», аргументировав свои требования тем, что «русский язык не должен звучать на Украине». Водитель, выполняя инструкцию, спросил мнение пассажиров. Все, кроме дебоширок высказались за дальнейший просмотр кино, одобрительно восприняв решение водителя автобуса высадить так и не угомонившихся скандалисток.Скандал мог закончиться более плачевно и для водителя, и для пассажиров автобуса, поскольку в Киеве, на конечной маршрута их следования уже ждали неонацистские отморозки из организации С-14 и съемочные группы националистических телеканалов.Однако, обещанное в соцсетях радикалами шоу не состоялось – кто-то своевременно предупредил водителя, и он высадил пассажиров в другом месте. На волне этого раздутого в СМИ языкового скандала, руководство автопредприятия поспешило заявить об увольнении водителя, вполне резонно опасаясь за сохранность своего имущества – нацистам, уверенным в своей безнаказанности, ничего не стоило бы сжечь в знак возмущения автобусы предприятия.Такие случаи стали типичными на Украине – подобные конфликты возникают сплошь и рядом, даже в регионах, не относящихся к Юго-Восточной части страны, где традиционно преобладает русский язык общения.Поэтому борьба за право говорить на своем родном языке не утихает – она то вспыхивает, то затухает, то принимает те или иные формы протеста, но никогда не заканчивается. Даже несмотря на все усиливающееся давление государства, опирающегося на поддержку националистических радикальных группировок, развязавших самый настоящий «языковый геноцид» против русскоязычных граждан Украины.Автор: Дмитрий БЛАГОЕВ для МОНИТОР monitor-ua.com Категории: политика, общество, в Европе, образование Ключевые слова: Россия, протест, Венгрия, языки, права, закон, ОБСЕ, Болгария, нацменьшинства География: Украина — статья прочитана 186 раз Комментарии