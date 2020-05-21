О коронавирусе в Литве сегодня

За последние сутки в Литве подтверждено 16 новых случаев коронавируса, общее число их составляет 1593, сообщил в четверг Минздрав.
Все еще больны 475 человек, 1049 человек выздоровели.
Из-за коронавируса умер 61 человек, еще восемь заразившихся умерли из-за других причин.
В среду проверено 7424 пробы, общее число проверенных проб составляет 253004.
* * *
Подтверждена еще одна смерть от коронавируса - скончался пациент Вильнюсской городской клинической больницы, информировал BNS Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
"После положительного результата проверки на коронавирус он был переведен в клинику Сантарос. Человек относится к возрастной группе 71-80 лет, у него были сопутствующие заболевания, онкологическое заболевание, он умер вчера", - сказала в четверг заведующая Отделом управлениями заразными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.
Это 61-й случай смерти от коронавируса в Литве.
По словам представителя НЦОЗ, в общей сложности умерло десять пациентов Вильнюсской городской клинической больницы, заразившихся коронавирусом.
"Зафиксировано десять летальных случаев, однако причины смерти двух человек - не заболевание COVID-19, хотя перед смертью и был выделен возбудитель", - сказала Г. Мегелинскене.
В среду Вильнюсская окружная прокуратура начала досудебное расследование возможного нарушения правил борьбы с эпидемиологическими или инфекционными заболеваниями и несоответствии служебному положению в Вильнюсской городской клинической больнице.
Как сообщает прокуратура, такое решение было принято после рассмотрения полученного во вторник заявления НЦОЗ о выявленных в этом лечебном учреждении нарушениях правовых актов, регламентирующих охрану общественного здоровья, которые могли повлиять на распространение инфекции COVID-19.
* * *
В странах Балтии к полудню четверга выявлено в общей сложности 4418 случаев заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 1593 случая, проверено 253 тыс. 4 пробы, умер 61 человек.
Латвия: подтверждено 1025 случаев, проверена 94 тыс. 621 проба, умерли 22 человека.
Эстония: подтверждено 1800 случаев, проверена 73 тыс. 731 проба, умерло 64 человека.
* * *
Министерство здравоохранения Литвы в четверг сообщило, что отменяет ограничения на покупку медицинских масок, респираторов, перчаток и санитайзеров.
Отменяется требование ограничивать продажу этих товаров во время одной покупки в одни руки.
Решение принято в связи с изменившейся ситуацией на рынке - теперь нехватки этих товаров нет.
Рекомендации ограничивать продажу средств защиты и антисептиков действовало с конца марта. Один покупатель во время одной покупки мог приобрести не более 50 медицинских масок, не более одного литра дезинфектанта, а также не более 10 респираторов, а также не более 100 пар защитных перчаток.
* * *
Литовский президент Гитанас Науседа в четверг встретится с деятелями культуры и обсудит ситуацию в секторе культуры во время коронавирусного кризиса.
Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис информировал BNS, что во время встречи будут обсуждаться намеченные правительством дополнительные средства, ограничение массовых мероприятий, вопросы зарплат и др.
Встреча состоится в Театре Оскараса Коршуноваса в Вильнюсе.
Во встрече примут участие О. Коршуновас, глава Ассоциации национальных учреждений культуры Рута Прусявичене, директор Литовского национального художественного музея Арунас Гелунас, глава Ассоциации неправительственных сценических видов искусства Гинтаре Мастейкайте и глава Ассоциации культуры и творческих индустрий Живиле Диавара.
Правительство в начале мая предусмотрело дополнительные 16,7 млн евро для сектора культуры, несущего убытки из-за коронавируса, перед этим сектору в апреле уже было выделено 8,3 млн евро.
С введением карантина остановлена деятельность учреждений культуры, отменены концерты, выставки и другие массовые мероприятия. Массовые культурные мероприятия кабмин думает понемногу разрешать с июня.
По словам представителя НЦОЗ, в общей сложности умерло десять пациентов Вильнюсской городской клинической больницы, заразившихся коронавирусом.
"Зафиксировано десять летальных случаев, однако причины смерти двух человек - не заболевание COVID-19, хотя перед смертью и был выделен возбудитель", - сказала Г. Мегелинскене.
В среду Вильнюсская окружная прокуратура начала досудебное расследование возможного нарушения правил борьбы с эпидемиологическими или инфекционными заболеваниями и несоответствии служебному положению в Вильнюсской городской клинической больнице.
Как сообщает прокуратура, такое решение было принято после рассмотрения полученного во вторник заявления НЦОЗ о выявленных в этом лечебном учреждении нарушениях правовых актов, регламентирующих охрану общественного здоровья, которые могли повлиять на распространение инфекции COVID-19.
* * *
В странах Балтии к полудню четверга выявлено в общей сложности 4418 случаев заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 1593 случая, проверено 253 тыс. 4 пробы, умер 61 человек.
Латвия: подтверждено 1025 случаев, проверена 94 тыс. 621 проба, умерли 22 человека.
Эстония: подтверждено 1800 случаев, проверена 73 тыс. 731 проба, умерло 64 человека.
* * *
Министерство здравоохранения Литвы в четверг сообщило, что отменяет ограничения на покупку медицинских масок, респираторов, перчаток и санитайзеров.
Отменяется требование ограничивать продажу этих товаров во время одной покупки в одни руки.
Решение принято в связи с изменившейся ситуацией на рынке - теперь нехватки этих товаров нет.
Рекомендации ограничивать продажу средств защиты и антисептиков действовало с конца марта. Один покупатель во время одной покупки мог приобрести не более 50 медицинских масок, не более одного литра дезинфектанта, а также не более 10 респираторов, а также не более 100 пар защитных перчаток.
* * *
Литовский президент Гитанас Науседа в четверг встретится с деятелями культуры и обсудит ситуацию в секторе культуры во время коронавирусного кризиса.
Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис информировал BNS, что во время встречи будут обсуждаться намеченные правительством дополнительные средства, ограничение массовых мероприятий, вопросы зарплат и др.
Встреча состоится в Театре Оскараса Коршуноваса в Вильнюсе.
Во встрече примут участие О. Коршуновас, глава Ассоциации национальных учреждений культуры Рута Прусявичене, директор Литовского национального художественного музея Арунас Гелунас, глава Ассоциации неправительственных сценических видов искусства Гинтаре Мастейкайте и глава Ассоциации культуры и творческих индустрий Живиле Диавара.
Правительство в начале мая предусмотрело дополнительные 16,7 млн евро для сектора культуры, несущего убытки из-за коронавируса, перед этим сектору в апреле уже было выделено 8,3 млн евро.
С введением карантина остановлена деятельность учреждений культуры, отменены концерты, выставки и другие массовые мероприятия. Массовые культурные мероприятия кабмин думает понемногу разрешать с июня.