О коронавирусе в Литве сегодня 🔊 Воспроизвести Фото Виолетты ГРЕЙЦЮН, "Обзор"







За последние сутки в Литве подтверждено 16 новых случаев коронавируса, общее число их составляет 1593, сообщил в четверг Минздрав.



Все еще больны 475 человек, 1049 человек выздоровели.



Из-за коронавируса умер 61 человек, еще восемь заразившихся умерли из-за других причин.



В среду проверено 7424 пробы, общее число проверенных проб составляет 253004.



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Подтверждена еще одна смерть от коронавируса - скончался пациент Вильнюсской городской клинической больницы, информировал BNS Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



"После положительного результата проверки на коронавирус он был переведен в клинику Сантарос. Человек относится к возрастной группе 71-80 лет, у него были сопутствующие заболевания, онкологическое заболевание, он умер вчера", - сказала в четверг заведующая Отделом управлениями заразными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене. За последние сутки в Литве подтверждено 16 новых случаев коронавируса, общее число их составляет 1593, сообщил в четверг Минздрав.Все еще больны 475 человек, 1049 человек выздоровели.Из-за коронавируса умер 61 человек, еще восемь заразившихся умерли из-за других причин.В среду проверено 7424 пробы, общее число проверенных проб составляет 253004.* * *Подтверждена еще одна смерть от коронавируса - скончался пациент Вильнюсской городской клинической больницы, информировал BNS Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ)."После положительного результата проверки на коронавирус он был переведен в клинику Сантарос. Человек относится к возрастной группе 71-80 лет, у него были сопутствующие заболевания, онкологическое заболевание, он умер вчера", - сказала в четверг заведующая Отделом управлениями заразными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.



По словам представителя НЦОЗ, в общей сложности умерло десять пациентов Вильнюсской городской клинической больницы, заразившихся коронавирусом.



"Зафиксировано десять летальных случаев, однако причины смерти двух человек - не заболевание COVID-19, хотя перед смертью и был выделен возбудитель", - сказала Г. Мегелинскене.



В среду Вильнюсская окружная прокуратура начала досудебное расследование возможного нарушения правил борьбы с эпидемиологическими или инфекционными заболеваниями и несоответствии служебному положению в Вильнюсской городской клинической больнице.



Как сообщает прокуратура, такое решение было принято после рассмотрения полученного во вторник заявления НЦОЗ о выявленных в этом лечебном учреждении нарушениях правовых актов, регламентирующих охрану общественного здоровья, которые могли повлиять на распространение инфекции COVID-19.



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В странах Балтии к полудню четверга выявлено в общей сложности 4418 случаев заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.



Литва: подтверждено 1593 случая, проверено 253 тыс. 4 пробы, умер 61 человек.



Латвия: подтверждено 1025 случаев, проверена 94 тыс. 621 проба, умерли 22 человека.



Эстония: подтверждено 1800 случаев, проверена 73 тыс. 731 проба, умерло 64 человека.



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Министерство здравоохранения Литвы в четверг сообщило, что отменяет ограничения на покупку медицинских масок, респираторов, перчаток и санитайзеров.



Отменяется требование ограничивать продажу этих товаров во время одной покупки в одни руки.



Решение принято в связи с изменившейся ситуацией на рынке - теперь нехватки этих товаров нет.



Рекомендации ограничивать продажу средств защиты и антисептиков действовало с конца марта. Один покупатель во время одной покупки мог приобрести не более 50 медицинских масок, не более одного литра дезинфектанта, а также не более 10 респираторов, а также не более 100 пар защитных перчаток.



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Литовский президент Гитанас Науседа в четверг встретится с деятелями культуры и обсудит ситуацию в секторе культуры во время коронавирусного кризиса.



Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис информировал BNS, что во время встречи будут обсуждаться намеченные правительством дополнительные средства, ограничение массовых мероприятий, вопросы зарплат и др.



Встреча состоится в Театре Оскараса Коршуноваса в Вильнюсе.



Во встрече примут участие О. Коршуновас, глава Ассоциации национальных учреждений культуры Рута Прусявичене, директор Литовского национального художественного музея Арунас Гелунас, глава Ассоциации неправительственных сценических видов искусства Гинтаре Мастейкайте и глава Ассоциации культуры и творческих индустрий Живиле Диавара.



Правительство в начале мая предусмотрело дополнительные 16,7 млн евро для сектора культуры, несущего убытки из-за коронавируса, перед этим сектору в апреле уже было выделено 8,3 млн евро.



С введением карантина остановлена деятельность учреждений культуры, отменены концерты, выставки и другие массовые мероприятия. Массовые культурные мероприятия кабмин думает понемногу разрешать с июня. Это 61-й случай смерти от коронавируса в Литве.По словам представителя НЦОЗ, в общей сложности умерло десять пациентов Вильнюсской городской клинической больницы, заразившихся коронавирусом."Зафиксировано десять летальных случаев, однако причины смерти двух человек - не заболевание COVID-19, хотя перед смертью и был выделен возбудитель", - сказала Г. Мегелинскене.В среду Вильнюсская окружная прокуратура начала досудебное расследование возможного нарушения правил борьбы с эпидемиологическими или инфекционными заболеваниями и несоответствии служебному положению в Вильнюсской городской клинической больнице.Как сообщает прокуратура, такое решение было принято после рассмотрения полученного во вторник заявления НЦОЗ о выявленных в этом лечебном учреждении нарушениях правовых актов, регламентирующих охрану общественного здоровья, которые могли повлиять на распространение инфекции COVID-19.* * *В странах Балтии к полудню четверга выявлено в общей сложности 4418 случаев заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.Литва: подтверждено 1593 случая, проверено 253 тыс. 4 пробы, умер 61 человек.Латвия: подтверждено 1025 случаев, проверена 94 тыс. 621 проба, умерли 22 человека.Эстония: подтверждено 1800 случаев, проверена 73 тыс. 731 проба, умерло 64 человека.* * *Министерство здравоохранения Литвы в четверг сообщило, что отменяет ограничения на покупку медицинских масок, респираторов, перчаток и санитайзеров.Отменяется требование ограничивать продажу этих товаров во время одной покупки в одни руки.Решение принято в связи с изменившейся ситуацией на рынке - теперь нехватки этих товаров нет.Рекомендации ограничивать продажу средств защиты и антисептиков действовало с конца марта. Один покупатель во время одной покупки мог приобрести не более 50 медицинских масок, не более одного литра дезинфектанта, а также не более 10 респираторов, а также не более 100 пар защитных перчаток.* * *Литовский президент Гитанас Науседа в четверг встретится с деятелями культуры и обсудит ситуацию в секторе культуры во время коронавирусного кризиса.Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис информировал BNS, что во время встречи будут обсуждаться намеченные правительством дополнительные средства, ограничение массовых мероприятий, вопросы зарплат и др.Встреча состоится в Театре Оскараса Коршуноваса в Вильнюсе.Во встрече примут участие О. Коршуновас, глава Ассоциации национальных учреждений культуры Рута Прусявичене, директор Литовского национального художественного музея Арунас Гелунас, глава Ассоциации неправительственных сценических видов искусства Гинтаре Мастейкайте и глава Ассоциации культуры и творческих индустрий Живиле Диавара.Правительство в начале мая предусмотрело дополнительные 16,7 млн евро для сектора культуры, несущего убытки из-за коронавируса, перед этим сектору в апреле уже было выделено 8,3 млн евро.С введением карантина остановлена деятельность учреждений культуры, отменены концерты, выставки и другие массовые мероприятия. Массовые культурные мероприятия кабмин думает понемногу разрешать с июня. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 55 раз Комментарии