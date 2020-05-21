Еврокомиссия: объявленные в Литве антикризисные средства не будут полностью использованы 🔊 Воспроизвести



Еврокомиссия (ЕК) прогнозирует, что в Литве не будут полностью использованы объявленные правительством бюджетные средства, направленные на обуздание вызванного коронавирусом кризиса.



ЕК опубликовала ежегодные рекомендации и дала оценку предусмотренным Литвой мерам: отложенной уплате налогов, дополнительному финансированию закупок медицинских средств защиты, субсидиям для сохранения рабочих мест и социальным выплатам самозанятым лицам и работникам, пострадавшим от кризиса из-за COVID-19.



"В соответствии с программой стабильности 2020 года, эти бюджетные средства составили 6,8% валового внутреннего продукта (ВВП) (...). Поскольку проведенный Комиссией анализ структуры и проведения в жизнь некоторых мер показывает сравнительно небольшое их вероятное применение, Комиссия допустила, что влияние правительственных мер на государственные финансы будет меньше", - говорится в документе. Еврокомиссия (ЕК) прогнозирует, что в Литве не будут полностью использованы объявленные правительством бюджетные средства, направленные на обуздание вызванного коронавирусом кризиса.ЕК опубликовала ежегодные рекомендации и дала оценку предусмотренным Литвой мерам: отложенной уплате налогов, дополнительному финансированию закупок медицинских средств защиты, субсидиям для сохранения рабочих мест и социальным выплатам самозанятым лицам и работникам, пострадавшим от кризиса из-за COVID-19."В соответствии с программой стабильности 2020 года, эти бюджетные средства составили 6,8% валового внутреннего продукта (ВВП) (...). Поскольку проведенный Комиссией анализ структуры и проведения в жизнь некоторых мер показывает сравнительно небольшое их вероятное применение, Комиссия допустила, что влияние правительственных мер на государственные финансы будет меньше", - говорится в документе. Правительство Литвы в середине марта одним из первых в Евросоюзе (ЕС) представила пакет мер в объеме 5 млрд евро на поддержку экономики и укрепление здравоохранения, но впоследствии подверглось критике за то, что предоставление помощи запаздывает.



ЕК полагает, что спад литовской экономики в этом году составит 7,4%.



В своих рекомендациях ЕК призывает Литву "принять все необходимые меры" для обуздания пандемии, поддержания экономики и стимулирования ее восстановления, а после улучшения экономической ситуации - проводить ответственную бюджетную политику и обеспечить устойчивый размер государственного долга.



Как отмечает Комиссия, пандемия выявила структурные недостатки литовской системы здравоохранения и может обострить проблемы с социальным неравенством и бедностью.



Представитель ЕК в Литве Арнолдас Пранцкявичюс говорит, что сейчас приоритетом экономической политики должна быть "помощь ликвидности предприятий, сохранению рабочих мест и возвращению потерявших работу людей на рынок труда".



"Хорошо продуманные и целевые инвестиции могут помочь и в восстановлении экономики, и в решении долгосрочных проблем. Повышение устойчивости в плане охраны окружающей среды, дигитализация экономики Литвы и инвестиции в инновации - это приоритеты, которые предлагает ЕК Литве", - говорится в присланном BNS комментарии А. Пранцкявичюса.



"Этот кризис - прежде всего кризис системы здравоохранения. Чтобы обеспечить устойчивость Литвы к подобным кризисам в будущем, мы должны повышать эффективность системы здравоохранения, ее доступность и качество", - добавляет глава представительства ЕК в Литве.



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Еврокомиссия (ЕК), которая в среду представила рекомендации для стран-членов Евросоюза (ЕС), предлагает Литве направить будущие инвестиции на дигитализацию и "зеленую" энергетику.



По словам представителя ЕК в Литве Арнолдаса Пранцкявичюса, ЕК подготовила рекомендации по трем направлениям, связанным с пандемией, социальными аспектами и инвестициями. Он говорит, что в кризис очень важно поддержать ликвидность предприятий.



"Очень важно поддержать ликвидность предприятий. Чтобы поддержать восстановление экономики в долгосрочном периоде, ускорить реализацию зрелых проектов госинвестиций и поощрять частные инвестиции. А инвестиции, особенно государственные, сконцентрировать на "зеленой" и цифровой перестройках", - сказал А. Пранцкявичюс на пресс-конференции в четверг.



"Литве имело бы смысл инвестировать в расширение доступа к высокоскоростному интернету, чистую и эффективную энергию, гармоничный транспорт и цифровые технологии как в госсекторе, так и на малых предприятиях", - добавил он.



ЕК прогнозирует, что спад экономики Литвы в этом году составит 7,4%, а в следующем году таким же будет рост экономики. BNS Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: кризис, экономика, контроль, банки, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 99 раз Комментарии