Предложение «Tele2»: приобретите смарт-устройство сейчас, а заплатите через 3 месяца 🔊 Воспроизвести







В обстановке затянувшегося в стране карантина «Tele2» предлагает особенно выгодные условия для приобретения смарт-устройств. Выбрать смартфон, планшет или компьютер вы можете уже сейчас, а заплатите за него позднее. Воспользоваться предложением можно в салонах или интернет-магазине оператора www.tele2.lt.



«В сложный период карантина прибавилось много разных расходов, поэтому, желая помочь, мы предоставим возможность приобрести нужный мобильный телефон, ноутбук или другое смарт-устройство сейчас, а начать платить за него только через 3 месяца», – говорит генеральный директор «Tele2» Пятрас Масюлис.



Платёжные каникулы



Реагируя на сложившуюся ситуацию, «Tele2» предлагает не откладывать приобретение нужных для работы или развлечений смарт-устройств – сделав это сейчас, ежемесячные взносы за телефон вы сможете начать платить только через 3 месяца со дня подписания договора. «В сложный период карантина прибавилось много разных расходов, поэтому, желая помочь, мы предоставим возможность приобрести нужный мобильный телефон, ноутбук или другое смарт-устройство сейчас, а начать платить за него только через 3 месяца», – говорит генеральный директор «Tele2» Пятрас Масюлис.Реагируя на сложившуюся ситуацию, «Tele2» предлагает не откладывать приобретение нужных для работы или развлечений смарт-устройств – сделав это сейчас, ежемесячные взносы за телефон вы сможете начать платить только через 3 месяца со дня подписания договора. Предложение действует при заключении нового договора на 24 месяца или продлении существующего договора со всеми тарифными разговорными планами и покупкой телефона или планами «Свободного интернета» и покупкой компьютера, планшета либо другого выбранного вами смарт-устройства. Договор об оказании услуг будет активирован сразу же после подписания договора.



Уплату ежемесячных вносов можно будет начать с четвёртого месяца действия договора. В случае расторжения договора об оказании услуг расторгается и договор о приобретении устройства (клиенту придётся заплатить за него оставшуюся сумму).



В настоящее время возможна и быстрая, бесплатная и бесконтактная доставка устройств на дом.



Скидки на мобильные телефоны



Для тех, кто мечтает приобрести новый смартфон, сейчас особенно благоприятное время сделать это. Кроме выгодных условий покупки устройства, сейчас предлагаются особенно привлекательные скидки на многие мобильные телефоны из широкого ассортимента «Tele2».



Поспешить воспользоваться предложением следовало бы поклонникам «Apple». Самая большая скидка – 320 евро – с договором на 24 месяца сейчас предоставляется на телефон «iPhone XS»,



имеющий яркий 5,8-дюймовый экран «Super Retina», роскошно оформленный стальной корпус и 64 Гб внутренней памяти. Цена без договора при уплате всей суммы сразу – 739 евро (неакционная цена – 1059 евро).



Эксклюзивные предложения подготовлены и для желающих приобрести цветную модель «iPhone Xr», а также уже полюбившиеся многим модели смартфонов «iPhone 7» или «iPhone 8».



Сэкономят и те, кто в период действия предложения выберет смартфоны «Samsung». Сейчас по очень хорошей цене можно купить популярные «Galaxy S10», «Galaxy S10+», «Galaxy S20» и другие полюбившиеся модели мобильных телефонов «Samsung». Особенное предложение распространяется и на уникальный телефон с гибким стеклянным экраном и камерой высочайшего качества «Galaxy Z Flip», имеющий 256 Гб внутренней памяти. Заказавшие этот телефон сейчас получат в подарок страховку на 12 месяцев.



Новые предложения «Tele2», надеемся, заинтересуют и фанатов «Huawei». Мечтающие о модели «P30 Pro», заключив договор на 24 месяца, этот яркий красочный, очень лёгкий смартфон весом всего 165 граммов со 128 Гб внутренней памяти сейчас могут приобрести на 220 евро дешевле. Цена без договора – 579 евро (неакционная цена – 799 евро).



Предоставляется скидка и на «Huawei P Smart 2019», который строит выбрать тем, кто ищет лёгкую и компактную модель телефона. Он не только без проблем справится со всеми повседневными задачами, но и приятно удивит своей интуитивностью и качественной камерой. Кроме этих телефонов, специальные предложения распространяются и ещё на семь различных моделей «Huawei».



Подготовлено и 5 предложений от производителей «Xiaomi». Например, нуждающимся в мощном и быстро выполняющем задания телефоне понравится модель «Redmi 8T» с 64 Гб памяти. Этот дополненный мощной 4-кратной камерой, оснащённый процессором «Snapdragon 655» и отличающийся эксклюзивным дизайном телефон сейчас можно приобрести по суперпривлекательной цене.



Скидки на планшеты и компьютеры



Кроме гибких условий приобретения, сейчас, если заключается договор, предоставляются дополнительные скидки и на планшеты и ноутбуки различных производителей.



Если вы как раз и планируете приобрести планшет, вам, несомненно, есть из чего выбирать – заманчивые предложения касаются моделей планшетов производителей «Apple», «Samsung» и «Huawei».



А вот размер скидок, которые сейчас предоставляются при приобретении ноутбука, если заключается договор, достигает 420 евро. При условии заключения договора на 24 месяца такая скидка предоставляется при приобретении лёгкого, красочного и интуитивного компьютера «Apple Macbook Air 13» (2019) с 256 Гб внутренней памяти. Несмотря на лёгкость, это очень мощный компьютер – он оснащён процессором восьмого поколения «Intel Core i5», который помогает справиться со всеми задачами. Цена без договора – 1099 евро (неакционная цена – 1519 евро).



Тех, кто ищет компьютер надёжной, лёгкой и гибкой модели, заинтересует «Lenovo Essential V130 15.6 FHD», который, если вы заключите договор на 24 месяца, сейчас сможете приобрести на 50 евро дешевле. Модель, отличающаяся широким 15,6-дюймовым экраном и лёгким весом (всего 1,8 кг), разработана так, чтобы стать вашим самым надёжным помощником. Дисплей этой модели откидывается на 180 градусов, что обеспечивает максимум удобства для её пользователя. Цена без договора – 399 евро (неакционная цена – 449 евро).



Сейчас по очень хорошей цене предлагается и игровая приставка «Sony Playstation PS4 Slim 500 GB». В настоящее время этот высококачественный гаджет можно приобрести на 40 евро дешевле. Предложение действительно при покупке приставки с договором на 24 месяца. Цена консоли без договора – 309 евро (неакционная цена – 349 евро).



Более подробно об акции можно узнать на: https://tele2.lt/privatiems/akcijos/nemokek-tris-menesius, в салонах «Tele2» или позвонив по телефону 117.



При приобретении устройств дополнительно взимается единовременный налог на носитель информации. Продолжительность акции и количество устройств – ограничены. Инф. «Обзора» Категории: технологии, в странах Балтии Ключевые слова: Tele2 Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1219 — статья прочитана 132 раза Комментарии