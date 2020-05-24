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Ещё раз о подписке

Непростые условия карантина, в которых нам по-прежнему приходится жить, пусть и с некоторыми послаблениями, наглядно напомнили нашим читателям, особенно преклонного возраста, о такой форме приобретения свежего номера газеты «Обзор», как подписка.

Воспользуйтесь этой возможностью!

Стоимость подписки на 1 месяц - 4,1 евро (пенсионерам, инвалидам – 3,5 евро), на 2 месяца – соответственно 8,2 и 7,0 евро, и так далее.

Но на время продолжающегося в Литве карантина для всех новых подписчиков – льготная цена, которой до этого могли воспользоваться только пенсионеры и инвалиды. Оформить подписку можно до конца года.

Подписаться на газету «Обзор» можно и не выходя из дому. Для этого достаточно перевести деньги за подписку за выбранный вами срок доставки при помощи интернет-банкинга (если вы не можете сами это сделать, попросите родных или знакомых).
Напоминаем также о возможности постоянно читать электронный вариант «Обзора» (в формате PDF).

Стоимость подписки на электронную версию газеты – 0,5 евро плюс НДС за один номер.

Мало того! Подписаться можно и на те номера, что вышли в печать раньше.

Подписаться можно на любое количество номеров. PDF-версия газеты будет отправлена сразу после получения редакцией денег подписчика.

Каких-либо географических ограничений нет. Подписываться на электронную версию могут и жители Литвы.

В платёжном поручении обязательно нужно указать ваш адрес, по которому будет доставляться газета, а также код входной двери для почтальона.

Банковские реквизиты для оплаты подписки на газету «Обзор»:

UAB «Flobis»,

įm. kodas 123778171,

A/s LT 84 7044 0600 0114 1925,

AB SEB bankas,

BIC CBVILT2X.


Более подробная информация – по телефону (8 5) 275 31 53 (по понедельникам, вторникам и средам с 10 до 14 час.).

«Обзор» хотел бы обратить внимание своих подписчиков, что при подписке на бумажный вариант газеты непосредственно через редакцию «Обзора» требуется какое-то время для оформления всех бухгалтерско-логистических процедур, поэтому первый номер по подписке в некоторых случаях может прийти с небольшим опозданием.
Victor, "Обзор"
Категории: общество
Ключевые слова: подписка
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1219
статья прочитана 63 раза
добавлена сегодня, 24 мая, 09:40

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