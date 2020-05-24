Ещё раз о подписке

Воспользуйтесь этой возможностью!
Стоимость подписки на 1 месяц - 4,1 евро (пенсионерам, инвалидам – 3,5 евро), на 2 месяца – соответственно 8,2 и 7,0 евро, и так далее.
Но на время продолжающегося в Литве карантина для всех новых подписчиков – льготная цена, которой до этого могли воспользоваться только пенсионеры и инвалиды. Оформить подписку можно до конца года.
Подписаться на газету «Обзор» можно и не выходя из дому. Для этого достаточно перевести деньги за подписку за выбранный вами срок доставки при помощи интернет-банкинга (если вы не можете сами это сделать, попросите родных или знакомых).
Напоминаем также о возможности постоянно читать электронный вариант «Обзора» (в формате PDF).
Стоимость подписки на электронную версию газеты – 0,5 евро плюс НДС за один номер.
Мало того! Подписаться можно и на те номера, что вышли в печать раньше.
Подписаться можно на любое количество номеров. PDF-версия газеты будет отправлена сразу после получения редакцией денег подписчика.
Каких-либо географических ограничений нет. Подписываться на электронную версию могут и жители Литвы.
В платёжном поручении обязательно нужно указать ваш адрес, по которому будет доставляться газета, а также код входной двери для почтальона.
Банковские реквизиты для оплаты подписки на газету «Обзор»:
Более подробная информация – по телефону (8 5) 275 31 53 (по понедельникам, вторникам и средам с 10 до 14 час.).
«Обзор» хотел бы обратить внимание своих подписчиков, что при подписке на бумажный вариант газеты непосредственно через редакцию «Обзора» требуется какое-то время для оформления всех бухгалтерско-логистических процедур, поэтому первый номер по подписке в некоторых случаях может прийти с небольшим опозданием.
Стоимость подписки на электронную версию газеты – 0,5 евро плюс НДС за один номер.
Мало того! Подписаться можно и на те номера, что вышли в печать раньше.
Подписаться можно на любое количество номеров. PDF-версия газеты будет отправлена сразу после получения редакцией денег подписчика.
Каких-либо географических ограничений нет. Подписываться на электронную версию могут и жители Литвы.
В платёжном поручении обязательно нужно указать ваш адрес, по которому будет доставляться газета, а также код входной двери для почтальона.
Банковские реквизиты для оплаты подписки на газету «Обзор»:
UAB «Flobis»,
įm. kodas 123778171,
A/s LT 84 7044 0600 0114 1925,
AB SEB bankas,
BIC CBVILT2X.
įm. kodas 123778171,
A/s LT 84 7044 0600 0114 1925,
AB SEB bankas,
BIC CBVILT2X.
Более подробная информация – по телефону (8 5) 275 31 53 (по понедельникам, вторникам и средам с 10 до 14 час.).
«Обзор» хотел бы обратить внимание своих подписчиков, что при подписке на бумажный вариант газеты непосредственно через редакцию «Обзора» требуется какое-то время для оформления всех бухгалтерско-логистических процедур, поэтому первый номер по подписке в некоторых случаях может прийти с небольшим опозданием.