Ещё раз о подписке 🔊 Воспроизвести Непростые условия карантина, в которых нам по-прежнему приходится жить, пусть и с некоторыми послаблениями, наглядно напомнили нашим читателям, особенно преклонного возраста, о такой форме приобретения свежего номера газеты «Обзор», как подписка.



Воспользуйтесь этой возможностью!



Стоимость подписки на 1 месяц - 4,1 евро (пенсионерам, инвалидам – 3,5 евро), на 2 месяца – соответственно 8,2 и 7,0 евро, и так далее.



Но на время продолжающегося в Литве карантина для всех новых подписчиков – льготная цена, которой до этого могли воспользоваться только пенсионеры и инвалиды. Оформить подписку можно до конца года.



Подписаться на газету «Обзор» можно и не выходя из дому. Для этого достаточно перевести деньги за подписку за выбранный вами срок доставки при помощи интернет-банкинга (если вы не можете сами это сделать, попросите родных или знакомых). Воспользуйтесь этой возможностью!Стоимость подписки на 1 месяц - 4,1 евро (пенсионерам, инвалидам – 3,5 евро), на 2 месяца – соответственно 8,2 и 7,0 евро, и так далее.Но на время продолжающегося в Литве карантина для всех новых подписчиков – льготная цена, которой до этого могли воспользоваться только пенсионеры и инвалиды. Оформить подписку можно до конца года.Подписаться на газету «Обзор» можно и не выходя из дому. Для этого достаточно перевести деньги за подписку за выбранный вами срок доставки при помощи интернет-банкинга (если вы не можете сами это сделать, попросите родных или знакомых).



Стоимость подписки на электронную версию газеты – 0,5 евро плюс НДС за один номер.



Мало того! Подписаться можно и на те номера, что вышли в печать раньше.



Подписаться можно на любое количество номеров. PDF-версия газеты будет отправлена сразу после получения редакцией денег подписчика.



Каких-либо географических ограничений нет. Подписываться на электронную версию могут и жители Литвы.



В платёжном поручении обязательно нужно указать ваш адрес, по которому будет доставляться газета, а также код входной двери для почтальона.



Банковские реквизиты для оплаты подписки на газету «Обзор»:



UAB «Flobis»,



įm. kodas 123778171,



A/s LT 84 7044 0600 0114 1925,



AB SEB bankas,



BIC CBVILT2X.



Более подробная информация – по телефону (8 5) 275 31 53 (по понедельникам, вторникам и средам с 10 до 14 час.).



«Обзор» хотел бы обратить внимание своих подписчиков, что при подписке на бумажный вариант газеты непосредственно через редакцию «Обзора» требуется какое-то время для оформления всех бухгалтерско-логистических процедур, поэтому первый номер по подписке в некоторых случаях может прийти с небольшим опозданием. Напоминаем также о возможности постоянно читать электронный вариант «Обзора» (в формате PDF).Стоимость подписки на электронную версию газеты – 0,5 евро плюс НДС за один номер.Мало того! Подписаться можно и на те номера, что вышли в печать раньше.Подписаться можно на любое количество номеров. PDF-версия газеты будет отправлена сразу после получения редакцией денег подписчика.Каких-либо географических ограничений нет. Подписываться на электронную версию могут и жители Литвы.В платёжном поручении обязательно нужно указать ваш адрес, по которому будет доставляться газета, а также код входной двери для почтальона.Банковские реквизиты для оплаты подписки на газету «Обзор»:Более подробная информация – по телефону (8 5) 275 31 53 (по понедельникам, вторникам и средам с 10 до 14 час.).«Обзор» хотел бы обратить внимание своих подписчиков, что при подписке на бумажный вариант газеты непосредственно через редакцию «Обзора» требуется какое-то время для оформления всех бухгалтерско-логистических процедур, поэтому первый номер по подписке в некоторых случаях может прийти с небольшим опозданием. Victor , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: подписка Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1219 — статья прочитана 63 раза Комментарии