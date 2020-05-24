Закон «писан» для всех 🔊 Воспроизвести



Литовская полиция отмечает, что хулиганское вождение и грубые нарушения ПДД будут наказываться безо всякой жалости. Водителей ждут штрафы и лишение прав. Однако некоторых водителей это не пугает. В редакцию Delfi читатели прислали видео, которое нарушитель ПДД выложил у себя на странице в социальной сети.



На видео – спортивный «BMW M4» золотого цвета выписывает кренделя на круговом перекрёстке около Пакуопджюпяй. Пакуопджюпяй – небольшой городок в Панявежском районе.



Водитель «BMW» не только мчится по кругу, но и даёт задним колёсам соскользнуть с асфальта, взрывая песок на обочине. Одного круга водителю показалось мало, он повторил свой манёвр.



Водитель даже не закрыл номер своего «BMW».



«Этот гражданин не только хулиганит на дороге, но и создаёт аварийную ситуацию. Может быть, этому человеку не хватает внимания, но мы живём в демократической стране, здесь закон один для всех», – написал читатель, приславший видео. На видео – спортивный «BMW M4» золотого цвета выписывает кренделя на круговом перекрёстке около Пакуопджюпяй. Пакуопджюпяй – небольшой городок в Панявежском районе.Водитель «BMW» не только мчится по кругу, но и даёт задним колёсам соскользнуть с асфальта, взрывая песок на обочине. Одного круга водителю показалось мало, он повторил свой манёвр.Водитель даже не закрыл номер своего «BMW».«Этот гражданин не только хулиганит на дороге, но и создаёт аварийную ситуацию. Может быть, этому человеку не хватает внимания, но мы живём в демократической стране, здесь закон один для всех», – написал читатель, приславший видео. Литовская дорожная полиция в своём ответе Delfi подчеркнула, что может начать расследование по таким видеосюжетам в социальной сети, не дожидаясь жалоб.



Представители полиции указали, что здесь налицо хулиганское вождение. Водителя ждёт штраф в размере 450-550 евро и лишение прав на 1-2 года.



В Литве бытует мнение, что если нарушение ПДД было зафиксировано на видео, а не с помощью полицейских приборов, то нарушителя наказать невозможно.



Но представители полиции разъясняют, что в таких административных делах как доказательство используют любые имеющиеся данные, подтверждающие вину подозреваемого.



«Например, полиция привлекла к административной ответственности за хулиганство и превышение скорости водителя, который превысил скорость и сам же сфотографировал показание спидометра. Водитель обжаловал постановление в двух судах, но суды оставили в силе назначенное полицией наказание», – подчеркнули полицейские.



В полиции отметили, что в случае, если вы увидели опасное нарушение, об этом можно сообщить по номеру 112, а если зафиксировано видео, то его можно зарегистрировать на e-policija.lt.



Полиция также информировала, что в связи с действиями водителя «золотого» «BMW» начато расследование. "Обзор" Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1219 — статья прочитана 108 раз Комментарии