Хорошо забытое старое 🔊 Воспроизвести



Министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич предложил в очередной раз вернуться к вопросу восстановления железнодорожного сообщения с областным белорусским городом Гродно. Об этом сообщает пресс-служба литовского ведомства.



По мнению главы Минтранса, восстановление сообщения между Вильнюсом и Гродно (через Друскининкай) может способствовать росту турпотока, увеличению объёмов грузоперевозок, а также стать положительным экономическим фактором.



Кроме того, на экологии благоприятно скажется возможность добраться железнодорожным транспортом до популярного литовского бальнеологического курорта Друскининкай (10 километров от границы с Беларусью и 45 километров от Гродно). В частности, это снизило бы транспортные потоки на автомагистралях и, как следствие, уменьшило бы загрязнение воздуха. По мнению главы Минтранса, восстановление сообщения между Вильнюсом и Гродно (через Друскининкай) может способствовать росту турпотока, увеличению объёмов грузоперевозок, а также стать положительным экономическим фактором.Кроме того, на экологии благоприятно скажется возможность добраться железнодорожным транспортом до популярного литовского бальнеологического курорта Друскининкай (10 километров от границы с Беларусью и 45 километров от Гродно). В частности, это снизило бы транспортные потоки на автомагистралях и, как следствие, уменьшило бы загрязнение воздуха. По оценке Министерства транспорта и коммуникаций Литвы, в год на этом направлении можно было бы перевозить около 180 тыс. пассажиров и 1,5 млн тонн грузов. Восстановление железнодорожного сообщения с прокладкой нового пути в Друскининкай в ведомстве считают возможным в течение четырёх лет.



Железнодорожная линия, со­единявшая Вильнюс с Друскининкай и Гродно, активно эксплуатировалась в СССР, напоминает, в частности, ТАСС. Её постепенно закрыли в начале нулевых, после чего литовское курортное самоуправление демонтировало рельсы на своей территории.



Весной 2015 года Белорусская железная дорога сообщила, что с 6 июня запускает новый поезд международных линий №816/815 Гродно – Лида – Вильнюс в составе трёхвагонного дизель-поезда с сидячими местами. Его назвали поезд выходного дня. Но просуществовал он недолго, и вскоре был отменён «из-за низкой интенсивности пассажироперевозок». Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: железная дорога Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1219 — статья прочитана 185 раз Комментарии