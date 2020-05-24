Хотя здоровье и не купишь… 🔊 Воспроизвести



Порой из-за врачебной ошибки или из-за неправильно поставленного диагноза пациенту наносится ощутимый, часто непоправимый вред здоровью. Куда в таком случае обращаться пострадавшим?



Врачи, понятное дело, такой информацией не спешат делиться, и человек остаётся наедине со своим горем и с обидой на всех и вся.



«Обзор» обратился в Министерство здравоохранения Литвы с вопросом, каков порядок подачи претензий в том случае, если пациент или его близкие недовольны результатами лечения? Куда в таком случае следует обращаться?



Нам ответила старший специалист пресс-службы Министерства здравоохранения Литвы Юстина Пятравичене.



«В соответствии с установленными правилами, пациент должен быть ознакомлен с информацией о состоянии своего здоровья, диагнозом болезни, других способах лечения или исследований, применяемых в медицинском учреждении или известных врачу, о возможном риске, компликациях, побочном эффекте, прогнозах лечения и других обстоятельствах, которые могут повлиять на решение пациента согласиться с предлагаемым лечением или отказаться от него, а также о последствиях в случае отказа от лечения. Эту информацию врач должен предоставить пациенту, учитывая его возраст и состояние здоровья, в доступной пациенту форме, объясняя специальные медицинские термины. Врачи, понятное дело, такой информацией не спешат делиться, и человек остаётся наедине со своим горем и с обидой на всех и вся.«Обзор» обратился в Министерство здравоохранения Литвы с вопросом, каков порядок подачи претензий в том случае, если пациент или его близкие недовольны результатами лечения? Куда в таком случае следует обращаться?Нам ответила старший специалист пресс-службы Министерства здравоохранения Литвы Юстина Пятравичене.«В соответствии с установленными правилами, пациент должен быть ознакомлен с информацией о состоянии своего здоровья, диагнозом болезни, других способах лечения или исследований, применяемых в медицинском учреждении или известных врачу, о возможном риске, компликациях, побочном эффекте, прогнозах лечения и других обстоятельствах, которые могут повлиять на решение пациента согласиться с предлагаемым лечением или отказаться от него, а также о последствиях в случае отказа от лечения. Эту информацию врач должен предоставить пациенту, учитывая его возраст и состояние здоровья, в доступной пациенту форме, объясняя специальные медицинские термины. Это значит, что человек может отказаться от лечения, подтвердив это своей подписью.



Следует отметить, что, основываясь на положениях Закона о правах пациента и возмещении ущерба здоровью, пациент имеет право на мнение другого специалиста, обладающего такой же профессиональной квалификацией.



Насильно можно лечить только пациентов, имеющих психические и поведенческие отклонения, но не более чем 3 рабочих дня и только в том случае, когда, по поведению пациента и другим объективным данным, можно сделать обоснованный вывод, что существует реальная опасность того, что пациент своими действиями или бездействием может нанести ощутимый вред своему здоровью или здоровью окружающих, жизни, имуществу. Также насильно, в целях предоставления им необходимой помощи, можно положить в больницу тех пациентов, которые не в состоянии разумно оценивать свои интересы, вследствие чего невозможно получить от них согласия на лечение».



Если честно, подобный ответ, в котором очень трудно найти ту конкретику, которая нас интересовала, мы и не надеялись найти – так уж в последние годы, как правило, идёт общение газеты и госведомств.



Поэтому попробуем разъяснить ответ Минздрава так, как мы его понимаем.



Прежде чем обращаться в суд, пациенту, для начала, стоило бы пройти все медицинские инстанции - администрацию того лечебного учреждения, где пациенту не оказали, на его взгляд, должной помощи; администрацию учредителя этого лечебного учреждения, которым может быть как самоуправление, так и Министерство здравоохранения; Аккредитационную службу, подведомственную Министерству здравоохранения и отвечающую за качество предоставляемых медицинских услуг, и, наконец, Комиссию по медицинской этике учреждений здравоохранения (Sveikatos priežiūros įstaigų medicinos etikos komisija. – Прим. автора), и лишь после этого обращаться в суд.



На всякий случай, «Обзор» уточнил своё понимание ситуации у одного из адвокатов. Тот заметил, что в случае, когда пациент пострадал из-за врачебной ошибки или неправильно назначенного лечения, он может подать иск в суд с требованием возместить имущественный и неимущественный ущерб, иными словами материальный (расходы на лечение) и нематериальный (моральный, нанесение вреда здоровью) ущерб.



Но всё это, как говорится, на бумаге. А как бывает в реальной жизни?



Может, наши читатели сталкивались с подобным и пытались в суде отстоять свою правоту? Посоветуйте, как себя вести, какими документами запасаться и к кому обращаться?



Только, ради бога, не надо ваши письма в редакцию перегружать информацией с подробностями лечения, у газеты ведь нет возможности выяснять, насколько правильным было лечение в том или ином случае.



Только советы, как правильно дойти до судебной развязки! Виолетта ГРЕЙЦЮН , "Обзор" Категории: здоровье Ключевые слова: здоровье Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1219 — статья прочитана 169 раз Комментарии