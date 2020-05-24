Китай, успешно преодолев коронавирус, активно развивает экономику 🔊 Воспроизвести Китай первым столкнулся с пандемией коронавируса, но в условиях жесточайшей борьбы с болезнью китайские власти всё же находили возможность оказывать гуманитарную помощь народам других стран, в том числе и Литве. Может быть, ответное «спасибо» литовских руководителей и было не таким уж и акцентированным, но литовский народ наверняка не забудет о таком благородном жесте КНР и ещё не раз скажет «Ačiū!».



Но тема коронавируса по-прежнему остаётся главной в повестке дня всей Земли. И в условиях, когда весь мир продолжает вести напряжённую борьбу с коронавирусом, мнение высокопоставленного представителя КНР относительно этой темы наверняка будет интересно не только читателям «Обзора», но и всем жителям Литвы.



На вопросы корреспондентов газеты «Обзор» отвечает Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Литовской Республике ШЭН ЖИФЭЙ. - Уважаемый господин Посол, успешный выход Китая из коронавирусной пандемии - хороший пример для всех государств мира. На ваш взгляд, благодаря чему КНР удалось преодолеть COVID-19?



– После вспышки коронавирусной инфекции правительство Китая незамедлительно приняло меры, придерживалось открытой и прозрачной точки зрения, неизменно ставя на первое место заботу о здоровье и безопасности людей. Потребовалось два месяца для обуздания и взятия инфекции под контроль, преграждения пути к её распространению в обстановке возобновления производства, прекращения распространения вируса внутри страны и задержания его в международном масштабе, а также накопления опыта в деле профилактики глобальной эпидемии и контроля над ней. В эту победу вложены совместные усилия людей Китая, которые тяжело работали и при этом боролись с эпидемией.



Правительство Китая приняло пакет мер по восстановлению экономики.



Мы полностью используем возможности мобилизации общественности. Внимательно прослеживается каждый установленный или подозреваемый случай инфекции – в семье за семьёй, в квартале за кварталом, в общине за общиной – пока не остаётся ни одного больного человека. На должностных лиц и работников общин возложена обязанность поддержания контактов с отдельными домашними хозяйствами. Для людей, в зависимости от степени риска, которому они подвергаются, устанавливаются различные требования. На основании последних данных о передвижении или месте жительства, состоянии здоровья и ближайших контактах людей определяется риск распространения заболевания, люди подразделяются на группы высокой, средней и низкой степени риска, применяются целенаправленные меры контроля. Мы всесторонне используем научно-технологические инструменты. Для борьбы с распространением эпидемии применяются мобильные приложения, искусственный интеллект, дроны, роботы и другие технологии. «Коды здоровья» применяются во многих местностях страны, основанная на искусственном интеллекте система диагностики позволяет быстро и точно выявить больных пациентов, тепловизионная система для измерения температуры тела и другие средства – это самое мощное нацеленное на коронавирус контрольно-профилактическое «оружие».



Учёные на передовой борьбы с коронавирусом.



В столкнувшихся с эпидемией странах, в том числе и в Китае, были замечены определённые недостатки в учреждениях, призванных заботиться об общественном здоровье, и в системе управления чрезвычайными ситуациями, а также вскрылся явный «дефицит» международного опыта управления общественным здоровьем.



Полагаем, что на правительства всех стран должна лечь ответственность за укрепление профилактики и контроля инфекционных заболеваний в своих странах, увеличение финансовых инвестиций и поддержки, обеспечение готовности реагировать на экстремальные ситуации в области общественного здоровья, обеспечение в стране баланса медицинских услуг и ресурсов среди отдельных групп населения и усовершенствование своих собственных систем управления кризисами в области общественного здоровья. При этом вопросы общественного здоровья должны стать приоритетными в международной повестке дня, необходимо совершенствовать механизм мониторинга и раннего предупреждения эпидемий, обмена информацией и реагирования на экстремальные ситуации, увеличивать поддержку стран, особенно развивающихся, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация при слабой системе здравоохранения, а также укреплять всемирную систему управления общественным здоровьем.



В Шанхае вновь открылся «Диснейленд».



- Учёные Китая раньше других приступили к поиску способов лечения этой болезни и к испытаниям вакцины против неё. На какой стадии находятся эти испытания сейчас и когда в КНР можно ожидать появления вакцины?



- Пока не найдено специальное лекарство, предназначенное для лечения новой коронавирусной инфекции. План лечения в Китае в основном включает в себя совершенствование медицинской помощи, интегрированное применение китайской народной и западной медицины. По данным Национальной комиссии здравоохранения, общий показатель эффективности лечения с помощью китайской народной медицины превышает 90%. Раннее применение традиционной китайской медицины в лёгких фазах заболевания и выздоровления, а также сочетание традиционной китайской и западной медицины в трудных случаях заболевания может эффективно остановить развитие болезни. В то же время Китай стимулирует научные исследования с целью создания вакцины, одновременно разрабатываются и исследуются 5 видов вакцины.



На сайте Всемирной организации здравоохранения сообщается, что сейчас в мире создаются 102 вакцины против COVID-19, а для клинических исследований утверждено 8 вакцин, в том числе 4 созданные в Китае. Учёные прогнозируют, что новую вакцину против коронавируса в течение 12–18 месяцев удастся утвердить для продажи.



- Сейчас в Китае усиленно работают над восстановлением экономики страны. Какие конкретные планы намечает руководство для возвращения к прежнему уровню и для обновления промышленности Китая?



– Новая эпидемия коронавируса повлияла на макроэкономический и все остальные сектора страны. Наиболее пострадали малые и средние предприятия, а также самозанятые лица. По последним статистическим данным, в первом квартале этого года спад экономики Китая составил 6,8%. Правительство Китая выступило со следующими основными инициативами:



● Введение мер фискальной и монетарной политики с целью усиления макроэкономического регулирования.



Создаются специальные фонды для профилактики и контроля эпидемий, применяются такие инструменты, как ликвидность, дисконтирование и другие целенаправленные меры – для этих целей выделено около 320 млрд евро.



На следующем этапе правительство Китая достигнет цели обеспечения устойчивого роста за счёт соответствующего повышения уровня дефицита бюджета, выпуска специальных правительственных облигаций, увеличения инвестиций, расширения внутреннего спроса и стабилизации экспорта.



● Усиление эффективных политических мер, направленных на стимулирование возобновления производства и оказание помощи предприятиям.



Применяются такие инструменты, как снижение налогов и сборов, оказание финансовой поддержки промышленным, а также малым и индивидуальным предприятиям, наиболее сильно пострадавшим от вспышки вирусной инфекции.



● Возобновление и стабилизация рынка труда. Максимально задействована политика снижения налогов и сборов, финансовой поддержки, стабилизации рабочих мест, направленная на ослабление влияния эпидемии на занятость населения. Существенно поддерживается развитие программы «Интернет Плюс» и платформенной экономики, которые открывают более широкие возможности для гибкого трудоустройства, предпринимательской деятельности и стабилизации занятости.



Правительство Китая целенаправленно и своевременно приступило к реализации политических мер, которые сейчас демонстрируют положительный эффект. В настоящее время возобновляемое производство в Китае постепенно выходит на нормальный уровень, предприятия в определённой степени преодолевают трудности, социально-экономические функции понемногу возвращаются в обычное русло.



По данным опроса специалистов по трудоустройству, на 25 апреля 2020 г. уровень возобновления деятельности крупных и средних предприятий составил 98,5%, а 99,7% из них занимались производством.



- Народы всего мира видели, как в трудное время борьбы с пандемией китайский народ помогал людям в других государствах, и в частности, Литве, посылая столь необходимые маски, костюмы и другие предметы защиты. Планируется ли такая помощь и в дальнейшем?



– Коронавирус – это вызов, который пришлось принять всему человечеству. Китай, переживший вспышку эпидемии, понимает, какие трудности испытывают сейчас жители всех стран. Ведомые духом гуманизма, мы искренне и дружески оказываем помощь Литве и другим странам Европы и мира, помогаем приобрести медицинское оборудование и защитные материалы, поддерживая тем самым охрану общественного здоровья в глобальном масштабе без каких бы то ни было политических или идеологических соображений. Китай и впредь будет тесно сотрудничать с Литвой в период борьбы с эпидемией, окажет необходимую материальную помощь, посодействует в публичных закупках.



Недавно Торговая палата и финансируемые государством предприятия Китая в качестве благотворительной помощи передали Министерству здравоохранения Литвы 2000 комплектов медицинских очков и 100 000 пар



одноразовых медицинских перчаток. Осуществляются и другие благотворительные поставки. Пользуясь случаем, хочу искренне поблагодарить правительство Литвы и всех литовцев, с которыми довелось общаться в этот период, за сочувствие и помощь в трудное время борьбы с эпидемией. Мы надеемся, что совместно с другими странами нам удастся ускорить создание надёжной международной системы управления общественным здоровьем, вместо того чтобы пользоваться эпидемией как инструментом политических игр, разобщающих международное сообщество.



- На Ваш взгляд, что мешает улучшению политических и экономических отношений между Китаем и Литвой?



- В последние годы развитие китайско-литовских отношений проходило гладко, а прагматичное сотрудничество постоянно углублялось. Полагаем, что взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности, социальным системам и путям развития является основой прогресса взаимоотношений стран. Китай с огромным уважением относится к развивающейся благодаря усилиям правительства и людей Литвы независимости страны и искренне надеется во всех сферах встретить в вашей стране уважение к суверенитету и территориальной целостности Китая, являющееся необходимым условием развития добрых двусторонних отношений.



- До начала пандемии у предпринимателей Литвы активно развивались торговые отношения с Китаем. Как, по-Вашему, эти отношения будут складываться на новом этапе, после пандемии? Изменится ли что-нибудь в них и в какую сторону?



– В последние годы Китай, Литва и другие страны Центральной и Восточной Европы постоянно расширяли свои рынки, стремясь открыться друг для друга, учредили «зелёные каналы» для экспорта в Китай продукции из этих стран, укрепляли сотрудничество, упростив таможенные формальности на линии сухопутной и морской магистрали, проходящей между Китаем и Европой, а также межгосударственную логистику. Литовские производители пшеницы, говядины, молочных и других высококачественных продуктов получили лицензии для их экспорта в Китай и продолжают расширять свою долю рынка. Торгово-экономическое сотрудничество Литвы и Китая имеет широкие перспективы и большой потенциал, поэтому эпидемия не изменит положение. Новейшие статистические данные говорят о том, что с января по февраль 2020 г. двусторонняя торговля не подверглась существенному влиянию. Объём литовского экспорта в Китай за год увеличился на 29,8 процента, а объём импорта был небольшой. Радует то, что в это трудное время, когда свирепствует пандемия, отрицательное влияние которой испытывают на себе торгово-экономические отношения между Китаем и Европой, в Литву 12 апреля прибыл почтовый поезд, отправившийся из города Чунцин в Китае. В ближайшее время в Вильнюс прибудут почтовые поезда города Иу, расположенного на востоке Китая, и из находящегося на юге страны города Дунгуань. Специальное почтовое железнодорожное сообщение было организовано в это сложное время как наиболее удобный и экономичный способ доставки из Китая в Европу средств, необходимых для профилактики эпидемий, и других товаров. Открытие специального железнодорожного маршрута поможет Литве полностью использовать преимущества своего географического положения, построить логистический центр в Восточной Европе, открыть новые возможности для электронной коммерции и других отраслей промышленности Литвы и даст новый импульс для углубления постоянного торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Литвой и Китаем и ЕС.



- Не все в Литве поняли суть недавней истории, когда ряд литовских политиков и общественных деятелей призвали президента Литвы поддержать на высшем уровне вовлечение Тайваня в деятельность Всемирной организации здравоохранения, а Вы как Посол КНР оценили эту инициативу отрицательно. Почему?



– Принцип «единого Китая» является основной нормой, регламентирующей международные отношения. С давних времён Тайвань был территорией Китая. Вопрос Тайваня затрагивает основные интересы и чувства людей Китая, никакое внешнее вмешательство здесь недопустимо. Если в касающихся Тайваня вопросах будет нарушен принцип «единого Китая», это, несомненно, подорвёт основу двусторонних отношений.



Участие Тайваня в деятельности международных организаций, в том числе и ВОЗ, должно осуществляться в рамках политики «единого Китая», закреплённой в качестве основного принципа в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и Ассамблеи ВОЗ. Упорное стремление правительства Тайваня к отделению во имя независимости привело к разрушению политической основы участия региона в деятельности ВОЗ.



Следует подчеркнуть, что неучастие Тайваня в конференции ВОЗ не создаст проблемы образования пробела в национальной системе профилактики эпидемий. Основанное на Международных медико-санитар­ных правилах участие Тайваня



в касающихся здравоохранения международных делах и технической деятельности, а также информационный обмен региона с ВОЗ и другими странами осуществляются слаженно.



Тайвань может своевременно получать информацию о ситуациях в области общественного здоровья, объявленных ВОЗ экстремальными, а также передавать организации информацию об эпидемии. Эксперты в области медицины и здравоохранения в Тайване могут участвовать в организуемых ВОЗ технических и научно-исследовательских мероприятиях, включая и встречу, посвящённую появившемуся недавно докладу секретариата ВОЗ о новой ситуации, связанной с эпидемией коронавируса. Это гарантирует своевременную и эффективную реакцию на инциденты в области общественного здоровья, происходящие на острове Тайвань или в мировом масштабе. – После вспышки коронавирусной инфекции правительство Китая незамедлительно приняло меры, придерживалось открытой и прозрачной точки зрения, неизменно ставя на первое место заботу о здоровье и безопасности людей. Потребовалось два месяца для обуздания и взятия инфекции под контроль, преграждения пути к её распространению в обстановке возобновления производства, прекращения распространения вируса внутри страны и задержания его в международном масштабе, а также накопления опыта в деле профилактики глобальной эпидемии и контроля над ней. В эту победу вложены совместные усилия людей Китая, которые тяжело работали и при этом боролись с эпидемией.Мы придерживаемся принципа раннего обнаружения, раннего сообщения, ранней изоляции и раннего лечения, а также принципа сосредоточения пациентов, экспертов, ресурсов и лечения в одном месте.Мы полностью используем возможности мобилизации общественности. Внимательно прослеживается каждый установленный или подозреваемый случай инфекции – в семье за семьёй, в квартале за кварталом, в общине за общиной – пока не остаётся ни одного больного человека. На должностных лиц и работников общин возложена обязанность поддержания контактов с отдельными домашними хозяйствами. Для людей, в зависимости от степени риска, которому они подвергаются, устанавливаются различные требования. На основании последних данных о передвижении или месте жительства, состоянии здоровья и ближайших контактах людей определяется риск распространения заболевания, люди подразделяются на группы высокой, средней и низкой степени риска, применяются целенаправленные меры контроля. Мы всесторонне используем научно-технологические инструменты. Для борьбы с распространением эпидемии применяются мобильные приложения, искусственный интеллект, дроны, роботы и другие технологии. «Коды здоровья» применяются во многих местностях страны, основанная на искусственном интеллекте система диагностики позволяет быстро и точно выявить больных пациентов, тепловизионная система для измерения температуры тела и другие средства – это самое мощное нацеленное на коронавирус контрольно-профилактическое «оружие».Следует подчеркнуть и то, что усилия Китая, направленные на борьбу с эпидемией, принесли ранние результаты и ценный опыт. Китай не стремится предложить Европе и миру повторить свою модель борьбы с эпидемией, но готов активно поделиться полезным опытом, ресурсами, согласовать политику и сотрудничать с другими странами, оказывать друг другу поддержку до полной победы во всемирной борьбе с эпидемией.В столкнувшихся с эпидемией странах, в том числе и в Китае, были замечены определённые недостатки в учреждениях, призванных заботиться об общественном здоровье, и в системе управления чрезвычайными ситуациями, а также вскрылся явный «дефицит» международного опыта управления общественным здоровьем.Полагаем, что на правительства всех стран должна лечь ответственность за укрепление профилактики и контроля инфекционных заболеваний в своих странах, увеличение финансовых инвестиций и поддержки, обеспечение готовности реагировать на экстремальные ситуации в области общественного здоровья, обеспечение в стране баланса медицинских услуг и ресурсов среди отдельных групп населения и усовершенствование своих собственных систем управления кризисами в области общественного здоровья. При этом вопросы общественного здоровья должны стать приоритетными в международной повестке дня, необходимо совершенствовать механизм мониторинга и раннего предупреждения эпидемий, обмена информацией и реагирования на экстремальные ситуации, увеличивать поддержку стран, особенно развивающихся, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация при слабой системе здравоохранения, а также укреплять всемирную систему управления общественным здоровьем.- Пока не найдено специальное лекарство, предназначенное для лечения новой коронавирусной инфекции. План лечения в Китае в основном включает в себя совершенствование медицинской помощи, интегрированное применение китайской народной и западной медицины. По данным Национальной комиссии здравоохранения, общий показатель эффективности лечения с помощью китайской народной медицины превышает 90%. Раннее применение традиционной китайской медицины в лёгких фазах заболевания и выздоровления, а также сочетание традиционной китайской и западной медицины в трудных случаях заболевания может эффективно остановить развитие болезни. В то же время Китай стимулирует научные исследования с целью создания вакцины, одновременно разрабатываются и исследуются 5 видов вакцины.На сайте Всемирной организации здравоохранения сообщается, что сейчас в мире создаются 102 вакцины против COVID-19, а для клинических исследований утверждено 8 вакцин, в том числе 4 созданные в Китае. Учёные прогнозируют, что новую вакцину против коронавируса в течение 12–18 месяцев удастся утвердить для продажи.– Новая эпидемия коронавируса повлияла на макроэкономический и все остальные сектора страны. Наиболее пострадали малые и средние предприятия, а также самозанятые лица. По последним статистическим данным, в первом квартале этого года спад экономики Китая составил 6,8%. Правительство Китая выступило со следующими основными инициативами:● Введение мер фискальной и монетарной политики с целью усиления макроэкономического регулирования.Создаются специальные фонды для профилактики и контроля эпидемий, применяются такие инструменты, как ликвидность, дисконтирование и другие целенаправленные меры – для этих целей выделено около 320 млрд евро.На следующем этапе правительство Китая достигнет цели обеспечения устойчивого роста за счёт соответствующего повышения уровня дефицита бюджета, выпуска специальных правительственных облигаций, увеличения инвестиций, расширения внутреннего спроса и стабилизации экспорта.● Усиление эффективных политических мер, направленных на стимулирование возобновления производства и оказание помощи предприятиям.Применяются такие инструменты, как снижение налогов и сборов, оказание финансовой поддержки промышленным, а также малым и индивидуальным предприятиям, наиболее сильно пострадавшим от вспышки вирусной инфекции.● Возобновление и стабилизация рынка труда. Максимально задействована политика снижения налогов и сборов, финансовой поддержки, стабилизации рабочих мест, направленная на ослабление влияния эпидемии на занятость населения. Существенно поддерживается развитие программы «Интернет Плюс» и платформенной экономики, которые открывают более широкие возможности для гибкого трудоустройства, предпринимательской деятельности и стабилизации занятости.Правительство Китая целенаправленно и своевременно приступило к реализации политических мер, которые сейчас демонстрируют положительный эффект. В настоящее время возобновляемое производство в Китае постепенно выходит на нормальный уровень, предприятия в определённой степени преодолевают трудности, социально-экономические функции понемногу возвращаются в обычное русло.По данным опроса специалистов по трудоустройству, на 25 апреля 2020 г. уровень возобновления деятельности крупных и средних предприятий составил 98,5%, а 99,7% из них занимались производством.– Коронавирус – это вызов, который пришлось принять всему человечеству. Китай, переживший вспышку эпидемии, понимает, какие трудности испытывают сейчас жители всех стран. Ведомые духом гуманизма, мы искренне и дружески оказываем помощь Литве и другим странам Европы и мира, помогаем приобрести медицинское оборудование и защитные материалы, поддерживая тем самым охрану общественного здоровья в глобальном масштабе без каких бы то ни было политических или идеологических соображений. Китай и впредь будет тесно сотрудничать с Литвой в период борьбы с эпидемией, окажет необходимую материальную помощь, посодействует в публичных закупках.Недавно Торговая палата и финансируемые государством предприятия Китая в качестве благотворительной помощи передали Министерству здравоохранения Литвы 2000 комплектов медицинских очков и 100 000 пародноразовых медицинских перчаток. Осуществляются и другие благотворительные поставки. Пользуясь случаем, хочу искренне поблагодарить правительство Литвы и всех литовцев, с которыми довелось общаться в этот период, за сочувствие и помощь в трудное время борьбы с эпидемией. Мы надеемся, что совместно с другими странами нам удастся ускорить создание надёжной международной системы управления общественным здоровьем, вместо того чтобы пользоваться эпидемией как инструментом политических игр, разобщающих международное сообщество.- В последние годы развитие китайско-литовских отношений проходило гладко, а прагматичное сотрудничество постоянно углублялось. Полагаем, что взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности, социальным системам и путям развития является основой прогресса взаимоотношений стран. Китай с огромным уважением относится к развивающейся благодаря усилиям правительства и людей Литвы независимости страны и искренне надеется во всех сферах встретить в вашей стране уважение к суверенитету и территориальной целостности Китая, являющееся необходимым условием развития добрых двусторонних отношений.– В последние годы Китай, Литва и другие страны Центральной и Восточной Европы постоянно расширяли свои рынки, стремясь открыться друг для друга, учредили «зелёные каналы» для экспорта в Китай продукции из этих стран, укрепляли сотрудничество, упростив таможенные формальности на линии сухопутной и морской магистрали, проходящей между Китаем и Европой, а также межгосударственную логистику. Литовские производители пшеницы, говядины, молочных и других высококачественных продуктов получили лицензии для их экспорта в Китай и продолжают расширять свою долю рынка. Торгово-экономическое сотрудничество Литвы и Китая имеет широкие перспективы и большой потенциал, поэтому эпидемия не изменит положение. Новейшие статистические данные говорят о том, что с января по февраль 2020 г. двусторонняя торговля не подверглась существенному влиянию. Объём литовского экспорта в Китай за год увеличился на 29,8 процента, а объём импорта был небольшой. Радует то, что в это трудное время, когда свирепствует пандемия, отрицательное влияние которой испытывают на себе торгово-экономические отношения между Китаем и Европой, в Литву 12 апреля прибыл почтовый поезд, отправившийся из города Чунцин в Китае. В ближайшее время в Вильнюс прибудут почтовые поезда города Иу, расположенного на востоке Китая, и из находящегося на юге страны города Дунгуань. Специальное почтовое железнодорожное сообщение было организовано в это сложное время как наиболее удобный и экономичный способ доставки из Китая в Европу средств, необходимых для профилактики эпидемий, и других товаров. Открытие специального железнодорожного маршрута поможет Литве полностью использовать преимущества своего географического положения, построить логистический центр в Восточной Европе, открыть новые возможности для электронной коммерции и других отраслей промышленности Литвы и даст новый импульс для углубления постоянного торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Литвой и Китаем и ЕС.– Принцип «единого Китая» является основной нормой, регламентирующей международные отношения. С давних времён Тайвань был территорией Китая. Вопрос Тайваня затрагивает основные интересы и чувства людей Китая, никакое внешнее вмешательство здесь недопустимо. Если в касающихся Тайваня вопросах будет нарушен принцип «единого Китая», это, несомненно, подорвёт основу двусторонних отношений.Участие Тайваня в деятельности международных организаций, в том числе и ВОЗ, должно осуществляться в рамках политики «единого Китая», закреплённой в качестве основного принципа в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и Ассамблеи ВОЗ. Упорное стремление правительства Тайваня к отделению во имя независимости привело к разрушению политической основы участия региона в деятельности ВОЗ.Следует подчеркнуть, что неучастие Тайваня в конференции ВОЗ не создаст проблемы образования пробела в национальной системе профилактики эпидемий. Основанное на Международных медико-санитар­ных правилах участие Тайваняв касающихся здравоохранения международных делах и технической деятельности, а также информационный обмен региона с ВОЗ и другими странами осуществляются слаженно.Тайвань может своевременно получать информацию о ситуациях в области общественного здоровья, объявленных ВОЗ экстремальными, а также передавать организации информацию об эпидемии. Эксперты в области медицины и здравоохранения в Тайване могут участвовать в организуемых ВОЗ технических и научно-исследовательских мероприятиях, включая и встречу, посвящённую появившемуся недавно докладу секретариата ВОЗ о новой ситуации, связанной с эпидемией коронавируса. Это гарантирует своевременную и эффективную реакцию на инциденты в области общественного здоровья, происходящие на острове Тайвань или в мировом масштабе. Беседовали Адольфас РУДЗЯНСКИС, Александр ШАХОВ , "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Китай Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1219 — статья прочитана 262 раза Комментарии